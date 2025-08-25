Войти
«Для укрепления общей безопасности»: начинает формироваться альянс между Китаем, Пакистаном и Афганистаном

Источник изображения: topwar.ru

В Кабуле на этой неделе состоялся шестой трехсторонний саммит китайского, пакистанского и афганского министров иностранных дел. Похоже, в регионе начинает формироваться новый альянс между Китаем, Пакистаном и Афганистаном.

На эту тему рассуждают журналисты китайской газеты Global Times.

В ходе встречи глава МИД КНР Ван И призывал своих коллег к расширению связей между тремя странами для укрепления общей безопасности и сотрудничества.

Китайское издание отмечает, что исторически отношения между Афганистаном и Пакистаном всегда были непростыми. Хотя эти страны объединяют тесные культурные, этнические и религиозные связи, а также экономическое сотрудничество, в последние годы между ними возникло много разногласий по вопросам беженцев, пограничных споров и терроризма.

При этом Пекин сумел сохранить нормальные и стабильные отношения и с Исламабадом, и с Кабулом. Это создало для него возможность стать одной из немногих крупных держав, способных выступить в роли связующего звена между ними. Так, благодаря китайскому посредничеству Пакистан и Афганистан сумели восстановить в этом году дипломатические отношения.

По словам Ван И, три государства должны наращивать объемы взаимной торговли и инвестиций. Он также назвал важным партнерство в области безопасности, укрепления правопорядка в регионе и борьбы с международным терроризмом. При этом необходимо не только бороться с самой экстремистской деятельностью, но и устранять ее причины.

  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Китай
Пакистан
2 комментария
№1
25.08.2025 12:03
Вот и афганские талибы обрели человеческое лицо.
0
№2
25.08.2025 12:12
От чего ушли, к тому и пришли. Шелковый путь начинался с Афганистана, верблюды тихоходны, вода нужна, даже если китайцы построят грузовой ВСМ в ЕС, мы не обидимся. нам порожняк бы уменьшить, разгрузить ржд на ЮВО под наши грузы.
Уговорить Пекин построить ЮКЖД от Владивостока и до юга Вьетнама.
0
