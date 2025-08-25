СОМБ: инструкторы БПЛА с Украины действуют как минимум в пяти странах Африки

Речь о Мали, Судане, Демократической Республике Конго, Центрально-Африканской Республике и Чаде, сказал директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Украинские инструкторы по использованию боевых беспилотных летательных аппаратов замечены в Мали, Судане, Демократической Республике Конго (ДРК), Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и Чаде, где они координируют атаки террористов на правительственные силы. Об этом ТАСС сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов.

"Подтвержденное присутствие украинских инструкторов БПЛА было зафиксировано в Мали, в Судане, в ДРК, в ЦАР и в Чаде. В этих странах украинские боевики тесно взаимодействуют с местными террористами, передавая им дроны, в том числе Mavic 3 с системой сброса украинского производства, и проводя обучение. Более того, они координируют сами атаки боевиков на позиции правительственных и союзных сил", - сказал Иванов.

Он добавил, что, по данным независимых экспертов, поставки украинской техники также осуществляются в Буркина-Фасо, Сомали и Ливию.

20 августа исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на выступлении в Совбезе ООН также отметил, что есть конкретные факты, однозначно указывающие на то, что спецслужбы Украины, включая Главное управление разведки украинского Министерства обороны, вовлечены в подрывную деятельность в странах Сахеля и других регионов Африки, в том числе Магриба.