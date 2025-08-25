Войти
ТАСС

СОМБ: инструкторы БПЛА с Украины действуют как минимум в пяти странах Африки

461
0
0
Украинский военный с дроном
Украинский военный с дроном.
Источник изображения: © AP Photo / Bram Janssen

Речь о Мали, Судане, Демократической Республике Конго, Центрально-Африканской Республике и Чаде, сказал директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Украинские инструкторы по использованию боевых беспилотных летательных аппаратов замечены в Мали, Судане, Демократической Республике Конго (ДРК), Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и Чаде, где они координируют атаки террористов на правительственные силы. Об этом ТАСС сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов.

"Подтвержденное присутствие украинских инструкторов БПЛА было зафиксировано в Мали, в Судане, в ДРК, в ЦАР и в Чаде. В этих странах украинские боевики тесно взаимодействуют с местными террористами, передавая им дроны, в том числе Mavic 3 с системой сброса украинского производства, и проводя обучение. Более того, они координируют сами атаки боевиков на позиции правительственных и союзных сил", - сказал Иванов.

Он добавил, что, по данным независимых экспертов, поставки украинской техники также осуществляются в Буркина-Фасо, Сомали и Ливию.

20 августа исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на выступлении в Совбезе ООН также отметил, что есть конкретные факты, однозначно указывающие на то, что спецслужбы Украины, включая Главное управление разведки украинского Министерства обороны, вовлечены в подрывную деятельность в странах Сахеля и других регионов Африки, в том числе Магриба. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Буркина-Фасо
Конго
Ливия
Мали
Россия
Сомали
Судан
Украина
Чад
Компании
ООН
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 20:41
  • 0
Ответ на "Три полноценных дивизиона С-400 на борту: почему новый российский крейсер такой зверь по части ПВО? (Military Watch Magazine, США)"
  • 25.08 19:41
  • 0
Ответ на "Почему новейший фрегат российского ВМФ не дает американским стратегам спать по ночам (The National Interest, США)"
  • 25.08 18:16
  • 10229
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.08 18:15
  • 0
Ответ на "Срочный корпус: Россия завершает модернизацию пяти атомных подлодок"
  • 25.08 15:38
  • 1
ОАК запатентовала похожий на Boeing 787-9 дальнемагистральный самолет
  • 25.08 15:21
  • 1
Сергей Чемезов: потолок у нашей "оборонки" еще очень высокий
  • 25.08 12:12
  • 2
«Для укрепления общей безопасности»: начинает формироваться альянс между Китаем, Пакистаном и Афганистаном
  • 25.08 07:54
  • 1
SpaceX запустила беспилотный космоплан X-37B
  • 25.08 05:31
  • 1514
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.08 19:02
  • 0
Комментарий к "Army Recognition: Польша становится ведущей «танковой» державой в Европе"
  • 24.08 18:40
  • 129
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 24.08 11:38
  • 43
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.08 11:33
  • 1
Китайский аналог американского Osprey взлетел
  • 24.08 11:29
  • 22
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 24.08 11:25
  • 1
"Просто фантастика": Владимир Путин рассказал о новейшем супероружии России