Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что Сеул увеличит расходы на оборону

ЦАМТО, 26 августа. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен заявил, что Сеул увеличит расходы на оборону с целью сделать "умными" свои вооруженные силы для доминирования в будущих военных конфликтах.

"Прежде всего, мы увеличим наш оборонный бюджет, который будет использован для преобразования южнокорейской армии в "умную" армию, которая будет доминировать в будущих войнах. Мы направим средства на приобретение передовых технологий и военных активов", – рассказал Ли Чжэ Мен в ходе выступления в Вашингтоне по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Он также добавил, что на встрече с Д.Трампом достигнута договоренность о том, что Сеул будет играть большую роль в вопросе региональной безопасности.

При этом президент азиатского государства подчеркнул, что договорился с Д.Трампом о совместной работе для денуклеаризации Корейского полуострова, передает "РИА Новости".