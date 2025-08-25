ЦАМТО, 22 августа. ЕС планирует существенно увеличить закупки продукции военного назначения у США, говорится в совместном заявлении ЕС и США по случаю анонсирования рамочного соглашения "О взаимной, справедливой и сбалансированной торговле".

"ЕС планирует существенно увеличить закупки продукции военного назначения у США при поддержке и содействии правительства США. Это обязательство отражает общий стратегический приоритет по углублению трансатлантического сотрудничества в оборонной промышленности, укреплению оперативной совместимости НАТО и обеспечению того, чтобы европейские союзники были оснащены самыми передовыми и надежными из имеющихся оборонных технологий", – цитирует "РИА Новости" выдержку из документа.