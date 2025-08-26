Войти
ЦАМТО

Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 млрд. долларов

Джузеппе Каво Драгоне
Джузеппе Каво Драгоне.
Источник изображения: www.repstatic.it

ЦАМТО, 25 августа. Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 млрд. долл. и намерены увеличивать объемы помощи, сообщил председатель военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне.

"Страны НАТО предоставили 99% от общего объема военной помощи Киеву. В 2024 году ее объем достиг 50 млрд. долл. По состоянию на середину 2025 года мы уже достигли 33 млрд. долл., а к концу года мы будем соответствовать предыдущему показателю; прогнозы весьма оптимистичны. Мы намерены продолжать военную помощь и даже увеличивать ее", – цитирует "РИА Новости" заявление Д.Драгоне итальянской газете Corriere della Sera.

Д.Драгоне также отметил, что в рамках НАТО не ведется дискуссия об отправке военных контингентов на Украину.

"Это как минимум преждевременно. Мы знаем, что вопрос о контингентах уже поднимался отдельными странами, возможно, на двусторонней основе. Но, повторяю, он пока остается в зачаточном состоянии. Гарантии безопасности, разработанные политиками, должны определять контекст... Ничего не определено. В своей области я даже не знаю, есть ли вообще готовые войска, и, возможно, кто-то мог бы рассмотреть вариант с солдатами из стран, не входящих в НАТО. Весь вопрос остается открытым", – сказал итальянский адмирал.

