ЕК: с февраля 2022 года ЕС направил Украине помощь на сумму 168,9 млрд. евро

ЦАМТО, 25 августа. С февраля 2022 года ЕС отправил на Украину гуманитарную, финансовую и военную помощь на сумму 168,9 млрд. евро, говорится в опубликованном 22 августа заявлении, размещенном на сайте Европейской комиссии.

"С февраля 2022 года ЕС и его государства-члены выделили 168,9 млрд. евро на гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине", – цитирует "РИА Новости" выдержку из документа.

Уточняется, что почти 60% средств, или 22,7 млрд. евро, доступных в рамках Плана ЕС для Украины, были направлены с начала реализации этого плана 1 марта 2024 года.