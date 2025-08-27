Войти
Военное обозрение

Азербайджанский премьер: важный итог встречи в Вашингтоне – согласие Еревана на «маршрут Трампа» в Нахичевань

504
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Важный итог трехсторонней встречи в Вашингтоне с участием армянской, азербайджанской и американской делегаций – это согласие Еревана на «маршрут Трампа», который пройдет по территории Армении из основной части Азербайджана в Нахичевань. Армянская сторона не стала возражать против беспрепятственного наземного прохода.

Такое заявление сделал азербайджанский премьер-министр Али Асадов в ходе заседания по итогам визита президента страны Ильхама Алиева в Соединенные Штаты, который был объявлен «историческим».

Армения согласилась на беспрепятственный наземный проход из основной части Азербайджана в Нахчыванскую АР

- сказал глава азербайджанского правительства.

Идею такого коридора президент Азербайджана неоднократно озвучивал по окончании успешного для Баку вооруженного конфликта против Армении, который произошел в 2020 году и был назван азербайджанскими властями «Отечественной войной».

Асадов отметил, что, несмотря на многочисленные разногласия и противоречия, разделяющие позиции Еревана и Баку, армянская сторона все же согласилась с идеей создания транспортного маршрута, который получил наименование «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

По словам азербайджанского премьера, посещение Алиевым Вашингтона не только способствует укреплению отношений его страны с США, но и повышает экономическое и транспортное значение Азербайджана в регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
США
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 21:38
  • 10263
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.08 20:01
  • 0
Ответ на "«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики"
  • 27.08 19:49
  • 1521
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 27.08 19:18
  • 0
Ответ на "Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»"
  • 27.08 17:53
  • 58
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 27.08 16:03
  • 1
Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»
  • 27.08 16:00
  • 1
Ростех планирует выпускать по 20 самолётов Ту-214 ежегодно
  • 27.08 15:32
  • 1
Всё дальше от РФ: Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве
  • 27.08 15:27
  • 1
Вместо отставки – модернизация: литоральные корабли ВМС США вооружат дальнобойными ракетами
  • 27.08 15:24
  • 1
В строй итальянского флота введён универсальный десантный корабль Trieste
  • 27.08 15:23
  • 135
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 27.08 04:24
  • 1
Об "эпохе Петра Великого" - корабля, понятно. :)
  • 27.08 02:18
  • 1
На встрече Трампа и Путина обсуждалась покупка США российских атомных ледоколов
  • 27.08 02:04
  • 1
Венесуэла готовится к вторжению США
  • 27.08 01:53
  • 1
Мантуров назвал продуктивными переговоры России и США по космосу