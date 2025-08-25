Трамп намерен за две недели решить, кто виноват в пробуксовке переговоров по Украине

Вашингтон посмотрит, состоится ли у президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского встреча, отметил американский лидер

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен через две недели решить, на ком лежит ответственность за пробуксовку переговоров о мире на Украине.

"Я посмотрю, чья это вина. <...> Я точно знаю, что я делаю. Мы посмотрим, состоится ли у них [у президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского] встреча, будет интересно посмотреть. А если нет, то почему они не провели встречу? Ведь я попросил их провести встречу. Через две недели я буду знать, что буду делать", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трамп 18 августа, после состоявшейся 15 августа на Аляске встречи с Путиным, принял Зеленского, а также президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьера Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

В ходе встречи Трамп позвонил Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.