Танк Т-62 без башни на СВО превратился в БТР с "мангалом " и "косичками"

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В зоне специальной военной операции продолжают появляться самодельные бронемашины, выполняющие функции тяжелых бронетранспортеров. Как правило, такая техника создается с использованием шасси получивших повреждения танков.

В социальных сетях появились изображения образцов, выполненных на основе Т-62, Т-72 и Т-80. Некоторые из них просто удивляли своей продуманностью - они имели особо защищенные капсулы для экипажа и десанта, различные многослойные экраны и телевизионные системы наблюдения.

Были и экземпляры попроще, вроде показанного на видео корпуса от "шестьдесят второго", у которого демонтировали башню со 115-мм пушкой и установили противодронный "мангал" с бортовыми "косичками", созданными из расплетенных металлических тросов. Ролик с этой машиной появился в телеграм-канале "Военный осведомитель".

Также, по некоторым данным, в качестве очень хорошо защищенного БТР в зоне СВО используется "гусеничное транспортное средство "Ладога", прозванное "Танком ядерного апокалипсиса".

Роман Катков

Фото и видео: телеграм-канал "Военный осведомитель"