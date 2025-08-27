Войти
ixbt.com

Всё ближе к серийному производству двигателей РД-191 для «Ангары»: освоен выпуск газовода с узлом качания

587
0
+2
РД-191
РД-191.
Источник изображения: Протон-ПМ

Эта конструкция отвечает за подачу топлива в камеру сгорания и управление вектором тяги

Сотрудники подразделения Роскосмоса завершили очередной этап подготовки к серийному производству двигателя РД-191, освоив выпуск газовода с узлом качания — ключевого элемента первой ступени ракеты. Эта конструкция отвечает за подачу топлива в камеру сгорания и управление вектором тяги, обеспечивая начальное «подруливание» ракеты на старте полёта.

Газовод считается одним из самых технологически сложных узлов двигателя «Ангары» из-за высокой трудоёмкости производства. Надёжность конструкции обеспечивается семислойным сильфоном диаметром 350 мм, разработанным специалистами НПО Энергомаш. Этот элемент компенсирует деформации трубопровода, возникающие от температурных перепадов и механических нагрузок, что критично для стабильной работы двигателя.

Для создания сильфона специалисты «Протон-ПМ» модернизировали прессовое оборудование, добавив гидравлические системы, и разработали методики пневматических и гидравлических испытаний для проверки прочности и герметичности узлов большого объёма.

Следующий этап перед запуском серийного производства газовода — квалификационные испытания, которые определят готовность конструкции к массовому выпуску.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
РД-191
Компании
Протон-ПМ
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 21:38
  • 10263
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.08 20:01
  • 0
Ответ на "«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики"
  • 27.08 19:49
  • 1521
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 27.08 19:18
  • 0
Ответ на "Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»"
  • 27.08 17:53
  • 58
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 27.08 16:03
  • 1
Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»
  • 27.08 16:00
  • 1
Ростех планирует выпускать по 20 самолётов Ту-214 ежегодно
  • 27.08 15:32
  • 1
Всё дальше от РФ: Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве
  • 27.08 15:27
  • 1
Вместо отставки – модернизация: литоральные корабли ВМС США вооружат дальнобойными ракетами
  • 27.08 15:24
  • 1
В строй итальянского флота введён универсальный десантный корабль Trieste
  • 27.08 15:23
  • 135
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 27.08 04:24
  • 1
Об "эпохе Петра Великого" - корабля, понятно. :)
  • 27.08 02:18
  • 1
На встрече Трампа и Путина обсуждалась покупка США российских атомных ледоколов
  • 27.08 02:04
  • 1
Венесуэла готовится к вторжению США
  • 27.08 01:53
  • 1
Мантуров назвал продуктивными переговоры России и США по космосу