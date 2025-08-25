Войти
Европейские страны НАТО за месяц закупили у США оружия для Украины на 1,5 млрд. долл.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
ЦАМТО, 22 августа. Входящие в НАТО страны Европы за месяц закупили у США вооружения для Украины на сумму 1,5 млрд. долл., включая средства ПВО и боеприпасы, закупки продолжатся.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил генсек Североатлантического блока Марк Рютте, прибывший 22 августа с необъявленным визитом в Киев.

"Наша поддержка неизменна, в том числе в рамках нового приоритетного списка потребностей Украины, что поддерживает поставки американского оружия на Украину за счет финансирования, предоставляемого союзниками по НАТО. Менее чем за один месяц это уже привело к приобретению необходимого оборудования на дополнительные 1,5 млрд. долл.: противовоздушная оборона, боеприпасы и многое другое. Последуют дополнительные поставки", – сообщил он.

