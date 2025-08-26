Войти
WSJ: для борьбы с российскими дронами лётчики ВСУ применяют тактику времен Первой мировой войны

Источник изображения: topwar.ru

Украинские пилоты на советских самолетах Як-52 ведут охоту на беспилотники «Герань-2». Для борьбы с российскими дронами летчики ВСУ применяют тактику времен Первой мировой войны.

Об этом рассказывается в репортаже The Wall Street Journal.

В сценах, напоминающих Первую мировую войну, украинские стрелки высовываются из винтовых самолетов, чтобы сбивать российские беспилотники

- говорится в статье.

При этом таким «ремеслом» занимаются не профессиональные летчики ВСУ, а команды любителей. Такая команда состоит из двух человек. Один из них управляет самолетом, а другой, высунувшись из кабины, отстреливает из дробовика российские беспилотники.

Нередко для таких боевых заданий подбирают военнослужащих, никогда раньше не имевших отношения к авиации. К примеру, герой репортажа ВСУ, выполняющий функции стрелка, раньше был автомехаником.

Этот метод борьбы с дронами выглядит очень необычно. Потрепанный советский «аэроплан» и высунувшийся из него по пояс человек с ружьем – это очень впечатляющее зрелище. Американские журналисты отмечают, что он помогает ВСУ экономить более современные и дорогостоящие средства поражения.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на данные разведки Украины, сообщал. Что российские производители выпускают до трех тысяч дронов «Герань» в месяц. В ближайшее время этот объем производства может быть удвоен. Это означает, что вскоре можно ожидать еще более интенсивных атак ВС России на украинские объекты.

  В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Як-52
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
