Войти
ИноСМИ

Европейский газовый рынок и переговоры о прекращении конфликта на Украине (Asharq Al-Awsat, Саудовская Аравия)

448
0
0
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Asharq Al-Awsat: дальнейшее расширение НАТО может привести к глобальной войне

Достижение быстрого и четкого мира на Украине будет сложной задачей из-за европейского эмбарго и санкций против Москвы, пишет Asharq Al-Awsat. При этом, в случае возвращения российских энергоносителей на европейский рынок, им придется конкурировать с американским СПГ.

Валид Хаддури (وليد خدوري)

Новости, поступающие с саммита США и России на Аляске, а также с последующих встреч в Белом доме с европейскими лидерами, указывают на позитивные признаки того, что российско-украинский конфликт может быть остановлен. Однако окончательного соглашения о том, как это будет происходить, достичь не удалось. Пока неясно, завершится ли все прекращением огня, или перемирием или же будет подписан мирный договор. Также не было сделано окончательного официального заявления о геополитических условиях... Возможно ли, чтобы между Москвой и Киевом было достигнуто соглашение об обмене территориями? Или чтобы Украина отказалась от территорий, освобожденных Россией, несмотря на то что Конституция Украины запрещает передачу территорий?

А как насчет защиты Украины в случае возможного нападения России? Предоставят ли Соединенные Штаты войска или оружие для этого или ограничатся лишь противовоздушной обороной? Конечно, существует вероятность, что если Украина присоединится к Европейскому экономическому сообществу (ЕЭС), европейские страны примут участие в военном конфликте. Однако действительно ли Европа готова воевать с Россией без поддержки США?

Эти возможности намекают на некоторые условия, которые должны быть согласованы, прежде чем эта конфронтация будет завершена. Это подтверждается визитом европейских лидеров в Вашингтон после саммита на Аляске. Они хотели получить четкие ответы от президента Трампа о результатах его двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Трамп встречался с европейскими лидерами, которые были обеспокоены возможностью заключения нового "Мюнхенского соглашения", аналогичного тому, что было подписано с нацистской Германией перед Второй мировой войной. Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал свою обеспокоенность в телевизионном заявлении: "Мы также не доверяем европейской политике и обязательствам. Но в то же время мы выполняем свои обязательства. Если европейцы не доверяют нашей политике, это их проблемы".

Это геополитическое вступление имеет важное значение для понимания сложного пути к прекращению конфликта на Украине и целей России. Цель — предотвратить расширение НАТО на страны Восточной Европы, которые граничат с Россией. Если это произойдет, то в итоге может начаться война со всеми западными военными державами — Европой и Америкой. Или же цель состоит в том, чтобы взять под контроль территории восточной Украины, которые исторически тесно связаны с Россией?

Учитывая опыт американской политики, а также сохраняющиеся санкции против Москвы и европейское эмбарго на российский газ, можно предположить, что достижение быстрого и четкого мира будет сложной задачей.

Это означает, что европейские страны будут искать новые источники поставок газа. В первую очередь, речь идет о сжиженном природном газе (СПГ) из США, Катара, Алжира, Мозамбика, Египта и Израиля. Также планируется строительство дополнительных портов для увеличения импорта СПГ из других стран. Кроме того, Европа будет получать газ по трубопроводам из Алжира и Нигерии. Большинство этих трубопроводов проходят через западноафриканское побережье, Ливию, Норвегию и Азербайджан.

Если будет достигнуто мирное соглашение и эмбарго на российскую нефть, введенное США и ЕС, будет снято, у Европы появятся достаточные запасы газа. Это особенно важно, учитывая потенциальное усиление конкуренции между странами-экспортерами. Это может способствовать более выгодным переговорам о ценах на импортируемый газ.

Восстановление мирных условий в Европе потребовало бы значительного увеличения поставок российского газа через экспортные газопроводы, строительство которых началось в 1985 году. Эти трубопроводы обеспечивали большую часть поставок газа на европейский рынок до начала конфликта на Украине. В то же время появилась бы возможность экспорта американского сжиженного природного газа.

Как известно, газ — это один из основных европейских энергетических ресурсов. Европа сталкивается с необходимостью постоянно импортировать большое количество газа, не говоря уже о нефти. Она — как и Америка — стремится к производству энергии, уделяя особое внимание ядерным реакторам. Франция занимает лидирующие позиции в области европейской ядерной энергетики. Однако этот процесс длительный и требует значительных финансовых затрат. В отличие от США, где активно предпринимаются усилия по восстановлению и повторному использованию выведенных из эксплуатации реакторов средней мощности.

Если на территории Украины будет достигнуто прочное мирное соглашение, это приведет к серьезной конкуренции между США и Россией в сфере экспорта.

Трамп призывает следовать политике "Америка прежде всего". Он также стремится улучшить торговый баланс между США и Европой, который в настоящее время складывается в пользу последней. Европейские рынки могут увеличить импорт американского сжиженного природного газа, чтобы компенсировать этот торговый дефицит и удовлетворить требования президента Трампа. Однако, как и все остальные варианты, этот зависит от цены на газ. Очевидно, что стоимость сжиженного природного газа обычно выше, чем у трубопроводного.

Существуют и другие факторы... Ожидается, что европейские страны продолжат диверсифицировать маршруты импорта газа, чтобы уменьшить зависимость от одного источника, как это было до 2022 года, когда большая часть газа поступала из России.

В этом случае можно ожидать серьезной ценовой и геополитической конкуренции между американским СПГ и российским трубопроводным газом. Европейские подходы к этим двум направлениям будут отличаться. В США СПГ экспортируют частные компании. Однако эти компании сталкиваются с давлением со стороны американской общественности всякий раз, когда они увеличивают объемы экспорта. Это связано с тем, что увеличение экспорта приводит к снижению объемов поставок газа на внутренний рынок США, что, в свою очередь, вызывает рост внутренних цен на газ в стране. Однако ситуация с российской стороны выглядит совершенно иначе, поскольку "Газпром" экспортирует большую часть российского газа в Европу. Российское правительство владеет значительными пакетами акций или оказывает значительное влияние на большинство нефтяных компаний.

В связи с этим европейским рынкам предстоит выполнить непростую задачу, как с точки зрения диверсификации источников поставок, так и в вопросе оптимального баланса между американскими и российскими поставками. Разумеется, когда мы говорим о Европе, мы имеем в виду рынки многих стран. Традиционно страны Северной Европы импортировали российский газ по трубопроводам. Однако после начала конфликта на Украине некоторые европейские государства, в частности Германия, начали активно заниматься строительством специализированных портов, предназначенных для импорта сжиженного природного газа. Страны Восточной Европы зависели от российского газа, который поставлялся в Европу через разветвленную сеть трубопроводов. Страны Южной и Западной Европы, в свою очередь, полагались на импорт газа, который поступал к ним либо по трубопроводам, либо в виде СПГ из стран Африки или Восточного Средиземноморья.

Что касается импорта из США и России, то здесь будут играть роль как геостратегические факторы, так и ценовые условия. Учитывая значительные объемы поставок, которые могут осуществляться из обеих стран, и ожидаемое политическое давление, оказываемое каждой из них с целью стимулирования экспорта на обширный европейский рынок, эти факторы будут иметь определяющее значение.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Алжир
Германия
Египет
Израиль
Катар
Ливия
Мозамбик
Нигерия
Норвегия
Россия
Саудовская Аравия
США
Украина
Франция
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.08 14:12
  • 141
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 28.08 14:07
  • 10275
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.08 12:44
  • 1523
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.08 00:16
  • 60
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 27.08 20:01
  • 0
Ответ на "«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики"
  • 27.08 19:18
  • 0
Ответ на "Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»"
  • 27.08 16:03
  • 1
Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»
  • 27.08 16:00
  • 1
Ростех планирует выпускать по 20 самолётов Ту-214 ежегодно
  • 27.08 15:32
  • 1
Всё дальше от РФ: Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве
  • 27.08 15:27
  • 1
Вместо отставки – модернизация: литоральные корабли ВМС США вооружат дальнобойными ракетами
  • 27.08 15:24
  • 1
В строй итальянского флота введён универсальный десантный корабль Trieste
  • 27.08 04:24
  • 1
Об "эпохе Петра Великого" - корабля, понятно. :)
  • 27.08 02:18
  • 1
На встрече Трампа и Путина обсуждалась покупка США российских атомных ледоколов
  • 27.08 02:04
  • 1
Венесуэла готовится к вторжению США
  • 27.08 01:53
  • 1
Мантуров назвал продуктивными переговоры России и США по космосу