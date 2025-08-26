Как атаки российских беспилотников изменили ход украинского конфликта — объясняем (CNN, США)

CNN: Россия планирует увеличить производство "Гераней" до 6000 в месяц

Российская армия постоянно меняет тактику и вынуждает Украину тратить все больше денег на адаптацию к новым условиям боевых действий — дешевые методы защиты постепенно теряют эффективность, сообщает CNN. Такая жизнь под перманентным давлением фрустрирует боевиков ВСУ и подрывает их моральный дух.

Рейчел Уилсон (Rachel Wilson), Лорен Кент (Lauren Kent), Юкари Шрикель (Yukari Schrickel)

Российская военная машина постепенно катится вперед на востоке Украины, однако в тылу далеко за линией фронта развернулось еще одно наступление. Россия расширяет ночные налеты беспилотников на украинские города и инфраструктуру, стремительно наращивая производство этого оружия, и со временем ее удары лишь учащаются (Россия наносит удары только по военным объектам на Украине — прим. ИноСМИ).

Многие из этих беспилотников не могут похвастаться ни скоростью, ни высокими технологиями, но они достаточно дешевы, чтобы Кремль мог запускать их по 700 штук за ночь, подавляя украинскую ПВО и подрывая моральный дух боевиков ВСУ, утверждают эксперты.

Постоянно меняющаяся тактика вынуждает Украину отвечать все более дорогими боеприпасами и экспериментировать самой, поскольку привычные и более дешевые методы защиты постепенно теряют эффективность.

Участившиеся удары раскрывают, как эволюционировали методы ведения военных действий беспилотниками.

Украине и России обеим пришлось совершенствовать возможности беспилотников, чтобы компенсировать недостатки своих военно-воздушных сил, нехарактерных для западных держав. Однако эксперты утверждают, что США и их европейские союзники по НАТО активно совершенствуют беспилотники и меры противодействия, чтобы сохранить преимущество в любых будущих конфликтах.

"По-видимому, НАТО в итоге будет широко использовать беспилотники. Не настолько, как Россия и Украина, поскольку у нас есть огромные военно-воздушные силы, в которые мы вложили массу сил и средств и которые могут наносить мощные и стремительные удары, но в дополнение к ним", — объяснил телеканалу CNN научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Роберт Толласт, специалист по сухопутным войнам.

Тайвань уже изучает возможность разработки множества недорогих ударных беспилотников, отметил Толласт. Негосударственные субъекты по всему миру и наркокартели также все шире используют беспилотники. "Это станет серьезным вызовом для неподготовленных армий по всему миру", — добавил он.

Именно так устроена российская кампания, которой Украина пытается дать отпор.

Россия использует на передовой различные беспилотники с видом от первого лица со средней дальностью полета около 15 километров. Эти беспилотники могут нести лишь небольшой груз — например, гранату, которая может уничтожить танк или окоп.

"Герань-1"

Дальность полета: до 900 километров

Полезная нагрузка: 10–15 килограмм

Для атак на города и населенные пункты в тылу используются более крупные беспилотники.

"Герань-2"

Дальность: до 2 000 километров

Скорость: до 185 км/ч

Полезная нагрузка: 40 килограмм

Россия доработала эти беспилотники, изначально иранской разработки, и наладила массовое производство на секретном заводе в Елабуге.

По данным военной разведки Украины, к концу 2025 года планируется нарастить производственные мощности до примерно 200 "Гераней" в день.

"Герань-3"

Дальность: до 2 500 километров, в зависимости от комплектации

Скорость: до 600 км/ч

Полезная нагрузка: 50–300 килограмм

Россия также начала производство новой версии "Герани" с реактивным двигателем. Она значительно быстрее исходной, что затрудняет перехват. Однако, по словам представителя ВВС Украины, реактивный двигатель делает беспилотник уязвимым для систем ПВО с тепловым наведением.

Как запускаются "Герани"

"Герани" запускаются с земли или из предварительно загруженных контейнеров на грузовиках.

Небольшой ускоритель обеспечивает первоначальную тягу, отсоединяясь сразу после взлета. После этого включается и на протяжении всего полета работает поршневой двигатель.

Траектория полета обычно запрограммирована на атаку заранее заданной цели. Достигнув ее, дрон пикирует вниз.

Как сообщила CNN военная разведка Украины, Россия готовится довести выпуск "Гераней" до 6 000 штук. Производство обходится гораздо дешевле, чем в начале спецоперации.

"В 2022 году Россия платила за один такой беспилотник в среднем 200 тысяч долларов, — сообщил источник в военной разведке Украины. — В 2025 году эта цифра снизилась примерно до 70 тысяч долларов благодаря масштабному производству на заводе "Алабуга" в Татарстане.

Однако оценки стоимости сильно разнятся: вашингтонский Центр стратегических и международных исследований утверждает, что стоимость "Герани-2" варьируется от 20 тысяч до 50 тысяч долларов за штуку. Для сравнения, стоимость одного перехватчика класса "земля-воздух" может превышать 3 миллиона долларов.

Относительная дешевизна позволяет Кремлю наращивать ночные атаки беспилотников, а также запускать их целыми роями. В начале спецоперации мощные залпы ракет и беспилотников происходили примерно раз в месяц. Теперь же, согласно анализу Центра стратегических и международных исследований, они повторяются в среднем раз в восемь дней.

Россия постоянно меняет тактику, в том числе запускает ложные цели наряду с настоящими беспилотниками и ракетами в ходе массированных воздушных атак.

Ложные цели "Гербера" производятся из фанеры и пенопласта по низкой цене. Их конструкция имитирует "Герань-2" и мешает отличать ложные цели от настоящих.

В результате на уничтожение ложных целей Украине приходится тратить ценные боеприпасы.

Часть ложных целей обладает разведывательными возможностями.

Кроме того, Россия запускает эти беспилотники на больших высотах, куда не достреливают пулеметы. По словам одного украинского чиновника, в мае "Герань" достигла рекордной высоты в 4 900 метров.

Доля пораженных целей также удвоилась с менее 10% в 2024 году до почти 20% в апреле, сообщил специалист по данным Центра стратегических и международных исследований Ясир Аталан. Его коллеги в своем анализе отметили: "Неважно, поразила ли отдельно взятая „Герань“ свою цель или нет. Важно комплексное воздействие этого оружие — страх и нагрузка на системы противовоздушной обороны".

Тактика России заключается в "поддержании постоянного давления", заявил Аталан: "Стратегия русских все больше сосредоточена на истощении противника".

Украина также использует дроны с видом от первого лица на передовой и атакует инфраструктуру и военные объекты на территории России беспилотниками большой дальности.

"На каждое технологическое достижение обе стороны уже ищут меры противодействия. Инновационный цикл настолько скор, что уже через две-три недели после того или иного технологического прорыва появляются контрмеры", — заявила аналитик по России из вашингтонского Института изучения войны Екатерина Степаненко.

"Таким образом, приемы, которые эффективны сейчас, могут оказаться уже не столь действенными в ближайшие месяцы", — пояснила Степаненко.

Вот как Украина защищается от российских беспилотников

Пулеметы обычно устанавливаются на грузовиках и считаются относительно дешевым средством противодействия.

Лазерное оружие хорошо работает против медленных, низколетящих беспилотников, но хуже против более быстрых или термостойких целей.

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаруживают сигналы беспилотников противника, сканируя эфир, а затем глушат частоту беспилотника, нарушая связь с оператором. Кроме того, есть постановщики ложных сигналов, которые сбивают беспилотники с курса. Часть систем РЭБ устанавливаются на транспортных средствах, другие более портативны, а некоторые настолько компактны, что их можно носить в рюкзаке. Россия начала оснащать часть беспилотников функциями самонаведения и автопилотом для противодействия средствам РЭБ.

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) большой дальности, такие как американские Patriot, способны сбивать баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники и крайне полезны для противодействия смешанным залпам беспилотников и ракет. Однако это одно из самых затратных средств борьбы с беспилотниками.

Переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) малой дальности запускают управляемые ракеты с плеча.

В настоящее время Украина и Россия разрабатывают беспилотники с искусственным интеллектом, которые смогут самостоятельно принимать решения на поле боя, а также беспилотники-перехватчики, которые станут более дешевым методом противодействия воздушным атакам, чем ракеты, сообщает Институт изучения войны.

"Поступали многочисленные сообщения о том, что украинцы уже испытывают эти беспилотники, но масштабного их применения мы не видели, — сказала Степаненко. — Разработка беспилотников-перехватчиков высвободит возможности ВСУ, а также поможет сберечь перехватчики для ракетных ударов противника".

Статья написана при участии Тоби Хэнкока, Хенрика Петтерссона и Дарьи Тарасовой-Маркиной