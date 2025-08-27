Эстония потратит 200 млн. евро на борьбу с БЛА, создав на границе с Россией "дроновую стену"

ЦАМТО, 26 августа. МВД Эстония планирует потратить 200 млн. евро на оснащение погранвойск, размещенных на границе с Россией, средствами борьбы с беспилотниками.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр внутренних дел прибалтийской республики Игорь Таро.

Как сообщает телерадиокомпания ERR, которая приводит слова И.Таро, в планах МВД Эстонии сейчас стоит завершение строительства забора вдоль всей восточной границы, а затем – оснащение его всевозможными техническими средствами, в том числе и средствами радиоэлектронной борьбы. Эти средства, как заявил глава МВД, должны создать на границе "дроновую стену".

"Если мы смотрим перспективу трех-четырех лет – это сумма в районе 200 млн. евро. Столько в ближайшие годы нужно инвестировать, чтобы быть уверенными, что что-либо не прилетит", – сказал И.Таро.

По данным ERR, пока МВД планирует обсудить с главой Минобороны возможность выдачи разрешения пограничникам перехватывать или сбивать низколетящие дроны.