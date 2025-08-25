Смогут бить по нашим тылам?: Вашингтон одобрил продажу Киеву более 3 тысяч высокоточных ракет

Источник изображения: topwar.ru

Администрация США, на фоне продолжающихся мирных переговоров, одобрила масштабную поставку высокоточного оружия Киеву, пишет Wall Street Journal. Согласно опубликованным данным, речь среди прочего идет о передаче Киеву 3350 управляемых ракет повышенной дальности ERAM (Extended Range Attack Missile).

В материале говорится, что этот тип вооружения относится к классу «воздух-поверхность» и способен поражать цели на расстоянии от 240 до 450 километров. Высокая точность и значительная дальность действия позволяют наносить удары по стратегически важным объектам в глубоком тылу.

В число потенциальных целей входят командные пункты, узлы связи, склады материально-технического обеспечения, аэродромы базирования авиации и позиции систем противовоздушной обороны.

По мнению авторов статьи, появление такого арсенала у украинской стороны может существенно изменить оперативную обстановку. Новые ракеты предоставляют возможность дезорганизовать систему логистики и управления войсками, воздействуя на инфраструктуру ВС РФ, ранее находившуюся вне зоны досягаемости.

Но соответствуют ли действительности выводы американских журналистов? Сможет киевский режим наносить удары по нашим тылам данными ракетами и изменить оперативную обстановку?

Что касается ударов, технически – безусловно сможет. Ведь ракеты поражают цели, как утверждается, на расстоянии 450 км.

Однако в данном случае решающим фактором является наша ПВО. Ряд экспертов уже выразили уверенность, что боеприпасы ERAM не станут сложной целью для наших комплексов.

Но здесь ещё есть другой, более важный момент. Высокоточные ракеты, которые от США через европейских партнёров получит Киев, являются вооружением воздушного базирования. Это значит, что украинская авиация для гипотетических ударов по нашим глубоким тылам должна будет действовать в зоне поражения российских истребителей и ПВО.

Например, радары комплекса С-400 обнаруживают цели на расстоянии до 600 км. В свою очередь, истребитель Су-35, получивший новый радар «Ирбис», сможет засечь самолёт противника на удалении в 400 км.

Другими словами, американские ракеты могут поражать тылы, но смогут ли ВС ВСУ их применять?