Вестник Мордовии

В КНДР показали, как новейшая ПТУР "Огненная птица - 4" сожгла броневик ВСУ

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Информация о применении в зоне специальной военной операции новейшего дальнобойного противотанкового комплекса Bulsae-4 ("Огненная птица"- 4) подтверждена в КНДР. В социальных сетях появились кадры из документального фильма, рассказывающего об участии северокорейских воинов в освобождении Курского приграничья от совершивших агрессию боевиков киевского марионеточного режима. В них упоминается разработка, которая, по мнению специалистов, является аналогом израильских ракетных комплексов Spike NLOS.



С помощью этого ПТРК, имеющего всесуточную головку наведения, можно уничтожать все образцы бронетанковой техники, находящейся на вооружении ВСУ и стран НАТО. Кроме М1А1 Abrams, Leopard 2 с хорошей защитой, можно бить по кораблям и различного вида укреплениям. Наведение осуществляется при помощи оптоволоконного кабеля, а дальность полета оценивается в 25000 метров.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Первоначально демонстрировались пуски с борта вертолета Ми-2, затем в качестве платформы использовались трех- и четырехосные бронетранспортеры северокорейского производства и легкий двухосный бронеавтомобиль.

В упомянутом видео ракета стартовала с пикапа, точно поразив подвижную цель ВСУ.

Также применялся комплекс Bulsae-2, являвшийся версией ПТРК 9К111 "Фагот", у которого вместо традиционного провода применено лазерное наведение.

Лев Романов

Видео и фото: ТГ-канал

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Spike NLOS
Фагот
Проекты
NATO
