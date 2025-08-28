Европейский газовый рынок и переговоры о прекращении конфликта на Украине (Asharq Al-Awsat, Саудовская Аравия)

Asharq Al-Awsat: дальнейшее расширение НАТО может привести к глобальной войне

Достижение быстрого и четкого мира на Украине будет сложной задачей из-за европейского эмбарго и санкций против Москвы, пишет Asharq Al-Awsat. При этом, в случае возвращения российских энергоносителей на европейский рынок, им придется конкурировать с американским СПГ.

Валид Хаддури (وليد خدوري)

Новости, поступающие с саммита США и России на Аляске, а также с последующих встреч в Белом доме с европейскими лидерами, указывают на позитивные признаки того, что российско-украинский конфликт может быть остановлен. Однако окончательного соглашения о том, как это будет происходить, достичь не удалось. Пока неясно, завершится ли все прекращением огня, или перемирием или же будет подписан мирный договор. Также не было сделано окончательного официального заявления о геополитических условиях... Возможно ли, чтобы между Москвой и Киевом было достигнуто соглашение об обмене территориями? Или чтобы Украина отказалась от территорий, освобожденных Россией, несмотря на то что Конституция Украины запрещает передачу территорий?

А как насчет защиты Украины в случае возможного нападения России? Предоставят ли Соединенные Штаты войска или оружие для этого или ограничатся лишь противовоздушной обороной? Конечно, существует вероятность, что если Украина присоединится к Европейскому экономическому сообществу (ЕЭС), европейские страны примут участие в военном конфликте. Однако действительно ли Европа готова воевать с Россией без поддержки США?

Эти возможности намекают на некоторые условия, которые должны быть согласованы, прежде чем эта конфронтация будет завершена. Это подтверждается визитом европейских лидеров в Вашингтон после саммита на Аляске. Они хотели получить четкие ответы от президента Трампа о результатах его двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Трамп встречался с европейскими лидерами, которые были обеспокоены возможностью заключения нового "Мюнхенского соглашения", аналогичного тому, что было подписано с нацистской Германией перед Второй мировой войной. Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал свою обеспокоенность в телевизионном заявлении: "Мы также не доверяем европейской политике и обязательствам. Но в то же время мы выполняем свои обязательства. Если европейцы не доверяют нашей политике, это их проблемы".

Это геополитическое вступление имеет важное значение для понимания сложного пути к прекращению конфликта на Украине и целей России. Цель — предотвратить расширение НАТО на страны Восточной Европы, которые граничат с Россией. Если это произойдет, то в итоге может начаться война со всеми западными военными державами — Европой и Америкой. Или же цель состоит в том, чтобы взять под контроль территории восточной Украины, которые исторически тесно связаны с Россией?

Учитывая опыт американской политики, а также сохраняющиеся санкции против Москвы и европейское эмбарго на российский газ, можно предположить, что достижение быстрого и четкого мира будет сложной задачей.

Это означает, что европейские страны будут искать новые источники поставок газа. В первую очередь, речь идет о сжиженном природном газе (СПГ) из США, Катара, Алжира, Мозамбика, Египта и Израиля. Также планируется строительство дополнительных портов для увеличения импорта СПГ из других стран. Кроме того, Европа будет получать газ по трубопроводам из Алжира и Нигерии. Большинство этих трубопроводов проходят через западноафриканское побережье, Ливию, Норвегию и Азербайджан.

Если будет достигнуто мирное соглашение и эмбарго на российскую нефть, введенное США и ЕС, будет снято, у Европы появятся достаточные запасы газа. Это особенно важно, учитывая потенциальное усиление конкуренции между странами-экспортерами. Это может способствовать более выгодным переговорам о ценах на импортируемый газ.

Восстановление мирных условий в Европе потребовало бы значительного увеличения поставок российского газа через экспортные газопроводы, строительство которых началось в 1985 году. Эти трубопроводы обеспечивали большую часть поставок газа на европейский рынок до начала конфликта на Украине. В то же время появилась бы возможность экспорта американского сжиженного природного газа.

Как известно, газ — это один из основных европейских энергетических ресурсов. Европа сталкивается с необходимостью постоянно импортировать большое количество газа, не говоря уже о нефти. Она — как и Америка — стремится к производству энергии, уделяя особое внимание ядерным реакторам. Франция занимает лидирующие позиции в области европейской ядерной энергетики. Однако этот процесс длительный и требует значительных финансовых затрат. В отличие от США, где активно предпринимаются усилия по восстановлению и повторному использованию выведенных из эксплуатации реакторов средней мощности.

Если на территории Украины будет достигнуто прочное мирное соглашение, это приведет к серьезной конкуренции между США и Россией в сфере экспорта.

Трамп призывает следовать политике "Америка прежде всего". Он также стремится улучшить торговый баланс между США и Европой, который в настоящее время складывается в пользу последней. Европейские рынки могут увеличить импорт американского сжиженного природного газа, чтобы компенсировать этот торговый дефицит и удовлетворить требования президента Трампа. Однако, как и все остальные варианты, этот зависит от цены на газ. Очевидно, что стоимость сжиженного природного газа обычно выше, чем у трубопроводного.

Существуют и другие факторы... Ожидается, что европейские страны продолжат диверсифицировать маршруты импорта газа, чтобы уменьшить зависимость от одного источника, как это было до 2022 года, когда большая часть газа поступала из России.

В этом случае можно ожидать серьезной ценовой и геополитической конкуренции между американским СПГ и российским трубопроводным газом. Европейские подходы к этим двум направлениям будут отличаться. В США СПГ экспортируют частные компании. Однако эти компании сталкиваются с давлением со стороны американской общественности всякий раз, когда они увеличивают объемы экспорта. Это связано с тем, что увеличение экспорта приводит к снижению объемов поставок газа на внутренний рынок США, что, в свою очередь, вызывает рост внутренних цен на газ в стране. Однако ситуация с российской стороны выглядит совершенно иначе, поскольку "Газпром" экспортирует большую часть российского газа в Европу. Российское правительство владеет значительными пакетами акций или оказывает значительное влияние на большинство нефтяных компаний.

В связи с этим европейским рынкам предстоит выполнить непростую задачу, как с точки зрения диверсификации источников поставок, так и в вопросе оптимального баланса между американскими и российскими поставками. Разумеется, когда мы говорим о Европе, мы имеем в виду рынки многих стран. Традиционно страны Северной Европы импортировали российский газ по трубопроводам. Однако после начала конфликта на Украине некоторые европейские государства, в частности Германия, начали активно заниматься строительством специализированных портов, предназначенных для импорта сжиженного природного газа. Страны Восточной Европы зависели от российского газа, который поставлялся в Европу через разветвленную сеть трубопроводов. Страны Южной и Западной Европы, в свою очередь, полагались на импорт газа, который поступал к ним либо по трубопроводам, либо в виде СПГ из стран Африки или Восточного Средиземноморья.

Что касается импорта из США и России, то здесь будут играть роль как геостратегические факторы, так и ценовые условия. Учитывая значительные объемы поставок, которые могут осуществляться из обеих стран, и ожидаемое политическое давление, оказываемое каждой из них с целью стимулирования экспорта на обширный европейский рынок, эти факторы будут иметь определяющее значение.