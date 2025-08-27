Мантуров назвал продуктивными переговоры России и США по космосу

Переговоры главы Роскосмоса Дмитрия Баканова с министром транспорта США - временно исполняющим обязанности руководителя NASA Шоном Даффи состоялись 31 июля в штате Флорида

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров назвал продуктивными прошедшие переговоры главы Роскосмоса Дмитрия Баканова с министром транспорта США - временно исполняющим обязанности руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шоном Даффи.

"Буквально недавно мой коллега (глава Роскосмоса Дмитрий Баканов - прим. ТАСС) во главе российской делегации посещал США в рамках пилотируемой программы запуска очередного космического корабля с нашим космонавтом. Состоялись переговоры, и достаточно продуктивные", - сказал Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Переговоры Баканова и Даффи состоялись 31 июля в штате Флорида. Это была первая личная встреча глав российского и американского космических ведомств за восемь лет.

Х Восточный экономический форум пройдет в 2025 году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ пройдет порядка 90 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие порядка 6 тыс. человек из 36 стран и территорий.

Полный текст интервью будет опубликован 3 сентября в 07:00 мск.