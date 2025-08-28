Войти
ТАСС

Эксперт Федоров: у России есть преимущество при работе с дронами на оптоволокне

402
0
0
FPV-дрон на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский"
FPV-дрон на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский".
Источник изображения: © ТАСС

Практически в каждое подразделение, принимающее участие в боевых действиях на передовой, уже поставляются дроны на оптоволокне, рассказал генеральный директор инжинирингового центра перспективных разработок Frobotics

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. России удалось создать существенный перевес в разработке, производстве и применении дронов на оптоволоконном управлении по сравнению с Украиной. Аппараты, которые невозможно заглушить средствами радиоэлектронного подавления, сейчас поставляются практически в каждое российское подразделение, сообщил ТАСС эксперт в области беспилотной авиации, генеральный директор инжинирингового центра перспективных разработок Frobotics Олег Федоров.

"Множество разработчиков в России сразу увидели большое преимущество оптоволоконных дронов, поскольку у них нет активного видеопередатчика, который не дает в эфир сигнал и, соответственно, не дает себя обнаружить. Вторая сторона медали в том, что эти дроны действительно не могут заглушить средства радиоэлектронной борьбы, потому что управление происходит через оптоволоконный кабель. Соответственно, производители дронов начали координироваться со специалистами в этой области. Мы также быстро выявили преимущества оптоволокна и начали внедрять в свои изделия оптоволоконное управление", - отметил специалист.

Федоров подчеркнул, что в отношении применения оптоволоконных аппаратов Россия сейчас существенно опережает Украину. "Практически в каждое подразделение, принимающее участие в боевых действиях на передовой, уже поставляются дроны на оптоволокне. Множество отечественных производителей дронов производят оптоволоконные катушки, мы активно все это внедряем и соответственно наращиваем объемы. За счет того, что российские специалисты увидели большое преимущество оптоволоконных изделий раньше противника, мы успели нарастить большой объем производства и скорость внедрения. Все это позволило создать существенный перевес над украинцами при работе с этими дронами", - сказал он.

Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что Украина проигрывает России гонку беспилотных летательных аппаратов на фоне разработки Москвой дронов, которые невозможно заглушить средствами радиоэлектронного подавления. В сообщении телеканала отмечается, что ВС РФ начали раньше применять беспилотники на оптоволокне, чем Украина, обеспечив себе лидерство в этой области. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.08 14:12
  • 141
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 28.08 14:07
  • 10275
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.08 12:44
  • 1523
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.08 00:16
  • 60
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 27.08 20:01
  • 0
Ответ на "«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики"
  • 27.08 19:18
  • 0
Ответ на "Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»"
  • 27.08 16:03
  • 1
Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»
  • 27.08 16:00
  • 1
Ростех планирует выпускать по 20 самолётов Ту-214 ежегодно
  • 27.08 15:32
  • 1
Всё дальше от РФ: Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве
  • 27.08 15:27
  • 1
Вместо отставки – модернизация: литоральные корабли ВМС США вооружат дальнобойными ракетами
  • 27.08 15:24
  • 1
В строй итальянского флота введён универсальный десантный корабль Trieste
  • 27.08 04:24
  • 1
Об "эпохе Петра Великого" - корабля, понятно. :)
  • 27.08 02:18
  • 1
На встрече Трампа и Путина обсуждалась покупка США российских атомных ледоколов
  • 27.08 02:04
  • 1
Венесуэла готовится к вторжению США
  • 27.08 01:53
  • 1
Мантуров назвал продуктивными переговоры России и США по космосу