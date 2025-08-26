Раскрыто: базой материально-технического обеспечения НАТО в третьей мировой войне станет шведский Энчёпинг (Fria Tider, Швеция)

Шведский Энчёпинг станет тылом НАТО в третьей мировой войне

Швеция разместит в Энчёпинге штаб НАТО по снабжению и переброске войск, откуда будут координировать переброску дивизий и поставки в Северную Европу, пишет Fria Tider. Министр обороны Пол Йонсон заявил, что страна играет ключевую роль в логистике альянса.

Правительство Швеции приняло решение о создании штаба материально-технического обеспечения НАТО в Энчёпинге. Именно оттуда будет координироваться переброска войск в страны Северной Европы из Северной Америки и их снабжение в случае войны.

"Благодаря нашей территории мы играем важную роль в сдерживании и обороне НАТО, — заявил министр обороны Пол Йонсон от Умеренной коалиционной партии в интервью телеканалу SVT.

Зона ответственности межвидовой группы по техническому обеспечению будет простираться от Северной Америки до Великобритании и стран Северной Европы. Ее штат составит около 70 сотрудников НАТО.

“Швеция занимает важное географическое положение в НАТО, и наши возможности по переброске ресурсов и личного состава будут крайне необходимы”, — отметил Пол Йонсон.

Штаб будет отвечать за переброску войск на уровне дивизий — до 20 000 военнослужащих, — а также за транспортировку топлива, боеприпасов и запчастей.

Ожидается, что в случае войны войска из Северной Америки будут перебрасываться через Швецию в Финляндию и страны Прибалтики.

“Можно представить себе сценарий, когда на фоне обострения политической ситуации в сфере безопасности нам придется быстро перебрасывать значительные ресурсы техники и личного состава с Запада на Восток. Центр облегчит эту задачу”, — говорит Йонсон.

Главнокомандующий Микаэль Классон подчеркнул, что Швеция будет отвечать не только за логистику.

“Разумеется, мы не станем замыкаться в своей раковине, сосредоточившись исключительно на логистике, но, конечно же, примем участие в организации обороны на передовой”, — заявил Классон.

База материально-технического обеспечения будет расположена на подведомственной вооруженным силам территории в Энчёпинге, где уже находится штаб армии. Аналогичные штаб-квартиры уже расположены в Нидерландах и Италии, а штаб логистики НАТО находится в немецком Ульме.