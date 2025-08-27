Угроза пошлин на импорт российской нефти в Индию может выйти США боком (Financial Times, Великобритания)

FT: пошлины США на импорт российской нефти в Индию приведут к росту цен на нефть

Если Нью-Дели сократит закупки российской нефти до нуля, цены на нефть и инфляция взлетят по всему миру, от чего пострадают в том числе США, пишет FT. И Трамп, предполагает автор статьи, ввиду этого фактора вряд ли готов продолжать давление на Индию.

Амрита Сен (Amrita Sen)

Если Дональд Трамп действительно вознамерился свести импорт российской нефти в Индию к нулю, последствия могут оказаться отнюдь не такими, как задумал президент США. Трамп пригрозил ввести дополнительные 25-процентные пошлины на индийские товары со среды в связи с закупками российской нефти. Это доведет общую ставку пошлин до 50%.

По данным OilX, импорт российской нефти в Индию в среднем составляет от полутора до двух миллионов баррелей в сутки. Если бы этот импорт остановился в одночасье и Индии пришлось бы закупать нефть в других странах, то цены на нефть резко подскочили бы, а инфляция в США и других странах ускорилась. Вопрос для нефтяного рынка заключается в следующем: хватит ли у Трампа духу поднять цены для американских потребителей?

Давление удастся частично ослабить, если часть нефти будет перенаправлена в Китай, что, в свою очередь, сократит закупки в других странах. Однако Пекин уже близок к максимально возможным объемам российской нефти, и недавний опыт высвечивает риски.

С началом российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС и США пригрозили, пожалуй, крупнейшими санкциями в истории. В ответ цены на нефть взлетели выше 100 долларов, после чего санкции начали смягчаться. Начиная с мая 2022 года правительству США даже пришлось выделить рекордные 180 миллионов баррелей из Стратегического нефтяного резерва.

“Семерка” во главе с США согласилась скорректировать свою санкционную политику и ввела ценовой “потолок” в сентябре 2022 года. Он позволил покупать российскую нефть, если цена не превышает 60 долларов за баррель. В чем логика? Лишить Москву части доходов, но сохранить поставки российской нефти на мировой рынок и не допустить резкого скачка цен.

ЕС также запретил импорт российской нефти в конце 2022 года и нефтепродуктов в начале 2023 года, за некоторыми исключениями, хотя США при этом поощряли поставки российской нефти в другие страны.

Тогдашний министр финансов Джанет Йеллен заявила агентству Reuters в ноябре 2022 года, что США приветствуют индийские закупки российской нефти — в любых объемах. Достаточно лишь избегать западных страховых, финансовых и морских услуг, связанных с потолком цен, и тогда эти страны обретут рычаги влияния на ценовых переговорах с Москвой. “Российская нефть будет продаваться со скидкой, и мы будем рады, если выгоду извлекут Индия, Африка или Китай. Нас это устраивает”, — сказала она.

Анализ данных от Energy Aspects показывает, что совокупные объемы закупок Китаем российской нефти увеличились с 1,5 миллиона баррелей в сутки до начала боевых действий на Украине до более чем двуз миллионов, причем некоторые сорта нефти покупались по цене выше установленного потолка. У Китая нет нефтеперерабатывающих мощностей, чтобы принять значительно большие объемы российской нефти, чем прежде. Таким образом в силу географической логики естественной страной для переработки российских баррелей стала Индия.

И вот США обвинили Индию в том, что она якобы наживается на российской нефти. Неясно, каких именно уступок США могут потребовать от Нью-Дели насчет объемов поставок или сроков в рамках возможного компромисса, поэтому Индии необходимо действовать упреждающе, если она хочет избежать дополнительных пошлин. В отличие от Китая, у Индии нет “теневой” банковской сети для обхода санкций, и, как правило, она действует в рамках глобальной политики. К тому же очевиден исторический прецедент: страна полностью прекратила завоз иранской продукции на первом сроке Трампа, когда были объявлены вторичные санкции.

Одно из решений — то или иное сочетание индийских уступок по американским сельскохозяйственным пошлинам, обещаний сократить закупки российской нефти (некоторая перебалансировка, похоже, уже происходит) и/или увеличить закупки энергоносителей у США. Однако об этом должно быть заявлено четко и официально.

Выиграли ли индийские нефтеперерабатывающие заводы от скидок на российскую нефть? Безусловно, потому что первоначальные скидки выросли до более чем на 20 долларов по сравнению с дубайским эталоном, хотя повышенная стоимость доставки в связи с санкциями несколько снизила выгоду для Индии. Кроме того, скидками также воспользовались Китай, Турция и Бразилия (которая покупает российский дизель). С 2022 года объемы нефтепереработки в Индии в среднем практически не выросли, а экспорт нефтепродуктов остается относительно стабильным: внутренний спрос растет и поглощает этот рост.

Загвоздка в том, что в случае, если Запад всерьез настроен на санкции против России, Ирана или обеих стран сразу, ему придется смириться с потерей более 6 миллионов баррелей нефти в сутки, что значительно превышает резервные мощности ОПЕК+. Это приведет к резкому скачку цен на нефть — вероятно, значительно выше 100 долларов — а это едва ли понравится Трампу и Европе. Западные лидеры продолжают использовать энергоносители в качестве инструмента внешней политики, но не готовы мириться с реальными последствиями ужесточения санкций.

Амрита Сен — соучредитель и директор по рыночной аналитике Energy Aspects