ТАСС

МИД Индии: саммит на Аляске стал шагом вперед в разрешении конфликта на Украине

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 27 декабря 2023 года
Индия с самого начала дала понять, что хотела бы видеть скорейшее завершение конфликта и что в урегулировании должны участвовать заинтересованные стороны, заявил министр иностранных дел республики Субраманьям Джайшанкар

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 августа. /ТАСС/. Состоявшаяся на Аляске встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стала шагом вперед в деле урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел республики Субраманьям Джайшанкар, выступая на конференции The Economic Times World Leaders Forum.

По словам министра, российский лидер в ходе состоявшейся 21 августа в Москве встречи "рассказал о своих взглядах на то, что происходит". "Очевидно, что на Аляске обсуждались многие вопросы и по некоторым вопросам было достигнуто согласие. Так что в этом смысле это был прогресс", - указал он.

Как напомнил Джайшанкар, Индия с самого начала дала понять, что хотела бы видеть скорейшее завершение конфликта и что в урегулировании должны участвовать заинтересованные стороны. "Мы поддерживаем любые усилия, которые могли бы привести к переменам", - отметил он.

"Ситуация там очень сложная, потому что есть военные вопросы, есть политические сложности. Это касается НАТО, Европейского союза. Там много подвижных элементов. Так что все не так просто, как иногда представляется в СМИ", - оценил глава МИД Индии.

Джайшанкар посетил Москву 20-21 августа. Он встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым, вместе с которым они провели очередное заседание межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В заключение визита главу МИД Индии принял Путин.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию. 

  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Мантуров Денис
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Евросоюз
