ЦАМТО, 25 августа. Украина и Литва договорились совместно производить военную продукцию, в частности дальнобойные беспилотники, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

"Украина и Литва совместно будут производить оборонную продукцию для укрепления безопасности обеих стран. Вместе сфокусируемся на запуске совместных производств, в частности по созданию дальнобойных беспилотников", – цитирует "РИА Новости" Д.Шмыгаля.

По его словам, в Киеве было подписано письмо о намерении по совместному производству оборонной продукции в Литве и на Украине.

"Документ создает новые возможности для запуска совместных предприятий, развития украинских компаний в Литве и обмена технологиями", – добавил Д.Шмыгаль.

Накануне Д.Шмыгаль сообщил, что Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции, напоминает агентство.