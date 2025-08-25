У российской границы появится еще больше натовских танков Leopard 2A8 (The National Interest, США)

TNI: Германия размещает в Литве бронетанковую бригаду для защиты от России

Вильнюс и Прага спешно закупают новые танки Leopard взамен отданной Украине советской техники, пишет TNI. Российская "угроза" никак не дает покоя евролилипутам. Более того, Литва размещает на своей территории немецкие бронетанковые войска — впервые после Второй мировой.

Питер Сучу (Peter Suciu)

В дополнение к 44 танкам немецкого производства, направляющимся в Литву, Чехия приобретает еще одну партию из 44 основных боевых танков (ОБТ) Leopard 2A8 MBT.

Ранее в этом месяце правительство Литвы объявило о намерении ускорить процесс закупки ОБТ Leopard 2A8 немецкого производства. Цель — к 2030 году получить все 44 усовершенствованных варианта этого широко распространенного [в вооруженных силах ряда государств] танка.

Закупка "Леопардов" позволит сформировать в сухопутных войсках Литвы новую дивизию с бронетанковым батальоном. Ранее эта прибалтийская страна располагала лишь минимальными бронетанковыми силами.

"Принцип коллективной обороны — это наша главная опора, и основной вклад Литвы в нее — механизированная дивизия, соответствующая стандартам НАТО. Танки являются основой подразделений такого типа. Процесс их интеграции в систему вооруженных сил занимает очень много времени, поэтому нельзя допускать каких-либо задержек", — заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

Вильнюс пообещал увеличить лимит выделения кредитов на оборонные цели для приобретения современных ОБТ. Ожидается, что к концу 2025 года расходы страны достигнут примерно 4% ВВП. Руководство Литвы также пообещало в 2026 году увеличить расходы на оборону до 5,2% ВВП.

Технические характеристики танка Leopard 2A8

Год выпуска: представлен в 2023 году, начало эксплуатации запланировано на 2027 год.

Количество: не разглашается.

Длина: 9,97 метра.

Общий вес в боевом состоянии: от 65 до 67 тонн.

Подвеска: усиленный торсионный стержень.

Двигатель: дизельный двигатель мощностью 1500 л. с., потенциально — с усовершенствованной системой охлаждения и модернизированный для достижения более высокой производительности.

Вооружение: 120-мм гладкоствольная пушка, вероятно, версия L55 A1.

Максимальная скорость: до 65–70 км/ч по дорогам.

Запас хода: приблизительно 400–450 километров без дозаправки.

Экипаж: четыре человека.

О танке Leopard 2A8

Leopard 2A8 — это новейшая модификация ОБТ немецкого производства, впервые поступившего на вооружение в октябре 1979 года. Новая модель, произведенная компанией Krauss-Maffei Wegmann на базе Leopard 2A7+, снабжена несколькими заметными усовершенствованиями, включая систему активной защиты Trophy и улучшенную систему кругового обзора (на 360 градусов). Модернизированный вариант оснащен новейшим поколением пассивной многослойной композитной модульной брони, состоящей из стали, вольфрама, композитного наполнителя и керамики.

Модель 28A оснащена вмещающей трех человек башней, в которой установлена основная 120-мм гладкоствольная пушка L55 производства концерна Rheinmetall — модернизированная версия пушки L44, которая устанавливалась на предыдущих моделях Leopard 2. Сообщается, что L55 примерно на 1,3 метра длиннее, что обеспечивает большую начальную скорость выстрела, а также большую точность, дальнобойность и пробиваемость. Усовершенствованная пушка может стрелять различными боеприпасами, включая APFSDS (бронебойный подкалиберный снаряд с ребристой стабилизацией), тепловые (противотанковые фугасные снаряды) и многоцелевые боеприпасы.

Общая компоновка модернизированного танка аналогична другим моделям. Он оснащен усовершенствованным двигателем мощностью 1600 л. с., который позволяет Leopard 2A8 развивать скорость более 70 км/ч.

В Литве также присутствуют немецкие танковые войска

Парка из 44 ОБТ, даже таких мощных, как Leopard 2A8, вряд ли будет достаточно, чтобы остановить полномасштабное российское вторжение. Для дальнейшей защиты восточного фланга НАТО в Прибалтике немецкие военные приступили к развертыванию в Литве бронетанковой бригады численностью 5000 человек, оснащенной дополнительно 105 "Леопардами" в новой модификации.

Этот шаг Берлина представляет собой первый случай постоянной дислокации немецкого военного персонала на иностранной территории со времен окончания Второй мировой войны. Развертывание контингента является частью стратегии по переориентации Германии на национальную оборону, вызванной началом спецоперации России на Украине в 2022 году и появившимися недавно опасениями относительно надежности США как гаранта безопасности в случае конфликта между Россией и НАТО.

В бундесвере заявили, что 45-я бронетанковая бригада будет полностью боеспособна к 2027 году.

В Центральную Европу тоже поступят новые Leopard 2A8

Помимо 44 танков, которые отправятся в Литву, еще одну партию из 44 "Леопардов" приобретет Чехия. В правительстве этой состоящей в НАТО центральноевропейской страны заявили, что одобрили покупку танков в рамках сделки стоимостью 32,76 миллиарда чешских крон (1,56 миллиарда долларов). Отдельный контракт стоимостью 1,49 миллиарда крон (71 миллион долларов) заключен для проведения технического обслуживания машин.

В Праге также отметили возможность приобретения дополнительных 14 машин. Согласно отчету, опубликованному в Defense Post, Чехия "получит от 61 до 77 танков Leopard 2A8 в шести модификациях", 19 из которых будут включать "инженерные, ремонтные, мостовые и учебные модели для водителей".

Чешская армия проводит замену последних танков советских времен, которые были отправлены в качестве помощи Украине, и модернизирует свои бронетанковые силы. Ранее Киеву было поставлено в общей сложности 86 танков Т-72М1.

"Танки по-прежнему занимают неоспоримое место на современном поле боя и являются неотъемлемой частью современной армии, — заявил начальник Генштаба чешских вооруженных сил Карел Ржеха. — Качество танка Leopard 2A8 — от огневой мощи до потенциала по защите экипажа и технологической сложности — гарантирует, что чешская армия получит первоклассное средство для обеспечения национальной обороны".