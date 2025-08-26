Премьер Баварии: без ВС США присутствие военных ФРГ на Украине "не имеет смысла"

Любое решение не будет предусматривать военных НАТО, подчеркнул Маркус Зёдер

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер Баварии Маркус Зёдер сдержанно отнесся к размещению военных Бундесвера (ВС ФРГ) на Украине в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом и отметил, что такой шаг без американцев не имеет смысла.

"На мой взгляд, этот вопрос не возникает, поскольку любое решение, независимо от того, как обстоят дела с Россией, определенно не будет предусматривать военных НАТО", - сказал Зёдер в интервью телеканалу ARD. "Вот почему это не обсуждается. <...> Без американцев это не имеет смысла", - констатировал он.

В настоящее время в Германии ведутся оживленные дискуссии о возможной отправке военных на Украину. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме оставил открытым вопрос о возможной отправке военнослужащих ФРГ на Украину. Он подчеркнул, что обсудит это с коалицией в Берлине, вплоть до вопроса о том, придется ли Бундестагу принимать "решения, требующие мандата". Однако, как заявил канцлер, "еще слишком рано давать окончательный ответ на этот вопрос". Правительство Германии также считает, что дискуссии о гарантиях безопасности для Украины не должны ограничиваться только этим вопросом.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.