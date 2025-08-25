Появились новые кадры с американским БТР с флагами России и США в зоне СВО

RT показал новые кадры проезда БТР М113 под флагами РФ и США в зоне СВО

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Телеканал RT показал новые кадры проезда в зоне СВО БТР М113 под флагами России и США в ответ на заявления французского канала, что видео является ИИ-фейком, сообщается на сайте телеканала.

"Французский канал TF1 обвинил RT в том, что резонансный ролик с трофейным американским БТР, который под флагами России и США мчался в зоне СВО, якобы является ИИ-фейком. RT публикует другие кадры с этой же бронемашиной на фронте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сайте французского канала пишут, что заметили ряд "странностей": некую "манипуляцию" с изображением и использование нейросети для модификации исходных кадров. Утверждается, что использовали "специальные программы" для анализа видео. Однако ИИ-бот Grok при этом подтвердил подлинность видео RT.

Кроме того, на ролик также отреагировал экс-посол США в России Майкл Макфол — он прокомментировал его одним словом "вау".

Также на сайте RT говорится, что глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак возмутился, заявив, что это "максимальная наглость".

"Видео передали военкору RT Владу Андрице российские танкисты из 70-го мотострелкового полка. Трофейный американский БТР М113 едет в бой, предположительно, в районе запорожского села Малая Токмачка", - отметил телеканал.