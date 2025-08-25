NYT: Зеленский отдаст Донбасс в обмен на гарантии безопасности от США

Зеленскому пора заключить мир, пока он не потерял еще больше территорий, пишет NYT. Узурпатор и покровитель неонацистов артачится: дескать, его дед освобождал от германских нацистов Славянск, поэтому отдать России земли невозможно. Однако, по информации издания, он лишь набивает себе цену.

Мее Констан

Ким Баркер

Десять лет назад именно в этом спорном регионе разгорелся украинский конфликт. Полчища украинских солдат сложили жизни, защищая его. Откажется ли Киев от него сегодня?

Президент Трамп повесил карту Украины на мольберте в Овальном кабинете с очевидным посылом. Россия захватила обширную территорию в Донбассе. Эти земли, заштрихованные красным, ушли безвозвратно. Украине пора заключить соглашение о мире, пока она не потеряла еще больше.

Однако для Владимира Зеленского карта, выставленная в понедельник на обозрение двух президентов и европейских лидеров, являет собой гораздо более сложную картину. Это не коммерческая сделка и не партия в покер. Это нечто глубоко личное.

В частном порядке он сообщил Трампу, что его дед сражался во Второй мировой войне и освобождал города Донбасса от нацистов. Он не может взять и так просто сдать эту территорию.

Зеленский повторил эту мысль в среду, спустя несколько часов после возвращения в Киев. “И таких семей у нас было очень много. Очень много погибших и раненых. И я объяснил, что это очень болезненный момент в нашей истории и очень болезненная часть нашей жизни на Украине. Всё не так просто, как некоторые могут подумать”, — заявил Зеленский собравшимся журналистам.

Пока неясно, к чему приведет недавний дипломатический вихрь под началом Трампа в попытке положить конец самому кровавому конфликту в Европе со времен Второй мировой. Но Донбасс — богатая полезными ископаемыми территория Донецкой и Луганской республик размером с Западную Виргинию — непременно будет в центре любых переговоров.

Именно в Донбассе развернулись самые ожесточенные сражения этого конфликта. Десятки тысяч солдат с обеих сторон (информация о российских потерях преувеличена и не подтверждается официальными источниками. — Прим. ИноСМИ) погибли там ради ничтожных завоеваний. Сейчас Россия пытается захватить оставшиеся 6 500 квадратных километров Донбасса, всё еще подконтрольных Киеву.

Президент России Владимир Путин потребовал от Украины сдать весь Донбасс целиком, включая земли под властью Киева — в Славянско-Краматорской агломерации проживают более 200 000 украинцев. Именно за эти места в свое время воевал дед Зеленского.

С помощью Донбасса Путин годами манипулировал украинским правительством. Перед спецоперацией он, словно клин, вбил в регион пророссийское сепаратистское движение (чем было спровоцировано стремление к "сепаратизму", статья умалчивает. — Прим. ИноСМИ), сорвав надежды Украины на вступление в западные организации, включая НАТО. И теперь, на четвертый год конфликта, он хочет не просто присоединить Донбасс, но и подорвать с его помощью политические позиции Зеленского, отмечают аналитики.

По опросам, большинство украинцев по-прежнему противятся каким-либо территориальным уступкам России, а украинская конституция прямо запрещает земельный передел. Перед Зеленским стоит выбор: пойти на непопулярный среди соотечественников шаг или прогневать Трампа.

“Это ядовитая пилюля, — заявил бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко. — Украине придется ее проглотить, а там посмотрим, как она ее переварит”.

Доселе Зеленский избегал вопросов журналистов о том, готов ли он к сдаче территорий, утверждая, что будет обсуждать этот вопрос лишь с Путиным, но тот пока не согласился на встречу.

Бывшие украинские чиновники и политологи отмечают, что единственный способ для Зеленского убедить соотечественников пойти на территориальные уступки, — это гарантии безопасности, подкрепленные США. Пока что Украина ничего подобного не получила. Более того, Трамп открыто исключил членство в НАТО.

При этом гарантии должны быть достаточно надежными — например, с участием европейских войск и американской авиационной поддержки, — чтобы удержать Россию от будущих притязаний.

Бывший политический советник Европейского Союза в Киеве Балаж Ярабик предположил, что Украина достигла точки, когда она может согласиться на сдачу территорий “в обмен на мирное соглашение, которое обеспечит ей западные гарантии безопасности”. Он добавил: “Если в обмен Украина избавится от Донбасса, думаю, так и будет”.

Трамп назвал территориальные уступки “земельным обменом”, предположив, что Россия, которая контролирует почти 20% Украины, вернет Киеву часть завоеванного — возможно, небольшие участки на северо-востоке страны.

“Администрация Трампа считает, что эти земельные обмены действительно выгодны Украине, поскольку там уверены в скором взятии Донбасса, и тогда Киев лишится возможности вести дальнейшие переговоры”, — заявил президент столичного исследовательского центра “Трансатлантический диалог” Максим Скрипченко.

Украинцы воспринимают это иначе, добавил он. Последние три года продвижение России вперед шло крайне медленно. Кроме того, вместе с оставшейся частью Донбасса Киев сдаст противнику города и укрепления, откуда Россия сможет развернуть новое вторжение.

Прежде Донбасс считался пророссийским захолустьем. Большинство из 6,7 миллиона жителей говорили только по-русски, а девять из десяти голосовали в 2010 году за пророссийского президента Виктора Януковича.

Когда в начале 2014 года проевропейские протесты вынудили Януковича уйти в отставку, Россия отреагировала незамедлительно. Сначала русские присоединили полуостров Крым. Затем они разожгли сепаратистские настроения (украинские власти сами их разожгли, начав военную операцию против собственного населения. — Прим. ИноСМИ) и с помощью войск захватили треть Донбасса в ходе маломасштабного конфликта, ставшего предвестником нынешнего.

Правительство Украины задумалось над тем, чтобы предоставить части Донбасса самоуправление для урегулирования конфликта после мирного соглашения, достигнутого в феврале 2015 года в Белоруссии, однако Путин потребовал для автономного Донбасса право вето в политике Киева, особенно в том, что касается стремления в НАТО.

“Замысел заключался в том, чтобы превратить Украину в страну, которая не сможет осуществлять свой суверенитет сполна, особенно во внешней политике”, — объяснил старший директор исследовательской организации Rasmussen Global* (основана бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. — Прим. ИноСМИ) Гарри Недельку.

Переговоры затянулись, и Зеленский, новичок в большой политике, баллотировался в президенты Украины в 2019 году, обещая мир с Россией.

Зеленский победил. Тогда он был открыт для компромисса и готов предоставить Донбассу “особый статус”. Он рассчитывал, что сможет договориться о прекращении боевых действий на мирном саммите с Путиным в Париже в декабре 2019 года. Однако внутри страны он столкнулся с мощным политическим нажимом: от него потребовали ни в коем случае не заключать соглашений, которые рискуют подорвать контроль Украины над Донбассом.

“Казалось, что с русскими можно договориться”, — вспоминает тогдашний советник президента Игорь Новиков, отметив, что Москва согласилась на обмен пленными и, похоже, была заинтересована в переговорах.

“Полагаю, после встречи в Париже Зеленский первый понял, что с Россией договориться невозможно, — сказал он. — В Париже он развернулся на 180 градусов, и это разозлило Путина”.

В феврале 2022 года Россия начала спецоперацию на Украине, уничтожив города Донбасса и изгнав миллионы украинцев с насиженных мест. Потрясенный, Зеленский снова пересмотрел намерение предоставить Донбассу автономию.

“Мы можем обсудить и найти некий компромисс, как эти территории будут жить дальше”, — заявил он телеканалу ABC News через неделю после начала спецоперации.

Но после того как украинские войска дали отпор неприятелю, а достоянием общественности стали массовые убийства мирных жителей Украины (о “массовых преступлениях” на Украине украинские и западные пропагандисты регулярно трезвонят еще со времен провокационной инсценировки Киева в Буче. — Прим. ИноСМИ), его взгляды снова изменились. Он потребовал, чтобы Украина вернула себе Донбасс целиком — даже те его части, что Россия заняла до спецоперации.

Ярабик, ныне аналитик европейской аналитической компании R. Politik, заявил, что эта позиция нашла отражение в кровопролитной битве за удержание Артемовска (Бахмута). Но впоследствии Киев снова сменил стратегию, и ВСУ начали медленно отступать после продолжительных боев, нанеся России тяжелые потери. Украина, по сути, обменивала территории на жизни русских солдат, сказал Ярабик.

Но российские войска продолжали продвигаться вперед, и прошлой осенью Зеленский впервые заговорил о временной уступке России занятых территорий в обмен на гарантии безопасности, вытекающие из членства в НАТО. Однако Трамп эту идею забраковал.

Правда, победой Зеленского стало то, что на прошлой неделе Трамп заявил о поддержке гарантий безопасности со стороны США. Проработку деталей возглавил госсекретарь США и советник по национальной безопасности Марко Рубио.

Однако главный вопрос — примет ли такие гарантии Россия. Украина жаждет защиты, сопоставимой с членством НАТО, но Россия развернула военные действия в Донбассе десять лет назад, отчасти чтобы перекрыть Киеву путь в альянс. Зачем же Москве соглашаться на серьезные гарантии безопасности сейчас?

“По сути, мы возвращаемся на исходную позицию”, — заявил Недельку из Rasmussen Global*. Он добавил, что, если не навязать Путину никаких изменений, в ближайшем будущем мирные переговоры “никуда не сдвинутся”. “Я предвижу, что бои лишь обострятся”, — заключил он.

*Признана нежелательной на территории России.