Азербайджанский премьер: важный итог встречи в Вашингтоне – согласие Еревана на «маршрут Трампа» в Нахичевань

Важный итог трехсторонней встречи в Вашингтоне с участием армянской, азербайджанской и американской делегаций – это согласие Еревана на «маршрут Трампа», который пройдет по территории Армении из основной части Азербайджана в Нахичевань. Армянская сторона не стала возражать против беспрепятственного наземного прохода.

Такое заявление сделал азербайджанский премьер-министр Али Асадов в ходе заседания по итогам визита президента страны Ильхама Алиева в Соединенные Штаты, который был объявлен «историческим».

- сказал глава азербайджанского правительства.

Идею такого коридора президент Азербайджана неоднократно озвучивал по окончании успешного для Баку вооруженного конфликта против Армении, который произошел в 2020 году и был назван азербайджанскими властями «Отечественной войной».

Асадов отметил, что, несмотря на многочисленные разногласия и противоречия, разделяющие позиции Еревана и Баку, армянская сторона все же согласилась с идеей создания транспортного маршрута, который получил наименование «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

По словам азербайджанского премьера, посещение Алиевым Вашингтона не только способствует укреплению отношений его страны с США, но и повышает экономическое и транспортное значение Азербайджана в регионе.