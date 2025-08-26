Морской тральщик "Афанасий Иванников" прибыл в пункт постоянного базирования на Северный флот

ЦАМТО, 25 августа. Новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Александрит" "Афанасий Иванников" прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте, город Полярный, после завершения межфлотского перехода.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на пирсе экипаж морского тральщика встречали представители командования Северного флота и Кольской флотилии разнородных сил, закрытого административно-территориального образования Александровск и военнослужащие соединения, в состав которого вошел новый корабль, родные и близкие моряков.

Начальник штаба Северного флота вице-адмирал Эдуард Михайлов принял доклад командира морского тральщика о том, что задачи межфлотского перехода экипажем выполнены в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.

Поздравляя экипаж корабля с прибытием в пункт постоянного базирования, начальник штаба Северного флота вице-адмирал Эдуард Михайлов сообщил, что новый корабль пополнит ряды 7-й гвардейской бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил.

Начальник штаба Северного флота заявил, что "применение такого современного корабля значительно повысит возможности Северного флота по обеспечению безопасности в ближней морской зоне".

Справочно:

Морской тральщик "Афанасий Иванников" был заложен в сентябре 2021 года, он стал девятым в серии кораблей противоминной обороны проекта 12700 "Александрит".

В Балтийске 7 мая 2025 года на "Афанасии Иванникове" был поднят Андреевский флаг.

Для борьбы с минами морской тральщик "Афанасий Иванников" может применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.