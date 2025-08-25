Войти
РИА Новости

Появились новые кадры с американским БТР с флагами России и США в зоне СВО

572
0
+1

RT показал новые кадры проезда БТР М113 под флагами РФ и США в зоне СВО

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Телеканал RT показал новые кадры проезда в зоне СВО БТР М113 под флагами России и США в ответ на заявления французского канала, что видео является ИИ-фейком, сообщается на сайте телеканала.

"Французский канал TF1 обвинил RT в том, что резонансный ролик с трофейным американским БТР, который под флагами России и США мчался в зоне СВО, якобы является ИИ-фейком. RT публикует другие кадры с этой же бронемашиной на фронте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сайте французского канала пишут, что заметили ряд "странностей": некую "манипуляцию" с изображением и использование нейросети для модификации исходных кадров. Утверждается, что использовали "специальные программы" для анализа видео. Однако ИИ-бот Grok при этом подтвердил подлинность видео RT.

Кроме того, на ролик также отреагировал экс-посол США в России Майкл Макфол — он прокомментировал его одним словом "вау".

Также на сайте RT говорится, что глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак возмутился, заявив, что это "максимальная наглость".

"Видео передали военкору RT Владу Андрице российские танкисты из 70-го мотострелкового полка. Трофейный американский БТР М113 едет в бой, предположительно, в районе запорожского села Малая Токмачка", - отметил телеканал.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Франция
Продукция
M113 БТР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 20:41
  • 0
Ответ на "Три полноценных дивизиона С-400 на борту: почему новый российский крейсер такой зверь по части ПВО? (Military Watch Magazine, США)"
  • 25.08 19:41
  • 0
Ответ на "Почему новейший фрегат российского ВМФ не дает американским стратегам спать по ночам (The National Interest, США)"
  • 25.08 18:16
  • 10229
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.08 18:15
  • 0
Ответ на "Срочный корпус: Россия завершает модернизацию пяти атомных подлодок"
  • 25.08 15:38
  • 1
ОАК запатентовала похожий на Boeing 787-9 дальнемагистральный самолет
  • 25.08 15:21
  • 1
Сергей Чемезов: потолок у нашей "оборонки" еще очень высокий
  • 25.08 12:12
  • 2
«Для укрепления общей безопасности»: начинает формироваться альянс между Китаем, Пакистаном и Афганистаном
  • 25.08 07:54
  • 1
SpaceX запустила беспилотный космоплан X-37B
  • 25.08 05:31
  • 1514
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.08 19:02
  • 0
Комментарий к "Army Recognition: Польша становится ведущей «танковой» державой в Европе"
  • 24.08 18:40
  • 129
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 24.08 11:38
  • 43
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.08 11:33
  • 1
Китайский аналог американского Osprey взлетел
  • 24.08 11:29
  • 22
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 24.08 11:25
  • 1
"Просто фантастика": Владимир Путин рассказал о новейшем супероружии России