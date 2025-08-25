Пентагон не разрешает. Штаты строго запретили ВСУ удары по России (The Wall Street Journal, США)

WSJ: Пентагон не дает ВСУ разрешения бить по России ракетами большой дальности

Ввиду мирных переговоров Пентагон с мая не дает разрешения ВСУ бить по территории России ракетами ATACMS и Storm Shadow, пишет WSJ. США одобрили продажу Украине ракет увеличенной дальности ERAM. Но для их применения также потребуется одобрение Пита Хегсета.

Майкл Гордон

Лара Селигман

Александр Уорд

Министерство обороны США не дает разрешения на дальнейшие удары, поскольку Белый дом пытается склонить Москву к началу мирных переговоров.

Вашингтон. Пентагон уже несколько месяцев не дает ВСУ разрешения на удары по территории России ракетами большой дальности, тем самым лишая Киев мощного оружия в борьбе с Москвой, заявили официальные лица США.

По словам официальных лиц, необнародованный механизм одобрения на высшем уровне Министерства обороны не позволяет Украине запускать американские тактические ракетные комплексы большой дальности ATACMS по целям на территории России с конца весны. Украина минимум единожды попыталась ударить ATACMS в тыл России, но получила отказ, сообщили два официальных лица.

Американское вето на дальние удары ограничило военные операции Украины на фоне попыток Белого дома склонить Кремль к началу мирных переговоров.

Замминистра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби разработал так называемый “механизм оценки” для принятия решений по запросам Киева на применение дальнобойного оружия американского производства, а также оружия, предоставленного Украине европейскими союзниками, которое использует американские комплектующие или разведданные.

Этот механизм предоставляет право окончательного решения о том, сможет ли Украина использовать ракеты ATACMS дальностью 305 километров для ударов по России или нет, министру обороны Питу Хегсету.

“Президент Трамп совершенно ясно дал понять, что боевые действия на Украине необходимо прекратить. На данный момент военная позиция в российско-украинском противостоянии не изменилась”, — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. — Министр Хегсет работает в тесном контакте с президентом”.

Пентагон и украинские официальные лица на запросы о комментариях не ответили.

Требование одобрения Пентагона фактически отменило разрешение Украине бить по России ракетами ATACMS, принятое в последний год президентства Джо Байдена.

В четверг в соцсетях Трамп заявил, что Украина не победит Россию, если не сможет “играть от нападения” в конфликте, который длится более трех лет после начала спецоперации Москвы.

“Очень сложно, а то и вовсе невозможно, выиграть в конфликте, не атакуя неприятеля, — написал он. — Шансов на победу нет!”

Американские официальные лица отметили, что заявление Трампа не следует понимать как смену политики, отмену действующего механизма одобрения Пентагона и “зеленый свет” Украине на использование ATACMS и других западных систем большой дальности. Однако высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Трамп может передумать насчет содействия дальнейшим наступательным операциям против России.

После победы на выборах Трамп заявил, что Байден “сделал глупость”, позволив Украине атаковать территорию России. “Мы лишь обостряем этот конфликт и усугубляем его”, — заявил он в декабрьском интервью Time.

Американские системы ATACMS и другое дальнобойное оружие, включая британские крылатые ракеты Storm Shadow, не стали переломным моментом для ВСУ. Но они позволили Киеву угрожать российским командно-штабным подразделениям и аэродромам за линией фронта и несколько нивелировали превосходство Москвы в живой силе, вооружении и ресурсах.

По словам двух американских чиновников и одного британского, процедура одобрения Пентагона также распространяется на Storm Shadow, поскольку для ударов этими ракетами нужны американские данные целеуказания. Правительство Великобритании от комментариев отказалось.

Трамп пригрозил усилить санкции против Кремля и повысить пошлины для его основных торговых партнеров, если Москва не согласится на прекращение огня. Однако решение по этому вопросу было отложено после встречи с президентом Владимиром Путиным, на которой глава Кремля убедил Трампа в серьезности своих намерений заключить мир.

В июле Трамп пообещал предоставить Киеву новое оружие, если за него заплатит Европа. Решение было принято после короткой паузы в военных поставках США, пока Пентагон проводил инвентаризацию арсеналов. В том же месяце Трамп заявил журналистам, что “не планирует” поставлять оружие большей дальности для атак на Москву.

Сам Вашингтон планов поставлять дополнительные ракеты не анонсировал, однако помочь Украине атаковать цели за пределами ее границ может оружие, закупленное у США европейскими странами. К ним относятся системы ПВО и управляемые реактивные системы залпового огня с дальностью стрельбы до 145 км.

На прошлой неделе администрация одобрила продажу 3 350 ракет воздушного базирования увеличенной дальности ERAM, которые должны были прибыть на Украину примерно через шесть недель, сообщили два американских чиновника. Однако пакет вооружений на сумму 850 миллионов долларов, в основном за счет европейских стран, куда вошли и другие виды вооружений, был отложен до саммитов Трампа с Путиным и Владимиром Зеленским.

Несколько американских чиновников подчеркнули, что для использования ERAM дальностью от 250 до 450 км Киеву также потребуется одобрение Пентагона. Госдепартамент на запрос о комментариях не ответил.

Начиная с 2023 года администрация Байдена поставила Украине сотни ракет ATACMS. Первоначальные ограничения на их применение по территории России были сняты осенью 2024 года при Байдене же после того, как в конфликт на стороне России вступили войска КНДР.

Последняя партия ракет ATACMS, одобренных еще администрацией Байдена, прибыла весной. По словам официальных лиц США, у Киева остался лишь небольшой запас.

Украина разработала собственное дальнобойное оружие для поражения целей на территории России, в частности беспилотники, которые она использовала для ударов по нефтеперерабатывающим заводам и самолетам.

Недавно Зеленский заявил, что его страна разработала новую крылатую ракету “Фламинго”, чье серийное производство может быть налажено к концу этого года или началу следующего.

“Беспилотники отлично подходят для определенных задач, но у них есть и свои уязвимости, — прокомментировал ограничения на использование ATACMS Джеймс Таунсенд, занимавший в администрации Обамы пост высокопоставленного представителя Пентагона по вопросам НАТО. — Нельзя ограничивать возможности Украины оказывать давление на Россию”.

Помимо одобрения ракетных ударов, Колби, третий по рангу чиновник Пентагона, давно ратующий за экономию ресурсов ради сдерживания Китая, ужесточил контроль и за дополнительными боеприпасами для Украины. В июньской служебной записке он разделил американские запасы оружия на три категории — зеленую, желтую и красную — для оценки того, какие из них можно предоставить Киеву.

В зеленую категорию вошли системы, имеющиеся у США в избытке и легко доступные для Украины, тогда как “желтые” и “красные” находятся в дефиците. В результате Хегсет получил право вернуть системы этих категорий, предназначенные для Украины.