Впритык к восточным флангам НАТО: Белоруссия планирует оснастить ракетную артиллерию ядерными боеголовками (Military Watch Magazine, США)

Реактивная система залпового огня Полонез на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске
Реактивная система залпового огня Полонез на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

MWM: Белоруссия планирует оснастить ракетную артиллерию ядерными боеголовками

Белоруссия оснастит ракетную артиллерию ядерными боеголовками, пишет MWM. Минск рассматривает варианты интеграции ядерных боеголовок на реактивные артиллерийские системы "Полонез". Это компенсирует положение Белоруссии по сравнению с быстро растущими силами НАТО, развернутыми прямо у ее границ.

Белорусское правительство рассматривает варианты интеграции ядерных боеголовок на дальнобойные реактивные артиллерийские системы "Полонез", сообщают со ссылкой на нескольких высокопоставленных военных чиновников страны и государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича. "Сегодня это современный комплекс. Дальность ракет составляла 200 километров, теперь это ракеты [с дальностью] 300 километров. Это высокоточное оружие. Конечно, любое оружие требует корректировок и улучшений. Уже поднимаются вопросы об оснащении ракет ядерными боеголовками", — заявил он.

Артиллерийские системы с ядерными боеголовками были широко развернуты в первые годы холодной войны, прежде всего странами Центральной Европы и армией США в Южной Корее, хотя сегодня их относительно мало, за исключением системы "Наср", стоящей на вооружении пакистанской армии. Внедрение тактического ядерного оружия низкой мощности могло бы помочь компенсировать невыгодное положение Белоруссии и в области обычных вооружений по сравнению с огромными и быстро растущими силами НАТО, развернутыми прямо у ее границ.

В 2023 году Белоруссия заключила с Россией договор о размещении ядерного оружия на своей территории, в рамках которого баллистические ракеты "Искандер-М" служат основным средством доставки для потенциальных ядерных ударов. Боеголовки российского производства, поступившие на хранение, могут быть использованы для оснащения этих ракет в случае прямого военного конфликта со странами НАТО. Этот пункт аналогичен договору о разделении ядерного оружия, с одной стороны подписанному США, а с другой — Германией, Италией, Бельгией, Нидерландами, Турцией и Великобританией.

Ранее сообщалось, что Белоруссия совместно с Россией разрабатывает собственные баллистические ракетные системы на базе "Искандера". К концу 2025 года белорусская армия также начнет развертывать баллистические ракеты средней дальности "Орешник", при этом в марте подтвердилась информация, что пусковые установки для этих систем производятся в республике. Наконец, оснащение "Полонезов" ядерными боеголовками станет последним компонентом ядерной триады Минска. Они дополнят "Орешник" с "Искандером", обеспечив стране стратегическую систему начального или, наоборот, тактическую наивысшего уровня.

Установки "Полонез" разрабатывались совместно с Китаем, что позволило использовать промышленный потенциал обеих стран. Белорусская сторона отвечала за производство носителей и пусковых установок для ракет, в то время как на китайских заводах изготавливали непосредственно само оружие. Именно последний факт может стать краеугольным камнем модернизации — не факт, что представители Пекина дадут добро на ядерный апгрейд. "Полонез-М" считается самой мощной реактивной системой залпового огня в Европе, ее наиболее заметной особенностью является дальность стрельбы в 300 километров. Это обеспечивает ей характеристики, сравнимые с баллистической ракетой Р-17 (по классификации НАТО, Scud-B), и в два-три раза превышающие дальность стрельбы большинства других современных реактивных артиллерийских систем.

Власти Белоруссии неоднократно заявляли о растущей угрозе со стороны блока НАТО. 22 мая 2025 года Германия сформировала новую 45-ю бронетанковую бригаду, дислоцированную в столице Литвы, городе Вильнюс — это всего 150 километров до Минска, если считать по прямой. Соседняя Польша тем временем вложила значительные средства в расширение своих сил, в первую очередь за счет закупок техники для сухопутных войск у Южной Кореи, а также истребителей F-35 и F-16V у США. Напряженность на белорусской границе продолжает расти.

Страны
Белоруссия
Бельгия
Великобритания
Германия
Италия
Китай
Литва
Нидерланды
Польша
Россия
США
Турция
Южная Корея
Продукция
F-16
F-35
Искандер
Р-17
Проекты
NATO
Ядерный щит
26.08.2025 02:01
Я бы скомандовал "Лукашенко РЕ...ЖЕ!!!"
26.08.2025 09:13
Ты некто ,и звать тебя некак,чтоб командовать Лукашенко
