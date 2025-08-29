ТАСС: в Москве создали делающую дроны неуязвимыми к средствам РЭБ технологию с ИИ

Как уточнили в оборонно-промышленном комплексе, если пилот осуществил захват цели, то дрон сам доведет себя до нее, даже если у него перестанет работать видео или управление

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московские специалисты разработали технологию автоматического удержания цели с ИИ, которая позволяет беспилотникам доводить себя до цели без участия оператора и быть абсолютно неуязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Мы научили обычные дроны с радиоуправлением и аналоговым видео преодолевать РЭБ противника. Все новые образцы наших аппаратов, применяющиеся в СВО, оснащены технологией автоматического удержания цели с искусственным интеллектом. ИИ внедряется в беспилотник, что позволяет дрону доводить самого себя до цели без участия оператора. Технология делает аппараты неуязвимыми к воздействию средств РЭБ. Если пилот осуществил захват цели, то дрон сам доведет себя до нее, даже если у него перестанет работать видео или управление. Именно благодаря дронам "Бумеранг" с автоматическим удержанием цели с ИИ был взят Часов Яр", - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, массовое производство таких аппаратов было налажено в ноябре 2024 - марте 2025 годов. "В ноябре-марте было начато массовое производство таких аппаратов. Для той версии ИИ нужен был демаскирующий признак, видеокамера цеплялась за объект, если, допустим, на фоне поля выделялась контрастная цель вроде бронеобъекта или блиндажа. Работа велась с дрона с 200 м. На новых версиях "Бумеранга" при помощи автоматического удержания цели мы можем захватывать район цели за 1 км и по мере приближения дрона можем корректировать маркер цели - выбирать левую или правую гусеницу танка, место на башне, окно здания и так далее. Если в прошлом для этого надо было выходить из режима автопилота, то сейчас - нет", - отметил он.

Источник также подчеркнул, что при использовании автоматического удержания цели с ИИ экономится заряд аккумуляторной батареи дрона минимум на 25%. "Этот показатель выше, чем у самого опытного оператора", - добавил собеседник агентства.