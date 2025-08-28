Войти
Украина, Мелони: "Основное предложение на столе — наше, касающееся статьи 5" (La Repubblica, Италия)

412
0
0
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони прибывает на саммит мировых лидеров G7 в Борго-Эньяция, Италия, 13 июня 2024 года
Источник изображения: © AP Photo / Luca Bruno

Мелони: гарантии безопасности Украине будут основаны на статье 5 Устава НАТО

Джорджа Мелони заявила, что предложение Италии о гарантиях безопасности Украине, основанное на статье 5 Устава НАТО, на данный момент является основным рабочим вариантом для мирного соглашения, пишет La Repubblica. По словам министра, именно эта инициатива обсуждалась в Вашингтоне на встрече Трампа и лидеров ЕС.

27 августа премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила на ежегодном "Фестивале дружбы между народами" в Римини. Среди прочего, глава итальянского правительства высказалась о мирном урегулировании украинского кризиса.

"Мы должны твердо верить в возможность диалога на пути к справедливому миру и вносить свой вклад идеями и предложениями. Италия всегда утверждала, что ключом к мирному урегулированию является предоставление Украине надежных гарантий безопасности, способных предотвратить новую агрессию. Это та отправная точка, которую мы обсуждали в Вашингтоне", — заявила председатель Совета министров в своем выступлении на "Встрече в Римини".

"Итальянское предложение основано на механизме, вдохновленном статьей 5 Устава НАТО. На данный момент оно является основным предметом обсуждения", — продолжила премьер-министр.

"Это возможный вклад в мирное урегулирование, которое предлагает наша страна, и я думаю, что мы должны этим гордиться", — добавила она.

Страны
Италия
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
