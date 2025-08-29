Госдеп: госсекретарь США и глава МАГАТЭ обсудили ситуацию на Украине и в Иране

Марко Рубио и Рафаэль Гросси провели встречу в преддверии заседания Совета управляющих МАГАТЭ, который пройдет в Вене 8-12 сентября

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудили ситуацию на Украине и в Иране. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

Из него следует, что Рубио и Гросси в среду провели встречу в преддверии намеченного на 8-12 сентября очередного заседания Совета управляющих МАГАТЭ в Вене. На встрече госсекретарь США и гендиректор агентства обсудили вопросы "глобальной ядерной безопасности, в том числе на украинских ядерных объектах, а также усилия МАГАТЭ по мониторингу и проведению инспекций, в том числе в Иране".