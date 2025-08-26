Войти
ЦАМТО

Морской тральщик "Афанасий Иванников" прибыл в пункт постоянного базирования на Северный флот

520
0
+1
Тральщик "Афанасий Иванников"
Тральщик "Афанасий Иванников".
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 25 августа. Новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Александрит" "Афанасий Иванников" прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте, город Полярный, после завершения межфлотского перехода.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на пирсе экипаж морского тральщика встречали представители командования Северного флота и Кольской флотилии разнородных сил, закрытого административно-территориального образования Александровск и военнослужащие соединения, в состав которого вошел новый корабль, родные и близкие моряков.

Начальник штаба Северного флота вице-адмирал Эдуард Михайлов принял доклад командира морского тральщика о том, что задачи межфлотского перехода экипажем выполнены в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.

Поздравляя экипаж корабля с прибытием в пункт постоянного базирования, начальник штаба Северного флота вице-адмирал Эдуард Михайлов сообщил, что новый корабль пополнит ряды 7-й гвардейской бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил.

Начальник штаба Северного флота заявил, что "применение такого современного корабля значительно повысит возможности Северного флота по обеспечению безопасности в ближней морской зоне".

Справочно:

Морской тральщик "Афанасий Иванников" был заложен в сентябре 2021 года, он стал девятым в серии кораблей противоминной обороны проекта 12700 "Александрит".

В Балтийске 7 мая 2025 года на "Афанасии Иванникове" был поднят Андреевский флаг.

Для борьбы с минами морской тральщик "Афанасий Иванников" может применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
пр. 12700
СФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 00:08
  • 10255
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.08 23:27
  • 0
Об "эпохе Петра Великого" - корабля, понятно. :)
  • 26.08 22:27
  • 0
Комментарий к "Впритык к восточным флангам НАТО: Белоруссия планирует оснастить ракетную артиллерию ядерными боеголовками (Military Watch Magazine, США)"
  • 26.08 21:18
  • 1517
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.08 21:15
  • 0
О преемственности и "разрывности" военного строительства СССР и "путинской" "РФ
  • 26.08 21:03
  • 134
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 26.08 18:41
  • 2
Эпоха «Петра Великого»: какая судьба ждет крупнейший атомный крейсер России
  • 26.08 11:42
  • 2
Сергей Чемезов: потолок у нашей "оборонки" еще очень высокий
  • 26.08 09:13
  • 2
Впритык к восточным флангам НАТО: Белоруссия планирует оснастить ракетную артиллерию ядерными боеголовками (Military Watch Magazine, США)
  • 26.08 05:36
  • 1
"Сход со сцены" крупных боевых кораблей.
  • 26.08 01:52
  • 1
Секретные документы девяностых: насколько близка была Россия к членству в НАТО? (Der Spiegel, Германия)
  • 26.08 01:33
  • 1
Путин проинформировал Пезешкиана об итогах саммита с США в Анкоридже
  • 25.08 20:41
  • 0
Ответ на "Три полноценных дивизиона С-400 на борту: почему новый российский крейсер такой зверь по части ПВО? (Military Watch Magazine, США)"
  • 25.08 19:41
  • 0
Ответ на "Почему новейший фрегат российского ВМФ не дает американским стратегам спать по ночам (The National Interest, США)"
  • 25.08 18:15
  • 0
Ответ на "Срочный корпус: Россия завершает модернизацию пяти атомных подлодок"