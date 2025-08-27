Всё ближе к серийному производству двигателей РД-191 для «Ангары»: освоен выпуск газовода с узлом качания

Эта конструкция отвечает за подачу топлива в камеру сгорания и управление вектором тяги

Сотрудники подразделения Роскосмоса завершили очередной этап подготовки к серийному производству двигателя РД-191, освоив выпуск газовода с узлом качания — ключевого элемента первой ступени ракеты. Эта конструкция отвечает за подачу топлива в камеру сгорания и управление вектором тяги, обеспечивая начальное «подруливание» ракеты на старте полёта.

Газовод считается одним из самых технологически сложных узлов двигателя «Ангары» из-за высокой трудоёмкости производства. Надёжность конструкции обеспечивается семислойным сильфоном диаметром 350 мм, разработанным специалистами НПО Энергомаш. Этот элемент компенсирует деформации трубопровода, возникающие от температурных перепадов и механических нагрузок, что критично для стабильной работы двигателя.

Для создания сильфона специалисты «Протон-ПМ» модернизировали прессовое оборудование, добавив гидравлические системы, и разработали методики пневматических и гидравлических испытаний для проверки прочности и герметичности узлов большого объёма.

Следующий этап перед запуском серийного производства газовода — квалификационные испытания, которые определят готовность конструкции к массовому выпуску.