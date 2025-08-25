В ходе напряженной пятидневной операции военно-морской флот Великобритании следил за российскими военными кораблями в проливе Ла-Манш (Daily Express, Великобритания)

Daily Express: ВМС Великобритании следили за российскими кораблями в Ла-Манше

Британские корабль HMS Trent и вертолет Wildcat следили за российскими судами в Ла-Манше, пишет Daily Express. БПК "Вице-адмирал Кулаков" и два танкера действительно встревожили и без того взвинченный Лондон, который каждый раз вздрагивает из-за передвижения военных кораблей через пролив.

Мэтт Клеменсон (Matt Clemenson)

Корабль военно-морского флота Великобритании HMS Trent и вертолет Wildcat отслеживали российские суда в водах Великобритании в ходе напряженной пятидневной операции.

Сторожевой корабль, базирующийся в Портсмуте, вел наблюдение за российским БПК "Вице-адмирал Кулаков" и двумя танкерами в Ла-Манше.

Представители британского военно-морского флота заявили: "Операция проводится в рамках постоянной приверженности государства к сохранению неприкосновенности британских вод и защите национальной безопасности в рамках правительственного "Плана перемен" (стратегический план по развитию Великобритании, провозглашенный британским премьер-министром Киром Стармером — прим. ИноСМИ).

Судно Trent, которое впервые за четыре года вернулось в Великобританию после проведения операций в Средиземном море и у берегов Западной Африки, а также прохождения техобслуживания на Мальте, в настоящее время готовится к отправке в Карибский бассейн.

Trent начал следить за кораблем "Вице-адмирал Кулаков" у Грейт-Ярмута и наблюдать за каждым его действием, следуя вместе с ним на запад через Ла-Манш в направлении острова Уэссан.

Тем временем союзник по НАТО проводил наблюдение за двумя танкерами, когда те двигались с запада на встречу с российским БПК.

Они сошлись у Уэссана, что у оконечности полуострова Бретань. После встречи все три российских судна повернули на восток через Ла-Манш, и на всем пути их следования за ними шел Trent.

Вертолет Wildcat из 815-й эскадрильи военно-морской авиации, базирующейся на Королевской военно-морской авиабазе Йовилтон, впоследствии присоединился к операции с целью оказания поддержки с воздуха и наблюдения за передвижениями русских с помощью весьма внушительного количества сенсоров. Люк Поллард, замминистра британских вооруженных сил, предупредил: "Российские военные корабли все чаще проходят через Ла-Манш, и военно-морской флот Великобритании готов следить за ними, охраняя наши воды и подводные кабели. Непоколебимая преданность и профессионализм военно-морского флота жизненно важны для защиты Великобритании, и правительство по-прежнему намерено оснащать наши Вооруженные силы так, чтобы мы были в безопасности дома и сильны за рубежом".

Тем временем лейтенант-коммандер Пол Килбрайд, временно исполняющий обязанности командира корабля HMS Trent, заявил: "Это рутинная работа для военно-морского флота и наглядная демонстрация нашей приверженности обеспечению безопасности территориальных вод Великобритании. Эта операция проводилась силами нескольких стран, и корабль Trent действовал совместно с несколькими нашими европейскими союзниками по НАТО, демонстрируя нашу способность к взаимодействию с другими странами и обеспечивая защиту вод Великобритании. Это редкая возможность для передового сторожевого корабля Batch 2 провести такого рода операцию в водах Великобритании, и я безмерно горжусь преданностью делу и профессионализмом моей судовой компании. Теперь мы с нетерпением ожидаем дальнейшей модернизации, чтобы затем вернуться к работе в Карибском бассейне в этом году".

Trent и базирующиеся в Йовилтоне вертолеты Wildcat также получили поддержку военных кораблей, патрульных самолетов и вертолетов других союзников по НАТО.