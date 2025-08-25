Силы обороны Финляндии с 2028 года будут закупать ежегодно не менее 1,5 тыс. т тротила у финской компании Forcit

ЦАМТО, 22 августа. Силы обороны Финляндии с 2028 года будут закупать ежегодно не менее 1,5 тыс. т тротила у финского производителя взрывчатых веществ Forcit, который в настоящее время строит завод в Пори.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телерадиовещатель Yle.

"Силы обороны Финляндии обязуются заказывать у компании Forcit Pori Oy, строящей завод, не менее 1,5 тыс. т продукции в год… Решение о закупке действует с 2028 по 2037 гг.", – говорится в сообщении.

Компания Forcit, в свою очередь, обязуется ежегодно резервировать порядка трех тысяч тонн тротила для Сил обороны Финляндии. Общая стоимость закупки с минимальным объемом заказа составляет около 190 млн. евро, а с резервированием максимальной мощности – почти 390 млн. евро.

Завод по производству тротила в настоящее время строится в Пори и будет введен в эксплуатацию в 2028 году. Минобороны республики сообщало, что новый завод станет вторым по объемам производства тротила предприятием в ЕС после завода в Польше, отмечает "РИА Новости".