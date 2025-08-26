Мирная инициатива по Украине: неужели именно Трамп способен закончить конфликт? (Der Spiegel, Германия)

Европейские лидеры устроили в Белом доме парад лести, называя Трампа "смелым миротворцем", пишет Spiegel. Но за этой мишурой стоит страх: Европа понимает, что именно Трамп может решить украинский вопрос напрямую с Путиным — и далеко не в интересах Киева, подчеркивают авторы статьи.

Кристиан Эш (Christian Esch), Матиас Гебауэр (Matthias Gebauer), Константин фон Хаммерштайн (Konstantin von Hammerstein), Кристина Хебель (Christina Hebel), Пауль-Антон Крюгер (Paul-Anton Krüger), Рене Пфистер (René Pfister), Александр Сарович (Alexander Sarovic)

"Большое тебе спасибо, Дональд": европейцы воздают хвалу президенту США, который мечтает о Нобелевской премии мира. При этом сам американец ведет себя всё более автократично. Он недооценивает Путина.

Если Европа и довела какое-то искусство до совершенства, то это умение льстить Дональду Трампу. Когда в понедельник шесть европейских глав государств и правительств — вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Марком Рютте — отправились в Вашингтон и оказались за одним столом в Белом доме, их лесть хозяину встречи не знала границ.

Это был тот самый Трамп, который совсем недавно ввёл для европейцев пошлины в 15% и приказал бомбить Иран. В их устах же он вдруг превращается в смелого государственного деятеля и миротворца — чуть ли не в Махатму Ганди XXI века. Политик, который беззаветно использует свой политический вес и силу ради того, чтобы сделать мир лучше и спокойнее. Разве это не тот же самый президент США, который недавно утверждал, что ЕС был создан исключительно для того, чтобы обдирать Соединённые Штаты? Всё прощено и забыто.

"Друг и партнёр"

"Мы приехали как друзья и партнёры", — заверила фон дер Ляйен президента США в Восточном зале Белого дома. Рютте горячо поблагодарил "дорогого Дональда" за то, что он наконец снял блокаду в отношении Кремля и начал переговоры с Владимиром Путиным. "Я в полном восторге", — пропел генсек НАТО, за короткий срок превратившийся в настоящего Микеланджело в искусстве льстить. Лишь канцлер Фридрих Мерц слегка испортил настроение, несколько раз упомянув о необходимости скорого прекращения огня — нелюбимое слово для президента США. Но морщины на лбу Трампа снова разгладились, когда итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что именно Трамп после трёх лет убийств и разрушений наконец открыл дорогу дипломатии. "Большое тебе спасибо, Дональд". Оставалось лишь предложить в Риме понтифику канонизировать его.

Если автору вдруг понадобится материал для театра абсурда, то сейчас его хоть отбавляй. В последние месяцы мало какая новость вызывала столько страха и тревоги в европейских столицах, как инициатива Трампа пригласить российского лидера Путина на личный саммит на Аляске. Но президента США было не остановить. И вот для лидера Кремля, которого по международному праву в большинстве западных стран следовало бы арестовать, американские солдаты уже стелют красную дорожку.

Во время встречи на военной базе в Анкоридже Путин сумел даже отговорить президента США от требования немедленного прекращения огня на Украине — пункта, о котором тот предварительно договорился с европейцами.

Этот саммит на Аляске вызвал в Европе всплеск телефонной дипломатии. В Берлине, Брюсселе и Париже царила паника: не заключит ли Трамп с Путиным сделку, по сути отдающую Украину на растерзание Кремлю. О том, насколько канцлер Мерц был недоволен встречей на Аляске, говорит хотя бы тот факт, что, летя в США в понедельник, он поручил немецкому посольству в Вашингтоне подготовить для встречи с Трампом изображение танка с российским и американским флагами, несущегося по украинской земле: символ новой "братской дружбы" Москвы и Вашингтона.

Где всё это должно закончиться?

Европейцы смотрят с чувством надежды и ужаса на президента США, чью непостоянность и капризы они знают слишком хорошо. Трамп, который, однако, единственный держит в руках власть заставить Путина пойти на сделку по Украине. Эксцентричная мирная инициатива Трампа приобретает такую динамику ещё и потому, что ни его предшественник Джо Байден, ни сами европейцы так и не совершили серьёзной попытки урегулировать украинский конфликт дипломатическим путём. Большой заслугой Байдена стало то, что он сумел сохранить единство НАТО перед лицом российской агрессии. Демократ также не колебался, когда нужно было снабдить Киев боеприпасами, танками и ракетами. Но помощь из США и Западной Европы никогда не была настолько масштабной, чтобы обеспечить военную победу. А после провала летнего наступления ВСУ 2023 года стало окончательно ясно: Украина не сможет выиграть этот конфликт военным путём.

В западной политике в отношении Украины осталась стратегическая пустота, которая уже давно активно обсуждается в США: зачем тратить деньги американских налогоплательщиков на кровавую бойню на истощение, финал которой непредсказуем? Именно этим и воспользовался Трамп. И нужно признать, что за последние дни он привёл в движение больше, чем вся европейская политическая верхушка за последние три года. Вопрос только в том, ведёт ли это движение в правильном направлении. Приведёт ли трамповская мирная инициатива к такой Украине, которая, признав болезненные территориальные потери, окажется под столь мощной защитой Европы и США, что сможет расцвести политически и экономически? Или же Трамп вынудит Киев согласиться на сомнительную сделку, которая сделает страну лёгкой добычей Кремля? И приведёт ли это, возможно, к окончательному разрыву панатлантизма между Европой и Америкой?

Президент США в роли ангела мира — фигура, мягко говоря, необычная. Как Трамп может усмирить империалиста Путина, если сам он начал свой второй срок с неоимперскими амбициями? Трамп мечтает, что Канада станет 51-м штатом США. В своей первой большой речи перед Конгрессом в марте он даже "невзначай" пустил в зал идею прибрать к рукам Гренландию — принадлежащую Дании — "так или иначе".

Автократ и эгоцентрик

Трамп как защитник миропорядка, основанного на правилах: это всё равно что избрать лису президентом союза по защите кур-несушек.

Президент США, несомненно, жаждет войти в историю как миротворец. Трамп — автократ и эгоцентрик. Но тёмного пристрастия к кровопролитию он до сих пор не проявлял. Военные силы он применял крайне осторожно, по крайней мере за пределами страны. Так, он приказал уничтожить иранского генерала Касема Сулеймани с помощью дрона и поднимал в воздух дальние бомбардировщики B2, чтобы атаковать ядерные объекты тегеранского режима. Но это были ограниченные акции. Пока что он всякий раз противился соблазну ввязаться в крупный конфликт. Вряд ли есть что-то, что Трамп ненавидит сильнее, чем принимать гробы с телами погибших американских солдат.

Давняя мечта и одержимость Трампа — получить Нобелевскую премию мира. Это поставило бы его в один ряд с Бараком Обамой, которого норвежский Нобелевский комитет наградил уже в первый год его президентства и которому Трамп одновременно страстно завидует и презирает. В середине августа Белый дом опубликовал список политиков, считающих Трампа достойным кандидатом на премию, — среди них значился, например, министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе. Тщеславие всегда было для Трампа мощным двигателем его политики. В этом смысле его миротворческую активность можно воспринимать вполне всерьёз. Вопрос лишь в том, чего стоят обещания человека, который всегда был верен лишь самому себе.

Главная надежда европейцев состоит в том, что Трамп готов вовлечь США в предоставление Украине гарантий безопасности. Но сам президент уже начинает отступать от этой позиции. К тому же он возглавляет администрацию, которая рассматривает Европу скорее как соперника, чем как партнёра. Его вице-президент Джей Ди Вэнс, который в понедельник в Белом доме равнодушно наблюдал за потоком европейских комплиментов, в феврале отметился на Мюнхенской конференции по безопасности. Там он заявил, что главную угрозу свободе на старом континенте представляет вовсе не Путин, а якобы догматичный режим общественного мнения в странах ЕС. Ещё летом 2022 года, будучи сенатором от Огайо, Вэнс в интервью бывшему советнику Трампа Стиву Бэннону заявил, что судьба Украины ему "глубоко безразлична". А в феврале этого года во время встречи в Овальном кабинете он резко бросил президенту Украины Владимиру Зеленскому: "Вы вообще когда-нибудь говорили спасибо?"

Трамп любит представлять себя автократом и единоличным правителем, но на деле он нередко лишь следует за настроениями собственной электоральной базы. Возможно, крупнейшим достижением его первого срока стала "ускоренная операция", благодаря которой в рекордные сроки был разработан новый мРНК-вакцины — препарат от коронавируса. Однако теперь, когда среди ультра-сторонников MAGA прививки считаются дьявольской выдумкой левых, министр здравоохранения Трампа Роберт Ф. Кеннеди-младший прекращает государственное финансирование исследований мРНК-вакцин. Могут ли европейцы рассчитывать на правительство США, которое болтается, как шхуна на волнах общественных настроений?

Ключевое требование европейцев

То, насколько непостоянен и ненадёжен Трамп, участники саммита почувствовали на себе уже на следующий день после его встречи с Путиным. Канцлер Германии, президент Франции, премьер-министр Великобритании и остальные европейцы с раннего утра были готовы выслушать личное мнение от Трампа. Президент США выходит на связь с борта Борта номер один во время перелёта с Аляски домой. Позже Белый дом публикует фотографию: Трамп сидит за рабочим столом в самолёте и ведёт телефонный разговор. Рядом в непринуждённой одежде слушают разговор госсекретарь Марко Рубио и старый приятель Трампа, нью-йоркский девелопер-миллиардер Стив Уиткофф. Сам президент выглядит уставшим — и так же звучит его голос.

Быстро становится ясно: глава США снова "переобулся". Ещё вчера он поддерживал основное требование европейцев: вести мирные переговоры с Россией только после заключения перемирия. Он даже публично грозил Путину тяжёлыми последствиями, если тот откажется. Теперь же, после разговора с кремлёвским лидером, он больше и слышать об этом не хочет. И ситуация становится ещё хуже.

Трамп, которому всегда наскучивают детали, передаёт слово своему спецпосланнику Уиткоффу. Тот без тени эмоций сообщает европейцам: Путин настаивает, чтобы Украина полностью освободила Донбасс — включая те самые 6600 квадратных километров, которые её армия после трёх лет военных действий всё ещё удерживает и где расположены её самые сильные укрепрайоны. В противном случае, утверждает Уиткофф, Путин вообще не согласится на мирные переговоры. Складывается впечатление, что Вашингтон фактически взял на вооружение и это требование Москвы.

В ходе звонка присутствует и Зеленский. В то утро Трамп сначала позвонил украинскому президенту. И лишь спустя 35 минут к разговору подключили остальных европейцев, но было уже поздно. Зеленский оказался застигнут врасплох и согласился приехать в Белый дом через два дня, в понедельник, ровно в полдень.

Трамп добавил, что Зеленский вправе привезти с собой в Вашингтон кого захочет. Приглашение ли это? Или уставший президент сказал это просто так? Европейцы не знают. Ясно одно: Трамп снова поменял сторону и теперь смотрит на конфликт глазами Путина. Так считает Мерц, так считают Макрон, Стармер и остальные. И так же расскажут позже инсайдеры из их окружения.

Как поступить с этим "приглашением" Трампа, которое, возможно, вовсе и не было приглашением? Следует ли удержать Зеленского от поездки в Вашингтон? Никто ведь не забыл ужасных сцен конца февраля, когда украинский президент в Овальном кабинете был публично унижен и оскорблён Трампом и его вице-президентом Вэнсом. Значит, отказаться?

Плохая идея, решают европейцы. Президент США может это понять превратно. Лучше пусть Зеленский едет. Но кто его должен сопровождать? Мерц и Макрон колеблются: они готовы вложить свой политический вес, но только если есть перспектива приемлемого результата. А есть ли она?

Обычно такие встречи неделями готовят десятки сотрудников. Лидеры прилетают лишь тогда, когда исход переговоров более или менее предрешён. А сейчас в запасе нет и 48 часов. Серьёзно подготовить саммит в такие сроки невозможно.

И тут высказывается Джорджа Мелони. У итальянского премьер-министра тёплый личный контакт с Трампом, и все это признают. Правда, её коллег порой раздражает, когда на совещаниях её телефон оглушительно орёт противной мелодией, а сама она демонстративно выставляет себя главным защитником Украины, хотя реальный вклад Италии ограничен — и оружием, и деньгами.

Мелони считает, что Зеленский ни в коем случае не должен ехать в Вашингтон один. Её поддерживает президент Финляндии Александр Стубб. В молодости он мечтал стать профессиональным гольфистом, теперь же каждое утро переписывается с Трампом — "гольфист общается с гольфистом". Коллеги отмечают, что он умеет формулировать мысли так коротко и просто, что даже Трамп способен их понять.

"За выходные, пожалуй, не осталось ни одной конфигурации, которую мы не обсудили", — признаётся один из участников европейских переговоров. От "никто не едет" до "едут все". В конечном счёте речь идёт о том, кто лучше всего сможет повлиять на президента США. "Льстецы Трампа" вроде финна Стубба или генсека НАТО Рютте, чье беззастенчивое подхалимство временами смущает даже коллег? Или тяжеловесы вроде Мерца и Макрона?

Возможно, последний шанс

На кону слишком многое. Возможно, это последний шанс вернуть президента США в западный лагерь. Стубб и Рютте получают просьбу уточнить некоторые детали с Трампом напрямую по СМС. Ведь его аппарат в Белом доме в европейских столицах считают беспомощным, перегруженным и — что ещё хуже — крайне труднодоступным.

В итоге едут все восемь: Зеленский, Мерц, Макрон, Мелони, Стармер, Стубб, а также фон дер Ляйен и Рютте. Для канцлера решающим стал личный призыв украинского президента, который специально попросил немца составить ему компанию.

Но как добраться? Один-единственный дальнемагистральный Airbus A350 люфтваффе находится с министром иностранных дел Иоганном Вадефулем в Японии, два других стоят на ремонте. Мерцу приходится лететь на маленьком A319, который пересечь Атлантику может только с дозаправкой в шотландском Глазго.

У немцев остаётся меньше 18 часов между решением канцлера присоединиться к поездке и вылетом в понедельник утром из Мюнхена. Всего 18 часов, чтобы согласовать с другими европейцами распределение ролей и сценарий саммита.

Мерц и Макрон готовятся к худшему. Что будет, если в Вашингтоне дойдёт до скандала? Оба решают: в случае необходимости открыто озвучат Трампу спорные моменты. Но разрыв с американцами по украинскому вопросу стал бы настоящей трагедией — наихудшим сценарием для трансатлантического союза.

Когда канцлер в понедельник утром в семь часов садится в самолёт в Мюнхене, у него на душе неспокойно. Может быть, всё пройдёт успешно. А может — закончится катастрофой. И пока что скорее похоже на второе.

Мерц изучал публикации Трампа в соцсетях за последние часы. "Зеленский может почти мгновенно закончить конфликт с Россией", — написал тот. Вновь сделав жертву виновной. Очевидно, он хочет вынудить украинцев выполнить требования Путина по территориальным уступкам. Разве может быть хуже?

Универсальное оружие дипломатии

Когда Зеленского в понедельник в полдень встречает Трамп, канцлер и остальные европейцы уже ждут его в Парадной столовой Белого дома. Телевизора там нет, и они не знают, повторяется ли в этот момент февральская катастрофа в Овальном кабинете. Но два сотрудника находят на телефоне прямую трансляцию.

Мерц и остальные вздыхают с облегчением. На экране — двое улыбающихся мужчин, которые шутят с журналистами, а Зеленский вручает президенту США письмо своей жены для Мелании Трамп. На этот раз украинский лидер подготовился куда лучше: он так часто говорит "спасибо", что это даже начинает смущать. Когда Трамп переключается на внутреннюю политику и начинает ругаться на голосование через почту и машины для подсчёта голосов, европейцы понимают: на этот раз, похоже, всё обойдётся.

Затем все рассаживаются за длинный стол вместе с хозяином Белого Дома. Трамп передаёт слово генсеку НАТО, которому симпатизирует. Рютте ему нравится — он так умело льстит. И Рютте удаётся добиться того, что большая дискуссия начинает идти не о территориальных уступках, а о гарантиях безопасности для Украины.

Инициировал эту тему ещё в выходные Уиткофф — "универсальное дипломатическое оружие" Трампа. Европейцы охотно подхватывают идею. На Аляске Путин якобы согласился на гарантии, схожие с обязательствами по статье 5 договора о НАТО. Для Европы это хорошая новость. Но можно ли верить словам Уиткоффа? Нью-йоркский девелопер должен по поручению Трампа решать все мировые кризисы — от войны в Газе до Ирана, не обладая глубокими знаниями. Не в первый раз дилетант-"дипломат" может неверно истолковать Путина.

Ясной позиции по этому вопросу европейцы от Трампа не услышали. И это, пожалуй, самое тревожное послание саммита. Всё же удалось договориться, что теперь госсекретарь Марко Рубио вместе с советниками по безопасности из Берлина, Лондона и Парижа разработает конкретные предложения по гарантиям. Возможно, так удастся перевести хаотичную трамповскую дипломатию в более упорядоченное русло. По крайней мере, на это надеются европейцы.

Атмосфера оказывается удивительно непринуждённой. Трамп растроган тем, что сразу столько мировых политиков приехали к нему. Он показывает себя активным в дискуссии, хотя и часто отвлекается. В какой-то момент он даже звонит Путину, и европейцам приходится ждать три четверти часа. Но всё же им удаётся отговорить хозяина от идеи провести следующий саммит с Зеленским именно в Москве.

Лишь один раз обстановка становится напряжённой: когда Мерц и Макрон настаивают, что до начала мирных переговоров необходимо заключить перемирие. "Я не могу представить, чтобы следующая встреча состоялась без прекращения огня", — говорит Мерц. И Макрон вторит ему: для трёхстороннего саммита Трампа, Путина и Зеленского "перемирие — это необходимость".

Отточенная хореография

Мелони кривится, президент США ворчит и говорит, что он уже завершил шесть войн без предварительного перемирия. Когда остаётся с европейцами наедине, он просит их больше не использовать слово "перемирие". Вместо этого им следует говорить "stop the killing" — "остановить убийства".

Европейцы, очевидно, заранее согласовали отточенную хореографию: кто льстит, кто высказывается яснее, кто говорит о гарантиях безопасности, а кто — о прекращении огня. И это работает.

Мерц заметно радуется, когда встреча наконец завершается. "Не скрою, я не был уверен, что всё сегодня пройдёт именно так, — говорит он в понедельник вечером на короткой пресс-конференции, — Могло бы обернуться совсем иначе. Но мои ожидания не только оправдались, но и превзошли себя".

Позднее в немецкой делегации подводят итог: Трамп в принципе не хочет ссориться с людьми, с которыми в данный момент сидит за одним столом. Открытые конфликты ему неприятны. От этого, как кажется, выиграл на Аляске Путин, а теперь — и европейцы. Вечером в понедельник они улетают домой с ощущением, что им хотя бы на время удалось перетянуть американского президента обратно в своё русло. Хорошо понимая: стоит Трампу снова поговорить с Путиным и он тут же может передумать.

Теперь всё зависит от хозяина Кремля. И европейцы слишком хорошо знают: у президента США всегда была слабость к Путину. Не забыли, как Трамп назвал российского лидера "гениальным" после начала СВО на Украине в феврале 2022 года. Или как в июле 2018-го на двустороннем саммите в Хельсинки он заявил, что верит не американским спецслужбам, а Путину, когда тот говорит, что Россия никогда не вмешивалась в выборы США.

Прототип диктатора

Больше всего Трамп восхищается силой. А Путин — прототип диктатора. Человек, держащийся у власти уже более 20 лет и как бывший офицер КГБ в совершенстве владеющий всей палитрой рычагов автократического управления. Если в России предприниматели или его соратники начинают проявлять строптивость, они чудесным образом выпадают из окна или их частный самолёт вдруг сталкивается с "технической неисправностью". Как и Трамп, Путин считает, что правила — особенно в международных делах — существуют лишь для слабых.

Путин отлично умеет играть на тщеславии и навязчивых идеях Трампа. На саммите на Аляске он уверял президента США, что конфликта на Украине в феврале 2022-го вовсе бы не было, если бы в Белом доме тогда сидел не Джо Байден. И он поддакивал Трампу в его убеждении, будто тот проиграл выборы 2020 года из-за поддельных бюллетеней для голосования по почте.

"Путин умеет играть на Трампе, как на скрипке", — говорил когда-то Джон Болтон, бывший советник по нацбезопасности. Теперь ситуацию усугубляет ещё и Уиткофф, который в руках Путина будто воск. Когда в марте кремлёвский лидер рассказал о своих молитвах за здоровье Трампа, Уиткофф был глубоко тронут. "Путин, конечно, вовсе не злодей", — поделился он потом.

В отличие от Уиткоффа и Трампа, Путин к лести равнодушен. Долгие годы в системе приучили его никому не доверять. К тому же он видит в США разложившуюся, обречённую на упадок систему. Зачем ему соглашаться на сделку? Его стратегия — тянуть время и кормить обещаниями: говорить о мире, а решать проблему оружием. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил во вторник, что любая встреча между Путиным и Зеленским должна быть "крайне тщательно подготовлена" — "шаг за шагом, начиная с уровня экспертов и затем проходя все необходимые стадии".

Имперский аппетит

Возможно, главная проблема Трампа в том, что он в принципе неправильно понимает Путина. На встрече на Аляске Лавров щеголял в белом свитере с чёрной надписью "СССР". Путин посмеялся над этим перед началом переговоров с Трампом. "Империалист", — весело заметил он госсекретарю США Рубио. Только вот это была не шутка. Путин называл распад Советского Союза в 1991 году "величайшей геополитической катастрофой XX века". Его СВО против Украины направлена на то, чтобы повернуть время вспять.

Путин никогда не скрывал своего имперского аппетита. В 2021 году он изложил своё мировоззрение в эссе объёмом 5308 слов под названием "Об историческом единстве русских и украинцев". Это стало, если угодно, теоретическим фундаментом конфликта на Украине, который всего через семь месяцев окончательно перерос в полномасштабный мировой кризис. Сегодня мало что говорит о том, что Путин готов отказаться от своих амбиций. В июне он заявил на Петербургском экономическом форуме: "Есть такое старинное правило. Там, где ступает нога русского солдата, то — наше". Русские и украинцы, по его словам, — один народ. "Я много раз говорил, что считаю русский и украинский народы одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша".

Почему же человек с таким мировоззрением должен соглашаться на мирное решение, при котором на территории Украины придётся разместить солдат стран НАТО? Это означало бы, что военные действия велись напрасно.

Трамп, похоже, начинает догадываться, насколько трудной может оказаться его миссия мира. В понедельник, после всех европейских льстивых речей и уговоров, в его голосе на мгновение прозвучала более мрачная нота. Возможно, сказал Трамп, все его усилия потерпят неудачу. "По крайней мере, мы сделали всё, что могли. И это всё, что мы можем сделать".

Фаза власти

Европейцы надеются, что на Трампа подействует чувство собственной чести и он всё же усилит давление на Россию. Но Трамп остаётся непредсказуемым и колеблющимся: уже во вторник он снова отозвал обещание о серьёзном участии США в гарантиях безопасности для Украины. По его словам, такие страны, как Великобритания или Германия, будут "на передовой". США же предоставят разве что воздушную поддержку.

Путин в нынешней фазе своей власти привык мыслить большими категориями. Он видит себя в традиции русских царей. Трамп же в Овальном кабинете остаётся человеком, который всегда думает о следующей сделке и быстро теряет терпение. Своей ставкой на дипломатию он действительно сделал больше, чем все его предшественники, но сомневаться в его способности доводить дела до конца вполне логично.

Вполне возможно, что вскоре в нём возобладает рефлекс, выработанный в нью-йоркском бизнесе: "cut your losses" — "сократи убытки". Зачем продолжать вкладываться в сделку, в которой уже нечего выиграть?