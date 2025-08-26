Войти
Украина и Литва договорились совместно производить военную продукцию

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль.
Источник изображения: Johanna Geron, Pool via AP

ЦАМТО, 25 августа. Украина и Литва договорились совместно производить военную продукцию, в частности дальнобойные беспилотники, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

"Украина и Литва совместно будут производить оборонную продукцию для укрепления безопасности обеих стран. Вместе сфокусируемся на запуске совместных производств, в частности по созданию дальнобойных беспилотников", – цитирует "РИА Новости" Д.Шмыгаля.

По его словам, в Киеве было подписано письмо о намерении по совместному производству оборонной продукции в Литве и на Украине.

"Документ создает новые возможности для запуска совместных предприятий, развития украинских компаний в Литве и обмена технологиями", – добавил Д.Шмыгаль.

Накануне Д.Шмыгаль сообщил, что Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции, напоминает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Украина
Швеция
Проекты
БПЛА
