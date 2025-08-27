Войти
Польские СМИ: единственная антидронная система в армии страны не справляется даже с гражданскими БПЛА

Источник изображения: topwar.ru

Выявленная уязвимость в системе противовоздушной обороны Польши может вылиться в серьёзный скандал. Согласно данным польских СМИ, единственный комплекс радиоэлектронной борьбы SKYctrl, призванный защищать ключевые объекты от дронов различного класса, демонстрирует катастрофическую неэффективность.

В материале говорится, что приобретение четырнадцати комплексов на сумму 156 миллионов злотых (около 43 млн долларов), как выясняется, не решило проблему. Военные с одной из военных баз, где используется антидронная система, сообщают, что оборудование не соответствует заявленным характеристикам. В частности, дальность обнаружения целей оказалась значительно ниже обещанной, а мини-дроны, представляющие серьезную угрозу, часто остаются и вовсе незамеченными.

Но и это ещё не все проблемы. Польские операторы вышеупомянутых комплексов ежедневно сталкиваются с сотнями ложных тревог – до 300 ошибочных срабатываний в сутки, что парализует работу расчетов и снижает бдительность. Особую тревогу вызывает отсутствие надежного прикрытия для авиабаз, где дислоцированы истребители F-16, а в будущем – и новейшие F-35.

Наконец, сообщается о многочисленных технических неполадках: системных сбоях, программных ошибках и отсутствии реакции производителя на поступающие отчеты о дефектах.

Несмотря на заверения Министерства обороны и разработчика в эффективности SKYctrl, военные специалисты единодушны: комплекс не способен противостоять даже гражданским беспилотникам.

Напомним, что комплекс SKYctrl является разработкой польской компании Advanced Protection Systems. Производитель заявляет, что его система способна обнаруживать, сопровождать и подавлять малые дроны на расстоянии до 5 км. Крупные летающие объекты комплекс якобы способен засечь на удалении в 30-50 км.

