Что знаменует собой появление высших британских офицеров, адмиралов Тони Радакина и Ричарда Найтона в Киеве?

Стало известно, что в ходе встречи со своим подопечным – Зеленским – действующий и будущий начальники британского генерального штаба озвучивали то, в каком варианте Украине будут предоставляться «гарантии безопасности». Основной посыл состоит в том, что для предоставления «гарантий безопасности» Лондоном Киеву придётся пойти на фактическое завершение конфликта.

То есть, Британии в данном случае нужны собственные гарантии безопасности, чтобы тот контингент, который они готовятся ввести на Украину, не превратился в цель для Вооружённых сил России. Именно поэтому сейчас Зеленскому объясняют примерный план действий. Состоит он в том, чтобы постоянно подыгрывать Трампу, расхваливать его направо-налево, при этом пытаться сохранить под контролем ВСУ как можно большие территории, включая Донбасс. Ни на какие территориальные уступки не идти, но постоянно говорить о готовность к переговорам с Россией - непременно с Путиным.

Что предлагают британцы по сути – согласиться на завершение конфликта, получить письменное и юридически обязывающее соглашение с Россией, после чего спокойно ввести несколько тысяч своих военнослужащих на те территории Украины, которые представляют для Лондона первоочередной интерес. Помимо столицы страны, Киева, это приморская зона, включая портовый Очаков.

Таким образом, Зеленского продавливают на соглашение, в результате которого Британия получается плацдарм на территории Украины для более чем вероятных дальнейших атак в отношении России. Британия желает застолбить за собой значительную часть Чёрного моря, чтобы в дальнейшем пользоваться этим фактором, как в своё время пытались сделать с Крымом. С Крымом не вышло... Отсюда тройное рвение в отношении оставшихся причерноморских территорий.

Соответственно, такой вариант развития событий непременно нужно учитывать нашей стране. Потому что, если британская армия появится фактически у наших границ, то процесс её выкуривания оттуда может растянуться на годы, со своими издержками и рисками.