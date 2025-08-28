Войти
Корабли ТОФ прибыли в самый северный пункт акции "Сила в правде - 2025"

БДК-101
Военнослужащие покидают большой десантный корабль (БДК-101) "Ослябя". Ракетно-артиллерийский полк Тихоокеанского флота вернулся после крупномасштабных учений в районах Сахалина, Камчатки и Чукотки.
Суда ошвартовались в порту поселка и приступили к подготовке развертывания выставочных площадок

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Большой десантный корабль "Ослябя" и морской тральщик "Петр Ильичев" Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыли в поселок городского типа Провидения Чукотского автономного округа в рамках патриотической акции "Сила в правде - 2025". Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого десантного корабля "Ослябя" и морского тральщика "Петр Ильичев" прибыли в самый северный пункт маршрута проведения патриотической акции "Сила в правде - 2025" - поселок городского типа Провидения Чукотского автономного округа. Корабли ошвартовались в порту поселка и начали подготовку к развертыванию выставочных площадок. Разгрузка техники и вооружения была выполнена из большого десантного корабля на берег способом "на упор", - говорится в сообщении.

Приветственные хлеб и соль были традиционно вручены командиру отряда кораблей Тихоокеанского флота контр-адмиралу Александру Шварцу главой поселка Евгением Подлесным. В пресс-службе уточнили, что для гостей мероприятия запланировано проведение концертов оркестра, театра и ансамбля ТОФ, работа выставок вооружения и военной техники, экскурсии на кораблях флота. Кроме того, будут продемонстрированы вещи, рассказывающие о подвигах тихоокеанцев, и показано вражеское трофейное оружие западного производства, захваченное в боях спецоперации.

"Отряд кораблей ТОФ 1 августа вышел из Владивостока и прошел более 4 тыс. миль до поселка Провидения, проводя информационно-пропагандистские мероприятия в населенных пунктах по пути следования. Далее корабли Тихоокеанского флота направятся на Курилы, а завершится акция во Владивостоке", - добавили в пресс-службе.

Акция "Сила в правде - 2025" является морским этапом всероссийского проекта МО РФ "Единство в памяти. Сила в подвиге!". Она направлена на сохранение исторической правды о Второй мировой войне, укрепление национальных ценностей и основ российской государственности. Она также призвана осветить героизм тихоокеанцев, проявленный в ходе специальной военной операции. 

