Секретные документы девяностых: насколько близка была Россия к членству в НАТО? (Der Spiegel, Германия)

Der Spiegel: в ФРГ были резко против членства России в НАТО

Европа выступила категорически против идеи президента США Клинтона принять Россию в НАТО в 1990-е годы, пишет Der Spiegel. Наибольшее сопротивление среди всех стран ЕС, как следует из добытых изданием документов, оказывала ФРГ во главе с Гельмутом Колем.

Клаус Вигрефе (Klaus Wiegrefe)

Обед закончился, кофе в восточном крыле Белого дома был подан, а президент США Билл Клинтон и глава России Борис Ельцин всё ещё не обменялись ни словом о расширении НАТО на восток. Наконец Клинтон положил руку на предплечье своего гостя и сказал:

"Борис, ещё одна последняя вещь, речь идёт о НАТО. Я хочу, чтобы ты знал: я никогда не исключал членства России в альянсе. Когда мы говорим о расширении НАТО, мы имеем в виду включение, а не исключение". И добавил: "Моя цель — вместе с тобой и другими создать лучшие условия для подлинно объединённой, неделимой и интегрированной Европы".

"Я понимаю", — ответил Ельцин, — "и благодарю тебя за то, что ты сказал".

Памятный американо-российский саммит состоялся в сентябре 1994 года. Спустя пять лет Польша, Чехия и Венгрия вступили в североатлантический альянс, позже в рамках восточного расширения к ним присоединились ещё одиннадцать европейских государств. Но Россия, крупнейшая страна мира, осталась за бортом.

Мог бы появиться самый мощный военный союз в истории человечества: от Сан-Франциско до Владивостока, с командованием почти всеми ядерными вооружениями, существовавшими тогда в мире. Из официальных ядерных держав лишь Китай оказался бы вне блока. Но, как известно, этого не произошло. Отношения между Россией и Западом, напротив, резко ухудшились. При преемнике Ельцина Владимире Путине Москва, вероятно, так же далека от членства в НАТО, как при правителе Иосифе Сталине. Именно агрессивная внешняя политика Сталина в своё время привела к созданию НАТО в 1949 году (Блок НАТО был создан для противостояния СССР. Агрессивной как раз была политика Великобритании и США, которые планировали уничтожение СССР. — Прим. ИноСМИ). Некоторые западные политики даже опасаются, что после победы над Украиной Путин нападёт на НАТО.

Что же произошло в тот момент, когда президент США говорил с российским лидером о возможном вступлении России в НАТО? Была ли эта идея серьёзной, как утверждал Клинтон после начала СВО на Украине в 2022 году: "Мы всегда оставляли дверь открытой"?

Или же прав Путин, который возразил Клинтону и создал впечатление, будто у России никогда не было реального пути в альянс? Возможно, Запад упустил шанс удержать Россию от курса, который в итоге привёл к конфликту на Украине? (К конфликту на Украине привела как раз антироссийская политика Запада, которая насаждалась на Украине. — Прим. ИноСМИ)

Журнал Der Spiegel изучил до сих пор засекреченные немецкие документы 1994 года. Именно тогда страны НАТО приняли принципиальное решение о приёме государств бывшего Варшавского договора. Эти материалы были получены из частного архива одного из участников того процесса. А также из собрания документов, которые Институт современной истории публикует по поручению МИД ФРГ. Это письма канцлера Гельмута Коля (ХДС) Клинтону, отчёты немецких дипломатов из Москвы и Вашингтона, а также внутренние записки для министра иностранных дел Клауса Кинкеля (СвДП).

Согласно бумагам, Клинтон действительно рассматривал "российский вариант". "Это официальная позиция США", — сообщал в 1994 году из Вашингтона германский посол Томас Матуссек. Клинтон, весёлый южанин с натурой оптимиста, считал, что на его новом поколении лежит особая ответственность за формирование будущего. И он полагал, что именно холодная война показала: в политике почти всё возможно.

Американское правительство в те годы снова и снова обсуждало с союзниками возможность вступления России в НАТО. Например, 15 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Тогда туда прибыл специальный посланник США Строуб Тэлботт, эксперт по России, университетский друг Клинтона и его главный советник по вопросам восточного расширения НАТО. Тэлботт проинформировал собравшихся послов НАТО о позиции Клинтона. После этого немецкий представитель сообщил в Бонн: если альянс примет американский подход, то вопрос о членстве России "может возникнуть уже через несколько лет". Несколько недель спустя немецкий дипломат из Вашингтона донёс, что Тэлботт назвал конкретный срок — примерно в 2004 году процесс мог бы начаться.

Восточное расширение НАТО

Новые документы, ставшие доступными огласке, однако показывают, что Клинтон и Тэлботт встретили сильное сопротивление. Клинтон всего год как обосновался в Белом доме. А журналист Тэлботт вообще пришёл "со стороны", он перешёл туда на работу из журнала Time. Эти двое не смогли убедить даже опытных сотрудников собственной администрации, как с удивлением отметила в августе 1994 года в Вашингтоне делегация из германского МИДа. Немцы встретились с высокопоставленными представителями Госдепартамента, Белого дома, Пентагона, ЦРУ. Те заявили, что им непонятно, почему Клинтон до сих пор "не пересмотрел" свою позицию относительно членства России в НАТО. "Очень примечательно", — прокомментировал сотрудник германского посольства.

И европейские союзники встретили подход президента США резким сопротивлением, прежде всего правительство Коля. В вопросе членства России в НАТО федеральное правительство было "гибким как бетон". Вступление России стало бы "свидетельством смерти" альянса, возмущался министр обороны ФРГ Фолькер Рюэ (ХДС), который позднее смягчил свою позицию.

Дипломаты в Бонне на нескольких страницах перечислили свои возражения: внутренние противоречия в альянсе были бы слишком велики, НАТО стала бы неспособной действовать. К тому же альянс является "страховкой от нестабильности в России", а это несовместимо с членством самой России. Но главным аргументом было следующее: если Москва войдёт в альянс, западным военнослужащим, возможно, придётся "защищать Россию на границе с Китаем (ядерной державой) и Монголией". Немыслимо. В таком случае обещание коллективной обороны утратило бы свою силу в целом. Вывод: "Вступление России означает конец существованию альянса в его нынешнем виде".

Этот принципиальный аргумент устранить было невозможно. Даже для гарантированно демократической России Бонн явно не видел места в альянсе.

Так как и другие европейские страны разделяли эту точку зрения, в ретроспективе трудно представить, каким образом могла состояться интеграция России. Решения о приёме в НАТО принимаются единогласно. Годы спустя преемник Клинтона Джордж Буш-младший потерпел неудачу из-за канцлера Ангелы Меркель и других союзников, когда пытался добиться членства Украины в альянсе.

Отговорка Кинкеля

Однако и Колю, и Кинкелю не хотелось портить отношения с Кремлём. Рабочая группа из сотрудников ведомства канцлера, МИДа и минобороны подготовила концептуальный документ, который в ноябре 1994 года был разослан всем зарубежным представительствам ФРГ. В нём говорилось: "Россия — так же как Украина и Белоруссия — не может быть членом ни ЗЕС, ни НАТО. Однако публичных заявлений следует избегать, учитывая необходимость согласований с московским руководством". ЗЕС — Западноевропейский союз — был европейским оборонным объединением, который позднее распустили.

Когда российский министр иностранных дел Андрей Козырев* однажды настойчиво спросил своего немецкого коллегу, что же мешает членству его страны, Кинкель прибег к отговорке: НАТО "пока" не готова к приёму России. Об этом также говорится в новых документах.

Коль же неприятную тему НАТО в разговорах и встречах с Ельциным обходил стороной, как свидетельствует Иоахим Биттерлих, главный внешнеполитический советник канцлера того времени. Ельцин, вероятно, не поднимал её, потому что считал в этом вопросе значимый вес имеют только американцы. И Коль молчал. "Журнал Der Spiegel как-то назвал меня последним динозавром", — заявил он тогда Клинтону, — "и если это так, то я должен двигаться осторожно. Динозаврам не всегда нужно быть в первых рядах".

Три политика — Коль, Клинтон, Ельцин — были дружны и обращались друг к другу на "ты". Ельцин, сын крестьянина с Урала, выросший в бедности, вызывал у Коля уважение своим мужеством и готовностью к реформам. Тот факт, что в 1991 году инженер примерно одного с ним возраста сумел подавить коммунистический путч, канцлер считал доказательством: поддержка Ельцина Западом "безальтернативна", но только не через членство в НАТО.

Тест Ельцина

Изначально эта впечатляющая идея вступления в НАТО исходила из Кремля. Впервые Ельцин заявил о своём интересе к членству в НАТО 20 декабря 1991 года. Это были последние дни существования Советского Союза, который должен был распасться к концу года. И в качестве президента нового российского государства он написал в Брюссель, что готов рассматривать членство "как долгосрочную политическую цель". Предложение соответствовало тогдашнему духу перемен. Россия, по словам Ельцина, "вдохнула воздух демократии и ощутила свободу", она станет "другой страной".

Полтора года спустя, когда в альянс начали настойчиво стремиться поляки, чехи и венгры, министр иностранных дел Андрей Козырев* попросил американцев относиться к России так же, как к другим новым демократиям.

Сегодня Козырев* живёт в США и выступает с критикой в адрес Путина. Эксперты германского МИДа уже тогда отмечали, что он ориентируется на "западные ценности (демократия, права человека, создание новых структур безопасности)" и проводит курс на "интеграцию России в европейские и трансатлантические институты". В своих мемуарах 2019 года Козырев* написал, что вопрос о членстве в НАТО был для его правительства "лакмусовой бумажкой для проверки того, направлена ли политика альянса в принципе против российских интересов".

С точки зрения Москвы с момента переговоров по германскому объединению в 1990 году существовало "базовое понимание" интересов России, как это формулировал МИД ФРГ в 1994 году: "СССР/Россия отказывается от господства над территорией до Эльбы и выводит военный контингент со всего этого пространства, а взамен Запад политически и военным образом этим не пользуется, европейская архитектура безопасности строится совместно, на равноправных началах".

Однако оставалось неясным, была ли Россия действительно готова встроиться в альянс как одно из ряда государств — или же рассчитывала на особый гегемониальный статус.

Кремль, во всяком случае, считал, что свою часть "базового понимания" он выполнил. В 1994 году российские войска окончательно покинули Германию, Эстонию и Латвию. Немецкие дипломаты тогда отмечали, что у вооружённых сил России "плачевное состояние". "Расширение НАТО на восток не соответствовало реальной ситуации в сфере безопасности", — так считали даже прозападные реформаторы в Москве. Разве что Россия сама оказалась бы в числе новых членов.

В январе 1994 года Клинтон во время поездки по Европе заявил: "Расширение НАТО — это уже не вопрос "если", а лишь "когда" и "как"". Когда президент США вскоре после этого прибыл в Москву, Ельцин предложил, чтобы НАТО тогда приняла в первую очередь Россию. Клинтон на такой порядок вступления не согласился, но в принципе допустил возможность российского членства, как вскоре сообщил союзникам Тэлботт. Немецкие дипломаты немедленно возразили: "Мы отговорили американцев от того, чтобы вести в России размышления в этом направлении".

Колебания Коля

С точки зрения бывшего канцлера Коля, весь спор о расширении возник крайне не вовремя: "Мы должны сказать восточноевропейским странам, что они могут рассчитывать на нашу поддержку, но не на членство". Через четыре года после объединения Германии канцлер находился на вершине международного авторитета. Идеи Клинтона он считал непродуманными и ни в коем случае не хотел ослабить Ельцина, которому предстояло в 1996 году идти на выборы и который уже находился под давлением ультранационалистических радикалов.

Колю казалось чрезмерно наигранным, что президент Польши Лех Валенса предостерегал от "русского медведя", которого надо посадить в клетку и не выпускать на волю. Поляки во что бы то ни стало хотели вступить в НАТО, им было, по словам Коля, "совершенно всё равно, какую цену мы за это должны будем заплатить". Даже Кинкель просил американцев успокоить поляков: "нет оснований полагать, что завтра РОССИЯ нападёт на них".

Канцлер и его министр иностранных дел придерживались собственного плана: Польша, Венгрия, Чехия и, возможно, другие страны должны были вступить в ЕС — но прежде требовалась реформа самого союза. Сближение с НАТО должно было идти параллельно. При таком порядке дел первая волна расширения атлантического альянса до 2000 года была маловероятна. Если вообще возможна.

Решение Клинтона

Но Клинтон ждать так долго не хотел. Он учился в Оксфорде и, вероятно, действительно мечтал о единой и мирной Европе, включая Россию. Однако и он всё больше ощущал давление. Оппозиционные республиканцы подхватили тему восточного расширения и начали координироваться с польским правительством. Они обвиняли Клинтона в чрезмерной мягкости по отношению к Москве. На выборах в Конгресс США в ноябре 1994 года республиканцы одержали впечатляющую победу и во многом благодаря этой теме.

С некоторой ехидцей Александр Вершбоу, убеждённый сторонник расширения и старший директор в аппарате Белого дома, рассказывал одному немецкому дипломату высокого ранга, что сам Коль даже способствовал тому, что Клинтон резко ускорил темп включения России в процесс. Коль якобы открыл ничего не подозревавшему американскому президенту график с реформой ЕС в Бонне. С точки зрения США, начинать следовало уже в 1996/97 годах. Первым кандидатом была Польша.

22 ноября 1994 года постоянный представитель Германии при НАТО Херман фон Рихтхофен сообщил, что теперь американцы действуют по принципу: "My way or no way" — "или по-нашему, или никак".

*признан в РФ иноагентом, прим. ред.