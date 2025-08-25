Министр обороны Франкен: Бельгия будет выделять 2,5% ВВП на оборону с 2034 года

ЦАМТО, 22 августа. Бельгия будет выделять 2% ВВП на оборону до 2033 года, а затем 2,5% с 2034 года, говорится в заявлении министра обороны Бельгии Тео Франкена в преамбуле "Стратегического видения Вооруженных сил страны на 2025-2034 гг.".

"Курс, выбранный в настоящем стратегическом видении, предусматривает оборонные расходы в размере 2% ВВП до 2033 года, а затем 2,5% ВВП с 2034 года", – цитирует "РИА Новости" выдержку из документа.

Как напоминает агентство, на саммите НАТО, проходившем 24-25 июня в Гааге, союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на оборонные расходы. Из этих 5% только 3,5% должны быть основными расходами на оборону, в то время как 1,5% могут быть перенаправлены на укрепление стратегической устойчивости, включая инфраструктурные проекты.