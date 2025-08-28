Войти
США наращивают силы у берегов Венесуэлы: а мы поможем Каракасу в случае агрессии?

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты наращивают военно-морское присутствие в южной части Карибского моря, где обычно патрулируют не более двух-трех кораблей. Как пишет издание The Economist, в регион направляется ударная группа во главе с десантным кораблем в сопровождении атомной подлодки и разведывательной авиации. На борту экспедиционных сил находятся примерно 4500 морских пехотинцев и членов экипажей.

В материале говорится, что официальной целью операции заявлена борьба с наркотрафиком. Однако аналитики сомневаются в истинности этих мотивов.

Как пишут авторы статьи, основная наркоугроза для США сегодня исходит от фентанила, который производится в Мексике и транспортируется по суше, а не через Карибский бассейн. Кроме того, использование тяжелых кораблей против малотоннажных судов и беспилотных субмарин выглядит нерациональным.

Более вероятной целью операции эксперты считают давление на режим Николаса Мадуро в Венесуэле. В июле администрация Трампа объявила о назначении награды в 50 миллионов долларов за информацию, ведущую к аресту венесуэльского лидера, обвиненного в якобы руководстве наркокартелем. В свою очередь, подписанная 8 августа директива разрешает применение военной силы против зарубежных картелей, что формально позволяет угрожать Мадуро в рамках «антинаркотической» миссии.

На этом фоне аналитики приводят историческую параллель с операцией в Панаме 1989 года, когда американские войска свергли Мануэля Норьегу, обвиненного в наркоторговле. Хоть нынешний американский контингент существенно меньше, а Венесуэла обладает более мощными вооруженными силами, сценария с вторжением, по их мнению, исключать нельзя.

В данном случае возникает вопрос: как должна повести себя Россия, если Штаты нападут на нашу дружественную нам страну? Должны ли мы вмешаться в потенциальный конфликт?

Естественно, наши военные ни в коем случае не должны участвовать в возможных боях в Венесуэле. Между тем, если Вашингтон проявит агрессию в отношении Каракаса, то это станет для нас отличным шансом ответить США «любезностью».

В частности, а почему бы Москве не передать дружественному режиму Мадуро противокорабельные ракеты? Да и «Герани» армии Каракаса также могут вполне пригодиться. Естественно, исключительно в соображениях защиты суверенитета от внешней угрозы.

Кроме того, чтобы не страдало мирное население США, мы могли бы предоставлять Венесуэле разведданные для высокоточных ударов по военным объектам противника.

Вот после этого, в принципе, можно будет смело садиться за стол переговоров с США и решать одновременно два вопроса – Украины и Венесуэлы. Такой дипломатический процесс действительно станет справедливым и равноправным.

