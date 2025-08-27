Войти
ТАСС

Мантуров назвал продуктивными переговоры России и США по космосу

1187
1
-1
Флаги России и США
Флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Филиппов

Переговоры главы Роскосмоса Дмитрия Баканова с министром транспорта США - временно исполняющим обязанности руководителя NASA Шоном Даффи состоялись 31 июля в штате Флорида

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров назвал продуктивными прошедшие переговоры главы Роскосмоса Дмитрия Баканова с министром транспорта США - временно исполняющим обязанности руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шоном Даффи.

"Буквально недавно мой коллега (глава Роскосмоса Дмитрий Баканов - прим. ТАСС) во главе российской делегации посещал США в рамках пилотируемой программы запуска очередного космического корабля с нашим космонавтом. Состоялись переговоры, и достаточно продуктивные", - сказал Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Переговоры Баканова и Даффи состоялись 31 июля в штате Флорида. Это была первая личная встреча глав российского и американского космических ведомств за восемь лет.

Х Восточный экономический форум пройдет в 2025 году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ пройдет порядка 90 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие порядка 6 тыс. человек из 36 стран и территорий.

Полный текст интервью будет опубликован 3 сентября в 07:00 мск. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Мантуров Денис
1 комментарий
№1
27.08.2025 01:53
Хорошо бы на Х Восточном экономическом форуме увидеть делегации из Въетнама,Мъянмы, Индонезии.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 21:38
  • 10263
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.08 20:01
  • 0
Ответ на "«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики"
  • 27.08 19:49
  • 1521
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 27.08 19:18
  • 0
Ответ на "Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»"
  • 27.08 17:53
  • 58
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 27.08 16:03
  • 1
Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»
  • 27.08 16:00
  • 1
Ростех планирует выпускать по 20 самолётов Ту-214 ежегодно
  • 27.08 15:32
  • 1
Всё дальше от РФ: Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве
  • 27.08 15:27
  • 1
Вместо отставки – модернизация: литоральные корабли ВМС США вооружат дальнобойными ракетами
  • 27.08 15:24
  • 1
В строй итальянского флота введён универсальный десантный корабль Trieste
  • 27.08 15:23
  • 135
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 27.08 04:24
  • 1
Об "эпохе Петра Великого" - корабля, понятно. :)
  • 27.08 02:18
  • 1
На встрече Трампа и Путина обсуждалась покупка США российских атомных ледоколов
  • 27.08 02:04
  • 1
Венесуэла готовится к вторжению США
  • 27.08 01:53
  • 1
Мантуров назвал продуктивными переговоры России и США по космосу