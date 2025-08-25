Конфликт на Украине: о каких гарантиях для Киева ведут переговоры Европа и США. Семь столпов безопасности для Украины (Der Spiegel, Германия)

Der Spiegel: в Европе предложили семь аспектов гарантий безопасности для Украины

Европейцы под предводительством Германии разработали целых семь аспектов гарантий безопасности для Украины и предъявили России ряд требований по урегулированию конфликта, пишет Der Spiegel. К их вящему разочарованию, эти мыслительные потуги не заинтересовали ни Вашингтон, ни Москву.

Пауль-Антон Крюгер (Paul-Anton Krüger), Маттиас Гебауэр (Matthias Gebauer)

Советники по безопасности из США и Европы работают над гарантиями для Украины, бундесвер рассматривает свой возможный вклад. Президент России Владимир Путин отходит от ранее данного обещания.

Владимир Зеленский спешит. "Мы хотим в течение семи – десяти дней достичь договорённости по архитектуре гарантий безопасности", — заявил он в четверг. Это также является условием для возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Такой временной зазор задал Дональд Трамп в понедельник на срочно созванном саммите с Зеленским и европейцами. Однако после первой телеконференции европейских советников по безопасности с госсекретарём США Марко Рубио, который в настоящее время также исполняет обязанности советника Трампа по безопасности, стало ясно: процесс может занять больше времени.

По информации издания Der Spiegel, в четверг вечером советники по безопасности обсуждали семь столпов, на которых должна держаться мирная договорённость и которые обеспечат безопасность Украины в будущем. Концепция в значительной мере исходит от федерального правительства Германии.

По словам источников, знакомых с переговорами, дискуссии находятся на ранней стадии. Советник канцлера ФРГ Фридриха Мерца по вопросам безопасности Гюнтер Зауттер обсудил с Рубио и другими европейцами следующие пункты:

1. Возможная структура дипломатического процесса, который может привести сначала к саммиту Путина и Зеленского, а затем к трёхсторонней встрече с участием Трампа и европейцев.

2. Способность украинской армии военным путём гарантировать выполнение мирного соглашения. Речь идёт, в частности, о восстановлении частей, которые более трёх с половиной лет ведут оборонительную кампанию против России, и о необходимой поддержке со стороны Запада.

3. Возможное присутствие иностранных войск на территории Украины для обеспечения выполнения мирного договора. Это политически самый щекотливый вопрос, который уже ранее обсуждали военные руководители вовлечённых стран. В центре внимания находятся модели вспомогательных миссий, а не жёсткое обеспечение прекращения огня силами западных государств.

4. Требование, чтобы на украинскую армию не накладывались ограничения ни по численности личного состава, ни по вооружению.

5. Перспектива вступления Украины в Европейский союз, что, согласно договору ЕС, предполагает также обязательство взаимопомощи.

6. Условия по контролю за соблюдением прекращения огня и выполнения мирного соглашения.

7. Возможные механизмы действий на случай, если Россия нарушит договорённость.

Сначала Украина должна будет определить свои потребности по всем семи пунктам. На следующей неделе запланированы новые раунды переговоров. По сведениям издания Der Spiegel, участники конференции — советники по безопасности и Рубио — согласились, что важно выработать надёжную целостную концепцию, даже если на это уйдёт больше времени.

Спор о военном присутствии иностранного контингента

Европейцы ещё раз подчеркнули, что Россия должна конкретными шагами доказать готовность к серьёзному мирному процессу. По мнению европейцев, Путин для встречи с Зеленским должен как минимум согласиться на перемирие. Кроме того, Москва должна принять твёрдые гарантии безопасности. По словам представителя Трампа Стива Уиткоффа, после саммита на Аляске Путин такие гарантии вроде бы пообещал.

Украина, Европа и администрация США единодушны в том, что в эти гарантии должны входить и элементы западного военного присутствия. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг такую идею как "совершенно неприемлемую". С европейской точки зрения решающим остаётся вопрос, в какой форме американцы готовы участвовать в военной поддержке.

Трамп уже исключил возможность направления американских сухопутных войск, но в остальном пока не занял определённой позиции. Его вице-президент Джей Ди Вэнс дал ясно понять: "Президент, конечно, ожидает, что именно европейцы возьмут на себя ведущую роль". В какой бы форме ни осуществлялось присутствие, "львиная доля" расходов и усилий должна ложиться на Европу. "Это ведь их континент и их безопасность", — добавил Вэнс.

Среди европейских военных почти не осталось иллюзий относительно серьёзного участия США в военных гарантиях для Украины. Ещё в середине недели генсек НАТО Марк Рютте на заседании Североатлантического совета с энтузиазмом сообщил, что Трамп в Вашингтоне якобы пообещал ему участие США в такой "подстраховке". Из-за строгой секретности Рютте не раскрыл никаких деталей. По словам участников заседания, слова обычно красноречивого голландца в этот раз были на удивление расплывчаты.

На следующий день разочарование ощущалось ещё сильнее. В среду в полдень НАТО собрала всех командующих альянса на секретную видеоконференцию. Многие высокопоставленные военные, в том числе генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер и его заместительница Николь Шиллинг, надеялись услышать от генерала Дэна Кейна, главного военного США, каким образом Вашингтон намерен участвовать в системе предоставления гарантий безопасности Украине.

В начале видеосовещания Кейн в зале Пентагона вовсе не появился. Его сотрудники попросили немного подождать: шефа срочно вызвали в кабинет министра обороны Пита Хегсета. Минут через десять Кейн подключился, но сказал немногое. По словам участников, он лишь сообщил военным НАТО, что по поручению президента должен выяснить, какой вклад европейские партнёры альянса готовы внести в обеспечение гарантий безопасности. В целом же, как быстро стало ясно, сами гарантии для Украины с точки зрения США — дело европейцев.

По словам участников, присутствие американских сухопутных войск вообще не обсуждалось. Кейн ограничился расплывчатыми формулировками, которые собравшиеся поняли так: США готовы поддерживать любые формы миротворческих усилий лишь "максимально из тыла". Кроме того, он несколько раз повторил, что решение будет принимать только Белый дом, то есть лично Дональд Трамп.

После заседания у европейцев осталось чувство разочарования. "С большой долей фантазии можно было между строк уловить, что США, возможно, в крайнем случае предложат воздушную поддержку", — заявил один из военных НАТО. Однако это прямо не прозвучало, добавил офицер: такое мнение они лишь составили сами. В правительстве США заявляют, что работа по планированию обеспечения гарантий безопасности для Украины продолжается. Вашингтон всё ещё "определяет масштаб своей роли" в этом процессе, цитирует источник в американской администрации агентство Reuters.

Сообщения для разных видов вооружённых сил

Хотя многое в вопросе предоставления гарантий безопасности остаётся неясным, бундесвер уже готовится к непредвиденному развитию ситуации. По информации журнала Der Spiegel, внутри бундесвера разослано распоряжение всем видам вооружённых сил, прежде всего сухопутным войскам, ВВС и ВМС, о необходимости не позднее начала следующей недели сообщить, какие подразделения в данный момент не задействованы и могут быть выделены для возможной миссии на Украине.

В распоряжении, как отмечают военные круги, не содержалось никакого конкретного сценария или возможного приказа. Речь идёт скорее об обычном "разумном планировании" — так военные называют планирование на случай непредвиденных обстоятельств, когда войска должны быть готовы к любым вариантам и предоставлять военному и политическому руководству соответствующие возможности.

В армейских кругах добавляют: возможные гарантии безопасности для Украины будут обсуждаться на заседании кабинета министров в следующую среду. Оно состоится внепланово в комплексе Бендлерблок. Главный штаб вооруженных сил Германии — бундесвера — расположен в центре Берлина и представляет собой огромный комплекс зданий. В данном комплексе в разное время располагались главное командование Вермахта, главное командование ВМФ, военная разведка, командование обороной города, штаб резерва сухопутных войск.

На заседании в зале Штауффенберга в Министерстве обороны должны быть приняты как закон о новой военной службе, так и регламент нового Национального совета безопасности. Помимо министров, канцлер Фридрих Мерц ожидает там также генсека НАТО Марка Рютте и генерала США Алексуса Гринкевича, который с начала июля занимает пост верховного главнокомандующего НАТО.

Тем временем президент России Путин всё больше отходит от обещания, которое, по словам Трампа, он дал: провести саммит с Владимиром Зеленским. Лавров раскритиковал переговоры западных военных руководителей. Он заявил, что "на Западе и прежде всего в США прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации — это утопия, это путь в никуда".

В пятницу Лавров вновь поставил под сомнение легитимность Зеленского как президента. "Если речь идёт о том, чтобы что-то подписывать, то вопрос легитимности украинского представителя должен быть прояснён", — заявил он. Кроме того, "все требующие рассмотрения на высшем уровне темы будут тщательно проработаны, а эксперты и главы ведомств, в свою очередь, представят соответствующие рекомендации". С точки зрения Москвы, саммит возможен лишь в конце такого, по всей вероятности, затяжного процесса.

Сомнительно, выдержит ли Трамп столько. Перспективы мира между Россией и Украиной станут "ясны в течение двух недель", заявил он, причём либо в одну, либо в другую сторону. "После этого нам, возможно, придётся взять другой темп", — добавил президент США.

В Европе это подпитывает надежду в то, что Трамп всё же готов усилить давление на Путина и ввести жёсткие санкции против России. Однако именно на такую готовность европейцы рассчитывали и перед, с их точки зрения, катастрофическим саммитом на Аляске. Чем это закончилось — известно.