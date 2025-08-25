MWM: крейсер "Адмирал Нахимов" — настоящий зверь по части ПВО

"Адмирал Нахимов" первым из военных кораблей был оснащен корабельным вариантом С-400, пишет MWM. Высокая мобильность суден проекта "Киров" позволяет быстро перебрасывать арсенал ракет 40Н6 по обширной части Арктики, где крейсер будет базироваться. Это переломный момент для систем ПВО в регионе, отмечает автор статьи.

Подтверждено, что крейсер проекта "Киров" "Адмирал Нахимов", крупнейший и самый тяжеловооруженный в мире надводный боевой корабль, вышел на ходовые испытания в Белом море после 28 лет простоя. Ранее, в последнюю неделю июля было подтверждено, что корабль снова спущен на воду. Российские СМИ любят подчеркивать огневую мощь крейсера водоизмещением в 28 000 тонн, чей арсенал предположительно состоит из 80 крылатых ракет, включая как ракеты для поражения наземных целей (такие как 3М14Т "Калибр", которые могут точно поражать сухопутные цели на расстоянии до 2 500 километров), так и противокорабельные ракеты (включая новую "Циркон", способную развивать скорость до 9 Махов). Однако при этом часто упускается из виду величайший боевой потенциал крейсера как платформы ПВО, поскольку бóльшая часть его обширного арсенала вертикальных пусковых установок — 96 из 176 — предназначена для запуска морского варианта зенитной ракетной системы большой дальности С-400.

"Адмирал Нахимов" первым из военных кораблей был оснащен корабельным вариантом С-400. Новая система была установлена в ходе модернизации вместо устаревшей системы С-300Ф. Дальность поражения С-300Ф была значительно скромнее — 90 километров с использованием зенитных ракет 5В55Р. Несмотря на обширные усилия по модернизации системы, включая разработку усовершенствованного варианта С-300ФМ с минимум вдвое большей дальностью, инвестиции в морскую ПВО с распадом СССР значительно сократились. Ожидается, что корабельный вариант С-400 будет обеспечивать дальность поражения до 400 километров с использованием зенитных ракет 40Н6, а также будет включать в себя дополнительные классы ракет меньшей дальности для создания многоуровневой обороны. Высокая мобильность крейсеров проекта "Киров" за счет силовой установки из двух ядерных реакторов позволяет быстро перебрасывать этот арсенал по обширной части Арктики, где крейсер будет базироваться, и представляет собой переломный момент для систем ПВО в регионе.

Хотя ожидается, что в будущем морскими вариантами системы С-400 будут оснащаться и другие российские военные корабли, "Адмирал Нахимов", судя по всему, был и остается недостижим по масштабам своего арсенала ПВО в 96 пусковых установок. Для сравнения можно сказать, что дивизион наземных систем С-400 насчитывает восемь пусковых установок, каждая из которых несет четыре ракеты, — что в совокупности составляет 32 ракеты. Таким образом, один крейсер проекта "Киров" несет на борту три дивизиона С-400. Этот превышает совокупный арсенал зенитных ракет большой дальности на вооружении подавляющего большинства стран, и при экспорте в виде наземных систем обошелся бы примерно в 1,6 миллиарда долларов. Внедрение корабельных систем С-400, по оценкам, стало одной из причин дороговизны модернизации "Адмирала Нахимова", хотя и ожидается, что они обеспечат гораздо более эффективную защиту воздушного пространства Арктики, чем наземные системы, благодаря высокой мобильности корабля-носителя.

Вышеупомянутые ракеты 40Н6 и другие доказали свою способность поражать небольшие и низколетящие летательные аппараты на пределе дальности, а также сбивать гиперзвуковые цели со скоростью до 8 Махов — при этом скорость самой ракеты превышает 14 Махов. 40Н6 и другие ракеты системы С-400 прошли интенсивные боевые испытания в российско-украинском конфликте и доказали универсальность и способность решать целый ряд задач: от противоракетной обороны до прикрытия истребителей и перехвата зенитных ракет противника. Российские официальные лица подчеркивают значительный потенциал дальнейшей модернизации кораблей класса "Киров", и ряд источников предполагают, что в будущем возможности противовоздушной обороны этих кораблей могут быть усилены дополнительно за счет внедрения ракет большей дальности, разработанных для систем С-500 и С-550, предназначенных для борьбы со спутниками и защиты от межконтинентальных баллистических ракет.