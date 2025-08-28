Войти
Охота за красными продолжается. Королевские ВВС подняли самолеты в воздух для поиска российской подводной лодки после "угрозы" американскому авианосцу (The Sun, Великобритания)

405
0
0
Патрульный противолодочный самолёт P-8 Посейдон
Патрульный противолодочный самолёт P-8 Посейдон.
Источник изображения: © CC BY-SA 1.0 / Darren Koch

The Sun: Британия, США и Норвегия двое суток искали российскую подлодку

Боевые корабли и военные самолеты Британии, США и Норвегии двое суток искали российскую подлодку в Норвежском море, пишет The Sun. О результатах поисков не сообщается, то есть ничего не нашли. Но шуму было невероятно много.

Джером Старки

По словам бывшего офицера ВМФ, союзники, вероятно, обнаружили российскую подводную лодку и дали ее экипажу это понять.

Великобритания, США и Норвегия открыли масштабную охоту за российской подводной лодкой, предположительно угрожавшей американскому авианосцу.

Специализированные противолодочные самолеты Poseidon с воскресенья совершили 27 вылетов для патрулирования Норвежского моря.

Восемь вылетов совершили самолеты P-8A Poseidon, базирующиеся на авиабазе королевских ВВС Лоссимут в Шотландии.

Норвежские ВВС сделали три вылета с авиабазы Эвенес недалеко от Нарвика, расположенной за полярным кругом.

ВМС США использовали базу в Исландии, но масштаб операции потребовал подкрепления как минимум двумя американскими самолетами Poseidon с Сицилии.

На самолетах Poseidon имеются секретные датчики, торпеды, ракеты и гидролокаторы, которые они могут сбрасывать в океан, чтобы обнаружить подводные лодки.

Источник в министерстве обороны заявил, что в данном случае задача была "весьма необычной".

Операция была развернута в то время, когда ударная группа американского авианосца Gerald R. Ford проводила совместные учения с норвежским флотом в Северном море.

В министерстве обороны подтвердили, что это [вылеты самолетов Poseidon] была именно операция, а не учения, но отказались раскрыть подробности.

Бывший капитан подводной лодки Райан Рамси сказал: "НАТО демонстрирует, что они контролируют ситуацию… Либо они уже нашли одну или несколько подводных лодок. Либо они еще не нашли и должны их найти".

В норвежских водах также находился специализированный противолодочный британский фрегат Somerset.

Том Шарп, бывший капитан британского ВМФ, заявил: "Похоже, они нашли российскую подводную лодку и дали ее экипажу это понять. Это сигнал России: “Мы вас видим”".

Большинство самолетов Poseidon выключали транспондеры, которые обозначают их местонахождение, когда приближались к району поисков.

Однако сайты отслеживания полетов показали, что самолет королевских ВВС Poseidon часами кружил над Норвежским морем, примерно в 60 милях к западу от Лофотенских островов, где глубина моря достигает тысячи метров.

Операция, по-видимому, началась около 19:00 в воскресенье и длилась почти 48 часов.

Представитель министерства обороны заявил: "Британские самолеты P-8 Poseidon ведут непрерывную оперативную деятельность, защищая национальные интересы и обеспечивая безопасность Великобритании и наших союзников. Из соображений безопасности мы не будем давать комментариев по поводу конкретных деталей".

