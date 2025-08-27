Пусть Путин увязнет в болоте: прифронтовые страны НАТО хотят возродить торфяники и сделать из них ловушки для танков (Politico, США)

операция по извлечению затонувшего в болоте бронетранспортера армии США в Литве.

Politico: Польша и Финляндия хотят восстановить болота для защиты от России

Страны восточного фланга НАТО задумались о затоплении осушенных болот – для "защиты" от России, пишет Politico. По мнению экспертов, этот шаг значительно укрепит оборону европейских государств.

Зия Вайзе (Zia Weise), Войцех Кость (Wojciech Kość), Вероника Мелкозерова

В феврале 2022 года, когда Россия штурмовала Киев, Александр Дмитриев придумал, как остановить неприятеля: взорвать брешь в плотине, перекрывающей реку Ирпень к северо-востоку от столицы, и затопить давно утраченную заболоченную пойму.

Военный консультант Дмитриев прежде организовывал гонки по бездорожью в этой местности и хорошо с ней знаком. Он точно предвидел, как повторное затопление бассейна реки — обширного массива болот и топей, осушенного в советские времена, — скажется на военной технике противника.

“Все превратится в непроходимые “гóвны”, как говорят джиперы”, — сказал он. Он рассказал о своей идее командующему, отвечавшему за оборону Киева, и получил добро на подрыв дамбы.

Замысел Дмитриева сработал. “По сути, это остановило российское наступление с севера”, — сказал он. Кадры увязших в грязи московских танков облетели весь свет.

Три года спустя этот жест отчаяния навел страны на восточном фланге НАТО на раздумья о затоплении собственных болот. Это позволит объединить два европейских приоритета, которые все чаще конкурируют за внимание властей и финансирование: оборону и климат.

Замысел не ограничивается подготовкой к потенциальному российскому нападению. В борьбе с глобальным потеплением Европейский союз опирается в том числе на помощь природы, а богатые торфом болота так же хорошо улавливают разогревающий планету углекислый газ, как и топят вражеские танки.

Однако половина болот ЕС были осушены в сельскохозяйственных целях. Осушенные торфяники, в свою очередь, выделяют парниковые газы. Кроме того, их не составляет труда пересечь даже на тяжелой технике.

Некоторые европейские правительства гадают, сможет ли оздоровление больных болот решить сразу несколько проблем. Власти Финляндии и Польши сообщили журналу Politico, что активно изучают восстановление болот как многоцелевую меру для защиты рубежей и борьбы с переменой климата.

Запущенный в прошлом году масштабный проект Польши по укреплению границы под названием “Восточный щит” стоимостью 10 миллиардов злотых (2,3 миллиарда евро) “обеспечивает защиту окружающей среды, в том числе за счет обводнения торфяников и облесения приграничных территорий”, говорится в заявлении министерства обороны страны.

“Это беспроигрышный вариант, который позволяет достичь нескольких целей одновременно”, — заявила генеральный директор по вопросам природы Министерства окружающей среды Финляндии Тарья Хааранен.

Болота, какой с них прок?

В своем первозданном состоянии болота покрыты тонким ковром из мхов, которые не могут полностью разложиться на подтопленной местности и медленно превращаются в мягкую, богатую углеродом почву — торф.

Именно это делает их самыми эффективными хранилищами диоксида углерода на Земле. Хотя болота покрывают лишь 3% поверхности планеты, они связывают треть мирового углерода — вдвое больше, чем леса.

При осушении болота начинают высвобождать углерод, накопленный за сотни или даже тысячи лет, и тем самым способствуют глобальному потеплению.

Около 12% торфяников по всему миру деградировали и производят до 4% парниковых газов, которые вызывают потепление. (Для сравнения, на долю мировой авиации приходится лишь 2,5%).

В Европе болота долгое время считались бесплодными землями, чья участь — стать сельскохозяйственными угодьями. В Старом свете картина особенно удручающая: половина торфяников ЕС уничтожена, в основном для нужд сельского хозяйства

В результате страны ЕС сообщили о выбросах 124 миллионов тонн парниковых газов из осушенных торфяников только за 2022 год — что сопоставимо с совокупными выбросами Нидерландов. Некоторые ученые считают, что даже эта оценка занижена.

В настоящее время реализуются различные проекты по восстановлению торфяников, причем этот процесс набирает обороты благодаря новому Закону ЕС о восстановлении природы, который обязал страны восстановить 30% деградировавших торфяников к 2030 году и 50% — к 2050.

Времени на разработку планов у 27 стран блока – до сентября 2026 года.

На восточном фланге НАТО, считают ученые, восстановление болот станет относительно дешевой и простой мерой достичь поставленных целей ЕС не только в области охраны природы, но и обороны.

“Это определенно выполнимо”, — заявила профессор восстановительной экологии Тартуского университета Авелийна Хелм, которая до недавнего времени консультировала правительство Эстонии по стратегии ЕС по восстановлению природы.

“Сейчас мы, как и многие страны ЕС, разрабатываем национальный план восстановления, и в его рамках я вижу большой потенциал для объединения этих двух целей”, — пояснила она.

Болотный пояс НАТО

По совпадению большинство торфяников ЕС сосредоточено как раз на границе НАТО с Россией и союзной Кремлю Белоруссией — они простираются от финского Заполярья через страны Прибалтики, мимо уязвимого Сувалкского коридора в Литве и далее до восточной Польши.

Заболоченная местность представляет собой опасную ловушку для военных грузовиков и танков. В начале года четверо американских солдат, дислоцированных в Литве, трагически погибли, когда их 63-тонный бронетранспортер M88 Hercules въехал в болото.

Когда войска не могут форсировать болотистую местность, им приходится переходить на местность, которую легче оборонять противнику, как в феврале 2022 года выяснила на собственном опыте Россия, после того как Дмитриев и его солдаты взорвали плотину к северу от Киева.

<...>

Оборона на болотах сама по себе не новость. Заболоченные местности не раз останавливали неприятеля на протяжении всей европейской истории — от германских племен, которые разгромили римские легионы, загнав их в болото в 9 году н. э., до пограничных территорий Финляндии, ставших ловушкой для Красной Армии в 1940-х. Коварные болота севернее Киева представляли собой серьезную угрозу для неприятеля в обеих мировых войнах.

Однако повторное обводнение осушенных торфяников в целях стратегической подготовки к нападению неприятеля будет новинкой. И эта идея понемногу набирает обороты — среди экологов, военных специалистов и политиков.

Паули Аалто-Сетяля из правящей Национальной коалиционной партии Финляндии в прошлом году выступил с призывом к правительству восстановить торфяники для обеспечения безопасности границ и борьбы с переменой климата.

“Мы, финны, на протяжении всей истории использовали природу для обороны, — сказал Аалто-Сетяля, майор бронетанковых войск в отставке. — Я понял, что есть множество перспективных мест для восстановления, особенно на восточной границе, — как с точки зрения климата, так и для максимального усложнения проходимости”.

По словам Хааранен, которая возглавит рабочую группу, министерства обороны и охраны окружающей среды осенью начнут переговоры о запуске пилотного проекта по восстановлению болот. “Я очень этим воодушевлена”, — добавила она.

Торфяная политика Польши

Обсуждение вопроса о восстановлении экосистем в оборонительных целях быстрее всего продвигается в Польше, хотя Варшава обычно не горит желанием расширять экологические программы.

Экоактивисты и ученые развернули кампанию за “зеленую” оборону несколько лет назад, осознав, что польские политики охотнее тратят финансовый и политический капитал на природоохранные мероприятия под соусом национальной безопасности.

“Если речь идет о национальной безопасности, в Польше к вам сейчас будут прислушиваться все, — сказала активистка и организатор климатических протестов “Пятницы ради будущего” Виктория Ендрошковяк. — А наши торфяники и старовозрастные леса сыграют ключевую роль в обороне, если война дотянется и до Польши”.

После многолетней кампании этот вопрос вышел на правительственный уровень в Варшаве, где завязались дискуссии между учеными и министерствами обороны и охраны окружающей среды.

Эколог и член Консультативного совета по охране природы при правительстве Виктор Котовский назвал первые переговоры с министерством обороны многообещающими.

“Были свои размолвки и заблуждения, но в целом мы почувствовали взаимопонимание”, — сказал он.

“Министерство обороны хочет восстановить как можно больше водно-болотных угодий у восточных рубежей, — добавил Котовский. — И именно это необходимо для природы и климата”.

С ним согласен госсекретарь Министерства обороны Польши Цезарий Томчик. “Наши цели совпадают, — сказал он. — Природа — наша союзница, и мы хотим ею воспользоваться”.

Ни в коем случае не осушайте болота!

Правительства стран Прибалтики особого интереса пока не проявили. Лишь министерство окружающей среды Литвы заявило, что восстановление водно-болотных угодий в целях обороны “обсуждается”, не предоставив при этом никаких подробностей.

Министерство обороны Эстонии и вооруженные силы Латвии заявили, что новые планы по укреплению Балтийской линии обороны на рубежах трех стран предусматривают использование естественных преград, включая болота, но не повторное обводнение торфяников.

Ученые, однако, видят в этом большой потенциал, учитывая, что торфяники покрывают 10% территории Прибалтики. И во многих случаях работа будет несложной, отметила эстонский эколог Хелм.

“У нас множество осушенных водно-болотных угодий. Если мы восстановим водный режим — перекроем сток через водоотводные канавы, которые способствуют выбросам углерода, — то будет относительно просто вернуть местность в первозданное состояние”, — сказала она.

Здоровые торфяники — дом для диких животных: лягушки, улитки, стрекозы и болотные растения прекрасно себя чувствуют в этих суровых условиях, а редкие птицы выбирают их для гнездовий. Кроме того, они служат естественным барьером от засух и лесных пожаров, повышая устойчивость Европы к перемене климата.

Восстановление флоры и фауны потребует времени. Но одно лишь прекращение стока не только остановит загрязнение, но и мгновенно сделает местность непроходимой.

Если земля не осушена полностью, “пройдет год-два, и болота будут полны воды”, объяснил польский эколог Котовский: “Восстановление — процесс с экологической точки зрения сложный, но для удержания воды, прекращения парниковых выбросов и труднопроходимости — это довольно просто и быстро”.

На этапе, когда внимание Европы сместилось в сторону безопасности, а оборонные бюджеты резко возросли и подчас даже перетянули на себя средства, выделенные на “зеленый переход”, экологи надеются, что военное развитие откроет шлюзы для невиданного прежде финансирования и ускорит восстановление природы.

“Сейчас на то, чтобы получить разрешение на повторное обводнение торфяников, уходить лет пять, а порой и десять, — заявила Франциска Таннебергер, директор Грайфсвальдского болотного центра, ведущего профильного научно-исследовательского института в Европе. — Военные нужды влекут за собой расстановку приоритетов. Нельзя ждать десять лет, если это нужно для обороны”.

Тракторный фактор

Но это отнюдь не значит, что у этих планов нет противников.

В начале года эстонское министерство окружающей среды приостановило один из проектов по восстановлению торфяников из-за яростного сопротивления местных жителей, которые опасались, что это приведет к затоплению и гибели лесов. Ученые отмели эти страхи как безосновательные.

Наибольшую угрозу для торфяников представляет сельское хозяйство — и это болезненный момент для европейских правительств, которые отчаянно пытаются не злить фермеров понапрасну.

Как в Финляндии, так и в Польше первые проекты по обводнению торфяников наверняка начнутся на государственных землях, что позволит на время избежать конфликта. Однако ученые утверждают, что если страны всерьез настроены на масштабное восстановление болот, им необходимо договориться с фермерами.

“Без использования сельскохозяйственных угодий ничего не выйдет”, — заявил польский эколог Котовский. Целых 85% торфяников страны деградировали — в большинстве случаев потому, что скопления воды осушили для выращивания сельскохозяйственных культур.

“Нам очень нужна программа для фермеров, которая компенсировала бы им затраты на повторное обводнение осушенных торфяников — причем не только компенсировала бы, но и позволила бы на этом заработать”, — добавил он.

На восстановленных торфяниках можно выращивать растения — например, тростник для использования в строительстве или упаковке. Однако пока что рынок таких культур в Европе слишком мал, чтобы стимулировать фермеров на переход к другим методам хозяйствования.

Аргумент “болота для обороны” тоже работает не везде. В Германии, где более 90% торфяников осушено, Бундесвер отреагировал на эту идею с прохладцей.

“Обводнение водно-болотных угодий может оказаться как выгодным, так и неблагоприятным для собственных операций НАТО, в зависимости от конкретной страны”, — заявил представитель управления инфраструктуры и окружающей среды Бундесвера.

Войска НАТО будут перебрасываться через Германию в случае российского нападения с востока, а болота ограничивают логистику. Тем не менее, “идея усиления преградообразующих характеристик местности путем затопления и заболачивания используется в военных действиях уже очень давно и остается жизнеспособным вариантом и поныне”, — заявил представитель.

Пусть Путин завязнет

Ученые сами признают, что подход “болота для обороны” не решит всех проблем.

“Разумеется, нам в любом случае нужна традиционная оборона. Это ее не отменяет”, — сказала Таннебергер, которая также консультирует компанию, недавно разработавшую подробный план по обводнению торфяников в военных целях.

Болота не могут ни подавить беспилотник, ни сбить ракету, а любая война в принципе вредит не только природе, но и природоохранным мероприятиям.

Кроме того, затопление бассейна реки Ирпень на Украине оказалось разрушительным как экономически, так и экологически.

Сторонние наблюдатели поначалу с энтузиазмом оценивали перспективы нового райского уголка. Но местные жители потеряли земли и дома, а приток воды пагубно сказался на местной флоре и фауне, которая не успела адаптироваться к внезапным переменам.

“Да, это остановило наступление на Киев, и это было крайне необходимо, так что критика тут неуместна. Но это действительно нанесло огромный ущерб окружающей среде”, — признала эстонский эколог Хелм.

В отличие от Украины, у правительств ЕС есть возможность бережно восстанавливать торфяники, учитывая потребности природы, фермеров и армии.

“Думать наперед в любом случае лучше, чем действовать в спешке, — заключила она. — У нас такая возможность есть. У Украины ее не было”.