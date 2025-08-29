TNI: Россия провела испытания мощных крылатых ракет "Калибр-НК" и "Уран"

Россия в рамках военных учений в Японском море испытала мощные крылатые ракеты "Калибр-НК" и "Уран", пишет TNI. Они служат примером передовой инженерной мысли и демонстрируют высокую точность и технологический уровень военно-морского вооружения России, отмечает автор статьи.

Брэндон Вайхерт

Эти ракеты служат примером передовой инженерной мысли в России, демонстрируя высокую точность и технологический уровень военно-морского вооружения, которое многие на Западе списывают со счетов.

Россия продолжает доказывать миру, что она не просто "бензозаправка с ядерным оружием", как ее охарактеризовал ныне покойный американский сенатор-республиканец Джон Маккейн. С начала вооруженного конфликта на Украине Москва существенно укрепила свою самодостаточность, продавая в больших количествах энергоресурсы таким странам, как Индия и Китай, обходя вводимые США и другими государствами санкции и подняв свою военно-промышленную базу на такую производственную высоту, что сейчас Россия за три месяца производит столько же военной продукции, сколько вся НАТО за год.

Поскольку российские войска добиваются значительных успехов на Украине, есть мало шансов, что украинцы смогут достичь своих заявленных стратегических целей — восстановить контроль над восточной Украиной и Крымским полуостровом. Между тем, Россия продолжает укреплять свою власть над Центральной Азией, соперничая с Западом за господство в этом регионе. Не желая упускать свой Дальний Восток, Россия недавно провела масштабные военные учения в Японском море, в ходе которых были испытаны мощные российские крылатые ракеты "Калибр-НК" и "Уран" (Х-35).

Ракета "Калибр-НК"

"Калибр-НК" — это корабельный вариант семейства ракет "Калибр", успешно поражающий наземные цели на большом удалении. В свою очередь, ракета "Уран", также известная как Х-35, — это компактная противокорабельная ракета, предназначенная для нанесения тактических ударов. Обе ракеты подчеркивают возросшее внимание России к асимметричной войне, давая ей возможность наносить удары с кораблей по морским и наземным целям.

Ракеты семейства "Калибр", разработанные российским НПО "Новатор" (ОКБ-8), берут свое начало в постсоветскую эпоху. На вооружение они поступили в 1994 году. "Калибр-НК" — это корабельная модификация ракеты, запускаемая с надводных кораблей по наземным целям. Она имеет внутрироссийское обозначение 3M14T, а экспортный вариант продается под названием Club-N. При ее проектировании был учтен опыт применения прежних систем, и в результате появилась модульная конструкция, способная нести обычный или ядерный боезаряд до 500 килограммов весом.

Характеристики "Калибра-НК" подчеркивают, что у ракеты увеличенная дальность поражения, и что она использует тактику уклонения. Внутрироссийская версия ракеты имеет дальность 1 500 — 2 500 километров. Оснащенная многоступенчатым твердотопливным турбореактивным двигателем одноразового применения, эта ракета летит на дозвуковой скорости, но ее противокорабельный вариант на конечном участке полета может развить скорость три Маха. Правда, при нанесении ударов по наземным целям НК в основном летит на дозвуковой скорости. Система управления инерциальная с использованием встроенной ГЛОНАСС. Летит ракета на сверхмалой высоте, чтобы не быть обнаруженной РЛС противника.

Пусковые установки "Калибра-НК" на российских надводных кораблях вертикальные. Устанавливают их на фрегатах типа "Адмирал Горшков", корветах "Буян-М" и сторожевых кораблях проекта "Гепард". Вариант Club-K контейнерного типа, что помогает вводить противника в заблуждение и позволяет осуществлять запуск с грузовиков и из морских контейнеров. "Калибр-НК" доказал свою эффективность в реальных вооруженных конфликтах. Во время гражданской войны в Сирии российские корабли из состава Каспийской флотилии в 2015 году произвели пуск 26 ракет "Калибр-НК", поразив цели ИГИЛ* на удалении полторы тысячи километров. С началом военной операции на Украине в 2022 году это оружие используется для поражения украинских центров военного управления и объектов инфраструктуры. Наиболее примечательными были удары по украинскому порту в Одессе и по Виннице, продемонстрировавшие высокую точность попадания.

Ракета "Уран" Х-35

Ракета "Уран", имеющая обозначение Х-35, является советской разработкой ОКБ "Звезда-Стрела". Ее создание началось в 1970-е годы. Официальное производство ведется с 1983 года. Этими ракетами оснащаются среднетоннажные корабли. Первый экспортный вариант (Х-35Э) был поставлен в Индию в 1996 году. Россия включила ее в состав ВМФ в 2003 году. Она позиционирует ее как недорогую преемницу более старой модели П-15 "Термит". Цена за единицу в 2010 году составляла около 500 тысяч долларов.

Ключевые характеристики подчеркивают тактическое назначение "Урана". Авиационная версия ракеты весит 500 килограммов, корабельный и вертолетный вариант немного тяжелее — 600 килограммов. У этой ракеты осколочно-фугасная боевая часть весом 145 килограммов. Оснащена она турбореактивным двигателем Р95ТП, развивает скорость около 0,8 Маха и имеет начальную дальность около 130 километров.

Усовершенствованная версия Х-35У, принятая на вооружение в 2015 году, может пролететь до 300 километров. В системе наведения объединены инерциальное управление и активная радиолокационная головка самонаведения (с дальностью до 50 километров у модернизированной версии). Это позволяет ракете лететь на предельно малой высоте от четырех до 16 метров над уровнем моря и не быть обнаруженной радиолокационными средствами противника.

Варианты ракеты включают Х-35 корабельного базирования, Х-35У для нанесения ударов по наземным целям, и береговые системы типа "Бал-Э". Комплекс полного состава может осуществлять залповые пуски 32 ракетами. Пусковыми платформами могут служить самолеты (Су-35, Су-57), вертолеты (Ка-52), корабли и наземные комплексы. В боях Х-35 использовалась ограниченно, но показала свою эффективность. Комплекс "Бал" успешно прошел испытания в 2004 году, а на вооружение был принят в 2008-м.

Во время конфликта украинские войска перехватывали ракеты Х-35 на море. Это подчеркивает, что они используются для береговой обороны и как противокорабельные средства.

Как "Калибр-НК" и "Уран" дополняют друг друга

"Калибр-НК" и "Уран" повышают ударные возможности российского военно-морского флота, но между ними есть заметные различия. Большая дальность и возможность поражения наземных целей делает "Калибр-НК" идеальной ракетой для участия в стратегических операциях. "Уран" же, имеющий меньшую дальность и выраженную противокорабельную направленность, больше подходит для решения тактических задач. Вместе они создают эшелонированную оборону и наступательные возможности, причем "Калибр" можно запускать вне зоны поражения противовоздушной обороны, а ракета "Уран" доступна по цене и многофункциональна.

Постепенное усовершенствование этих двух ракет отражает инновационные процессы, имеющие место в сфере высокоточных боеприпасов, что создает проблемы для глобальной безопасности и подчеркивает необходимость надежных и результативных мер противодействия. Геополитическая напряженность сохраняется, и эти системы наверняка будут и дальше занимать центральное место в российской военной стратегии. А если русские всерьез вознамерились развернуться на восток, то эти системы станут ключевыми для российского Тихоокеанского флота.

*террористическая организация, запрещенная в России