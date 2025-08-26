Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре приветствуют друг друга во время встречи в Киеве. 24 августа 2023 года.

ЦАМТО, 25 августа. Правительство Норвегии предложило выделить около 8,35 млрд. долл. на помощь Украине в 2026 году. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил премьер Норвегии Йонас Гар Стере.

"Правительство продолжит оказывать чрезвычайную поддержку Украине в следующем году, выделив в общей сложности 85 млрд. норвежских крон (около 8,35 млрд. долл.) на военную и гражданскую поддержку", – заявил Й.Стере во время своего визита в Киев. Его слова приводит пресс-служба норвежского правительства.

По данным ведомства, в случае принятия парламентом страны бюджетного предложения правительства, общая сумма помощи Норвегии для Украины (с начала СВО – прим. ред.) составит около 27 млрд. долл. (275 млрд. норвежских крон).

В начале апреля правительство Норвегии сообщило, что Осло увеличивает объем помощи Киеву в 2025 году почти на 5 млрд. долл., до 8,1 млрд. долл., напоминает агентство.