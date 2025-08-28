Транспортная инфраструктура на восточном фланге НАТО: как железнодорожники и бундесвер готовятся к войне (Der Tagesspiegel, Германия)

Tagesspiegel: ФРГ начала укрепление железных дорог на случай войны с Россией

Бундесвер и транспортные компании Германии готовятся к возможной войне, пишет Der Tagesspiegel. В стране почти завершена разработка базовой сети военных железных дорог, а армия усиленно работает над планом укрепления восточного фланга НАТО. Создан перечень объектов критической инфраструктуры, которые нуждаются в защите в первую очередь.

Йенс Тартлер

В секретных рабочих группах бундесвер и железнодорожные компании DB Cargo и DB InfraGO готовятся к возможному нападению.

Немецкую железнодорожную компанию Deutsche Bahn и ее дочернюю компанию DB Cargo часто высмеивают. Однако после начала российской военной операции на Украине в 2022 году грузоперевозочная компания смогла продемонстрировать свой нереализованный потенциал. Поскольку в Германии пришлось запустить угольные электростанции, DB Cargo за шесть недель вывела 1000 вагонов из так называемого резерва простоя для перевозки угля.

В железнодорожном концерне признают, что в распоряжении DB Cargo слишком много вагонов. "У нее есть ресурсы, каких нет ни у одной другой железнодорожной компании в Европе". Поэтому федеральное правительство ни в коем случае не должно "разрушать" компанию.

Поскольку DB Cargo не только помогает смягчить последствия конфликта с Россией, но и является важнейшим логистическим партнером НАТО в Европе, эксперты дочерней компании ЖД-концерна, оператора инфраструктуры DB InfraGO и бундесвера сотрудничают в рабочих группах. Аналогичные группы существуют также в энергетической отрасли и сфере ИТ-безопасности.

Поезд с 18 танками весит 1000 тонн

"Оборона — это задача всего общества", — говорят в кругах железнодорожников. "Когда федеральное правительство искало партнеров, DB была очевидным выбором".

Официальный представитель государственной компании ответил на запрос следующим образом: "Deutsche Bahn является партнером оперативного плана Германии, чтобы совместно с вооруженными силами Германии и членами НАТО справиться с новыми вызовами в Европе, в том числе в области военной логистики. Уже сейчас это партнерство поддерживается эффективной транспортной сетью".

Затем следует примечание: "Просим с пониманием отнестись к тому, что по понятным причинам мы не можем раскрыть подробности военной логистики и содержания контрактов".

Эффективность сети была продемонстрирована, например, когда бригаду бундесвера перебросили в Литву. Большая часть логистических задач была выполнена в течение шести недель.

Один боевой танк типа Leopard 2 весит 84 тонны. Зигрид Никутта, глава DB Cargo, заявила в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности, что на одном поезде можно перевезти 18 танков или 60 контейнеров с боеприпасами. По словам Никутты, такой поезд весит 1000 тонн.

В случае угрозы границам НАТО в течение 180 дней необходимо как можно быстрее перебросить через всю Германию до 800 000 солдат союзников с оружием, транспортными средствами и предметами снабжения, а также разместить и обеспечить их.

Рельсы до Львова со стандартной шириной колеи

Чтобы оказать помощь Украине в конфликте с Россией, военная техника партнеров по НАТО транспортируется из портов Балтийского моря к логистическому центру к югу от Кракова, а затем в страну, подвергшуюся нападению. Украина смогла во время боевых действий проложить вблизи Львова железнодорожные пути почти стандартной мировой колеи. В странах бывшего Советского Союза используется более широкая колея.

Германия, как и другие члены оборонного альянса, располагает железнодорожной сетью НАТО. Маршруты классифицированы, мосты проверены на прочность, что является важным фактором для прохождения поездов с несколькими танками Leopard 2. Однако в железнодорожной компании отмечают, что с автомобильными мостами в этом плане гораздо больше проблем.

В рамках оперативного плана для Германии в случае обороны приоритет будет отдан железнодорожным путям. В этом случае, конечно, будут остановлены и пассажирские поезда, такие как ICE, поскольку военная логистика имеет приоритет.

В железнодорожном концерне заявляют: "Мы уже делаем очень много. Но теперь федеральные вооруженные силы должны определить, как мы будем укреплять восточный фланг НАТО. Что еще потребуется? Где мы должны усилить наши позиции?"

В Германии разработка базовой сети военных железных дорог почти завершена, как сообщают в федеральном министерстве транспорта. Базовая сеть военных автомобильных дорог уже существует. Она включает в себя дороги, пригодные для переброски войск.

В борьбе за бюджетные средства политики на уровне земель и муниципалитетов пытаются включить в эту сеть свои излюбленные проекты в сфере автомобильного и железнодорожного транспорта. Это может навредить военной логике, предупреждает Паула Пихотта, эксперт по бюджету от партии "Зеленые" в бундестаге.

Вертолеты и инфракрасные камеры для наблюдения

Поскольку все политические лидеры согласны с тем, что Германия уже сегодня находится в состоянии гибридной войны с Россией, критически важные объекты инфраструктуры также нуждаются в защите от актов саботажа и шпионажа. Здесь на сцену выходят министерства внутренних дел федерального правительства и земель, а также их полицейские службы. Они используют, в частности, вертолеты и инфракрасные камеры для наблюдения.

В октябре 2022 года, через полгода после начала боевых действий на Украине, федеральное правительство также создало совместный координационный штаб по критической инфраструктуре на уровне государственных секретарей. Бывший федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) сослалась на акты саботажа на трубопроводах в Балтийском море и железнодорожной инфраструктуре и подчеркнула: "С начала военной операции России против Украины мы также наблюдаем изменение ситуации в сфере безопасности в Германии и Европе".