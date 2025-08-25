WSJ: Киев в течение шести недель получит более 3 тыс. американских ракет ERAM

Общая сумма пакета военной помощи составила $850 млн, сообщила газета

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Американская администрация ранее на этой неделе одобрила продажу 3,3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition) для Киева. Они прибудут на Украину в течение шести недель, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, общая сумма пакета военной помощи составила $850 млн. Значительную часть этой суммы выделили европейские страны. Газета не уточняет, что еще входит в состав транша, кроме ракет ERAM, однако отмечает, что американская администрация откладывала его одобрение до встреч президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским.

Дальность поражения этих ракет составляет 150-280 миль (240-450 км), указывает The Wall Street Journal. Это значит, что Украине, вероятно, потребуется запрашивать одобрение Пентагона на их применение в ходе боевых действий.